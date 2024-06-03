День 831: «Рикор» запустит производство корпусов для компьютеров, российский бизнес Hansa перешёл местному дистрибьютору Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1-3 июня: доллар — 90,19 рубля (на 41 копейку больше, чем 31 мая), евро — 97,79 рубля (на 66 копеек больше).
Кто и как адаптируется
К концу 2024 года российский производитель электроники «Рикор» запустит производство корпусов для стационарных компьютеров. Пластик хотят закупать за рубежом, а металл — в России. Общие инвестиции в производство мощностью 1 млн единиц в год составят около 400 млн рублей. Окупить их рассчитывают за четыре года.
В конце первого квартала 2024 года бренд бытовой техники Hansa польской группы Amica передал российский бизнес дистрибьютору бытовой техники ООО «Гипер», узнал «Ъ» от собеседников в отрасли. Компания отказалась от актива якобы из-за давления со стороны Польши и ЕС в целом. Источники говорят, что сделка была безденежной. В будущем юрлицо Hansa могут ликвидировать, а сотрудников — перевести в «Гипер». Обе компании не ответили на запрос газеты.
Какие есть проблемы и трудности
Ассоциация «Российские автодилеры» попросила ФАС проверить договоры между производителями, дистрибьюторами автотехники и продавцами автомобилей на наличие «элементов монополизма» и дискриминации дилеров. В ФАС получили обращение и обещали рассмотреть его.
Источник «РИА Новости» в одном из частных турецких банков рассказал, что российские туристы сталкиваются с проблемами при оплате услуг в стране. «В ряде случаев не проходит оплата из-за санкций, Стараемся искать решения», — сообщил собеседник агентства и добавил, что сроков устранения проблем пока нет.
Из-за параллельного импорта предприятия, которые выпускают в России блоки питания и корпуса для вычислительной техники, «загружены на 20%», рассказали «Ъ» в консорциуме разработчиков систем хранения данных. Там говорят, что производители заказывают компоненты в Китае, потому что так дешевле. К тому же сделанные в России блоки питания и корпуса добавляют мало баллов локализации. В Минпромторге готовы повысить количество выдаваемых баллов, если такая потребность есть, но пока обращений от отрасли не получали.
Ассоциация банков России сообщила ЦБ, что зарубежные компании, в том числе финансовые, заинтересованы в «организации» приёма карт «Мир» иностранными торгово-сервисными предприятиями. Она предлагает разрешить иностранным юрлицам выступать платёжными агрегаторами. Согласно текущим нормам законодательства, такой статус могут получить только юрлица, «не являющиеся кредитными организациями и созданные в соответствии с российским законодательством». ЦБ попросил предоставить конкретные данные, чтобы понимать, насколько велик спрос.
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) заявил, что таможенники Литвы и Польши блокируют грузы, которые доставляются из Италии в Россию, хотя те «неподсанкционные», а документы на них «исправны». Он назвал ситуацию «произволом» и указал на то, что Литва при этом продолжает пропускать в Россию собственные грузы.
Контекст
По итогам первого квартала 2024 года продажи готового холодного кофе в российских розничных сетях выросли на 159,3% год к году, рассказали аналитики NielsenIQ. За аналогичный период в 2023 году они, наоборот, сократились на 64,4%. Тогда падение связывали с исчезновением с полок продукции Starbucks.
По итогам 2023 года оператор duty-free-магазинов в аэропорту Владивостока увеличил выручку втрое — до 109 млн рублей против 33,7 млн годом ранее. Чистая прибыль составила 11,5 млн рублей (в 2022-м был убыток). Среди причин — рост пассажиропотока и возобновление регулярного авиасообщения с Китаем.
Китайские автомобили стали чаще перепродавать на маркетплейсах. У «Авито Авто», например, количество предложений выросло весной 2024 года на 71,6% к аналогичному периоду 2023 года. Интерес к таким предложениям при этом растёт медленнее. У той же платформы прирост год к году за весну составил всего 15,2%.
РБК показало, как менялась выручка пяти визовых центров в России с 2019-го по 2023 год. По итогам последнего она сократилась у четырёх из них.
В первом квартале 2023 года среди российских банков с иностранным капиталом комиссионная выручка росла быстрее всего у кредитных организаций из «дружественных» стран, пишет «Ъ». Например, у китайского «Чайнасельхозбанка» они выросли в 6,3 раза год к году, а у азербайджанского «МБА-Москва» — в 5,3 раза.
Минфин готов подумать об отмене НДС для инвестплаформ и предоставлении им статуса налогового агента. Такие инициативы концептуально поддержал ЦБ, так как меры позволят повысить привлекательность таких платформ для потенциальных заёмщиков.
Глава Российской академии наук Геннадий Красников дал интервью РБК, в котором в том числе ответил на вопросы об отъезде учёных из России и изоляции российской науки после 24 февраля 2022 года. Заявил, что проблем не видит.
РБК показало, как менялась чистая прибыль российских банков с 2020 год. В 2023-м, например, она достигла 3,3 трлн рублей.
Минэкономики раздумывает над тем, чтобы предоставить меры поддержки сегменту лизинга оборудования, и ожидает, что объём общего портфеля лизинга в России удвоится к 2026 году. Но какие меры могут предложить — пока не уточняется.
Новости предыдущего дня, 2 июня — здесь.
«Рикор» запустит производство корпусов для стационарных компьютеров.
С вами были новости из биполярья.
Как только запустит - обложим зарубежные 300% пошлиной, что не так-то???)
все как раз последовательно. сначала запустят завод корпусов. потом подадут прошение об увеличении баллов. потом ограничения серого импорта. и вуаля — продаешь корпуса «отечественному» производителю импортозамещенных компьютеров
Ну кому то не нравится цифра 20. Надо что бы было 15 а то и 10 :)
а может они на опережение работают, что то знают)
Таблетки опять забыли выпить
- Джек, что это? Компьютер?
- Лучше. Это корпус от компьютера.
Потёмкинский компьютер
1 млн корпусов из китайского пластика? Зачем? Есть планы напихать в них ошильликованного железа и лям в год по прайсу х3 продавать россиянам?
Бюджетникам
Что не новость, то ощущение, что читаешь Пездузу. 🤡
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Что за влажная мечта рядового банкира?
Хочется прикоснуться к чему то фантастическому. Так же как и к корпусами российского производства :)
недавно был в сомали. там LCC "граждане с калашами" была очень заинтересована в приеме карт мир, но наличные доллары тоже приняли
Ну, слава богу, теперь можно будет просто в истинно российские корпуса начинку перекладывать.
А какие у главы РАН могут быть проблемы?
Запустит производство корпусов для компьютеров-это вообще смешно.Допустим вы запустили производство корпусов для компьютеров.Производитель компьютеров выпустил новую модель компьютера и ваши корпуса уже больше не нужны,что тогда?Идиоты не могу понять ,что у каждого производителя свои производители комплектующих.
Тогда просим помощи у государства, получаем деньги за счёт налогов. Кайфуем. И так много раз)
Что такое - "производитель компьютеров"? Тем более чтобы он:выпустил новую модель компьютера и ваши корпуса уже больше не нужны"
Чего?? Корпуса стандартные- ATX и тд. Или что имелось в виду?
Что такое производитель комьютеров?
"Глава Российской академии наук Геннадий Красников дал интервью РБК, в котором в том числе ответил на вопросы об отъезде учёных из России и изоляции российской науки после 24 февраля 2022 года. Заявил, что проблем не видит"
Конечно нет проблем, у нас всех поуехавших ученых легко заменит новый глава попечительского совета Академии Наук.
https://www.kommersant.ru/doc/6729068
Я бы не бухтел если бы вышло что-то вроде как у bitfenix. Можно было бы даже патриотично за такой корпус немного переплатить.
Но что-то у меня подозрения на дефолт коробки.
Так ведь нет цели "сделать хорошо", есть цель "сделать".
Переклеечная шильдиков?
Шильдереечная пильдиков
1 млн корпусов в год, $400 млн инвестиций, срок окупаемости 4 года ≈ 100 баксов за корпус минимум, и скорее всего без б/п. Наращиваем бюджетную дыру
Прикинули расходы like a Илон Маск)
В статье - 400 млн. руб, а не долларов.
Мало того, что шильдики на корпусах будут, так ещё и российский металл окажется тоже китайским самого плохого качества, дизайн будет из нулевых, а ценник, как будто это премиальный комп с топ начинкой. Но только за корпус. На закупках подобной лажи будут рисовать ценник х3-х30, распиливая ещё больше. Да уж. Цирк, в котором живём. А ещё клоуны вылазят, которым счётчик дней не нравится...
С чего-то нужно начинать.. это про новость о запуске производства корпусов для стационарных компьютеров. Пластик то чего за рубежом собрались закупать? Может сразу организуют всё отечественное? Чтобы потом не думать чем импортозаместить данный товар. Ну и постепенно от просто корпусов двигаться к сборке компьютеров.
Ну да. Это же так и работает. 20 лет ничего не делали а тут бац и станки и производство сразу будет и всё своё да ещё под наложенными санкциями. Если хотят покупать что то за бугром наверно есть причина этому.
Чтобы собрать компьютер нужно иметь компоненты этого компьютера, типа ЦП, оперативной памяти, материнской платы. Если их закупать в Китае то проблем со сборкой не будет, любой школьник вам соберет ПК из комплектующих, но вот если эти компоненты импортозамещать то возникает много проблем и трудностей.
Комментарий удален модератором
😁 Может, не пройдёт и они таки загеутся?
"РБК показало, как менялась чистая прибыль российских банков с 2020 год. В 2023-м, например, она достигла 3,3 трлн рублей"
И всё им мало. Семибанкирщину - геть!
Опять подзаборная литовка гадит -)
Это тот, которого в СовБез РФ в начале года включили? Ну не видит и ладно...
Комментарий удален модератором
вот все смеялись на счет авто с маркетплейсов ,а судя по статистике это становится обычным делом .Ну авито авто для покупке с рук больше доверяю,чем ВБ
Комментарий удален модератором
Нужно запретить использовать не российские корпуса и блоки питания - сразу спрос появится. А то какой-то фигней страдают