Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Bis Journal

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1-3 июня: доллар — 90,19 рубля (на 41 копейку больше, чем 31 мая), евро — 97,79 рубля (на 66 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 8:29: доллар — 90,04 рубля, евро — 97,75 рубля.

Курсы на Forex на 8:52: доллар — 90,03 рубля, евро — 97,70 рубля.

Кто и как адаптируется

К концу 2024 года российский производитель электроники «Рикор» запустит производство корпусов для стационарных компьютеров. Пластик хотят закупать за рубежом, а металл — в России. Общие инвестиции в производство мощностью 1 млн единиц в год составят около 400 млн рублей. Окупить их рассчитывают за четыре года.

В конце первого квартала 2024 года бренд бытовой техники Hansa польской группы Amica передал российский бизнес дистрибьютору бытовой техники ООО «Гипер», узнал «Ъ» от собеседников в отрасли. Компания отказалась от актива якобы из-за давления со стороны Польши и ЕС в целом. Источники говорят, что сделка была безденежной. В будущем юрлицо Hansa могут ликвидировать, а сотрудников — перевести в «Гипер». Обе компании не ответили на запрос газеты.

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Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация «Российские автодилеры» попросила ФАС проверить договоры между производителями, дистрибьюторами автотехники и продавцами автомобилей на наличие «элементов монополизма» и дискриминации дилеров. В ФАС получили обращение и обещали рассмотреть его.

Источник «РИА Новости» в одном из частных турецких банков рассказал, что российские туристы сталкиваются с проблемами при оплате услуг в стране. «В ряде случаев не проходит оплата из-за санкций, Стараемся искать решения», — сообщил собеседник агентства и добавил, что сроков устранения проблем пока нет.

Из-за параллельного импорта предприятия, которые выпускают в России блоки питания и корпуса для вычислительной техники, «загружены на 20%», рассказали «Ъ» в консорциуме разработчиков систем хранения данных. Там говорят, что производители заказывают компоненты в Китае, потому что так дешевле. К тому же сделанные в России блоки питания и корпуса добавляют мало баллов локализации. В Минпромторге готовы повысить количество выдаваемых баллов, если такая потребность есть, но пока обращений от отрасли не получали.

Ассоциация банков России сообщила ЦБ, что зарубежные компании, в том числе финансовые, заинтересованы в «организации» приёма карт «Мир» иностранными торгово-сервисными предприятиями. Она предлагает разрешить иностранным юрлицам выступать платёжными агрегаторами. Согласно текущим нормам законодательства, такой статус могут получить только юрлица, «не являющиеся кредитными организациями и созданные в соответствии с российским законодательством». ЦБ попросил предоставить конкретные данные, чтобы понимать, насколько велик спрос.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) заявил, что таможенники Литвы и Польши блокируют грузы, которые доставляются из Италии в Россию, хотя те «неподсанкционные», а документы на них «исправны». Он назвал ситуацию «произволом» и указал на то, что Литва при этом продолжает пропускать в Россию собственные грузы.

Контекст

По итогам первого квартала 2024 года продажи готового холодного кофе в российских розничных сетях выросли на 159,3% год к году, рассказали аналитики NielsenIQ. За аналогичный период в 2023 году они, наоборот, сократились на 64,4%. Тогда падение связывали с исчезновением с полок продукции Starbucks.

По итогам 2023 года оператор duty-free-магазинов в аэропорту Владивостока увеличил выручку втрое — до 109 млн рублей против 33,7 млн годом ранее. Чистая прибыль составила 11,5 млн рублей (в 2022-м был убыток). Среди причин — рост пассажиропотока и возобновление регулярного авиасообщения с Китаем.

Китайские автомобили стали чаще перепродавать на маркетплейсах. У «Авито Авто», например, количество предложений выросло весной 2024 года на 71,6% к аналогичному периоду 2023 года. Интерес к таким предложениям при этом растёт медленнее. У той же платформы прирост год к году за весну составил всего 15,2%.

РБК показало, как менялась выручка пяти визовых центров в России с 2019-го по 2023 год. По итогам последнего она сократилась у четырёх из них.

Источник инфографики: РБК

В первом квартале 2023 года среди российских банков с иностранным капиталом комиссионная выручка росла быстрее всего у кредитных организаций из «дружественных» стран, пишет «Ъ». Например, у китайского «Чайнасельхозбанка» они выросли в 6,3 раза год к году, а у азербайджанского «МБА-Москва» — в 5,3 раза.

Минфин готов подумать об отмене НДС для инвестплаформ и предоставлении им статуса налогового агента. Такие инициативы концептуально поддержал ЦБ, так как меры позволят повысить привлекательность таких платформ для потенциальных заёмщиков.

Глава Российской академии наук Геннадий Красников дал интервью РБК, в котором в том числе ответил на вопросы об отъезде учёных из России и изоляции российской науки после 24 февраля 2022 года. Заявил, что проблем не видит.

РБК показало, как менялась чистая прибыль российских банков с 2020 год. В 2023-м, например, она достигла 3,3 трлн рублей.

Источник инфографики: РБК

Минэкономики раздумывает над тем, чтобы предоставить меры поддержки сегменту лизинга оборудования, и ожидает, что объём общего портфеля лизинга в России удвоится к 2026 году. Но какие меры могут предложить — пока не уточняется.

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