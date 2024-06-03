Деньги
Артур Томилко

Российские инвесторы предложили к обмену заблокированные активы на сумму 35,3 млрд рублей Статьи редакции

Их разделят на 100 равных лотов, которые смогут выкупить иностранные инвесторы.

  • Брокер «Инвестиционная палата», назначенный оператором обмена заблокированными активами, отчитался о завершении первого этапа, который предполагал сбор заявок от российских инвесторов, сообщают «РБК Инвестиции».
  • Стоимость предложенных к обмену активов составила 35,3 млрд рублей. Сумма рассчитана исходя из стоимости бумаг на зарубежных площадках на 22 марта 2022 года.
  • В пул лотов включено 2570 наименований. На акции и депозитарные расписки иностранных компаний (в том числе Alphabet, Tesla, Microsoft и других) пришлось около 60%, на паи инвестиционных фондов — 40%.
  • Второй этап предполагает сбор заявок от иностранных инвесторов на покупку этих активов. Он стартует 3 июня и продлится до 5 июля 2024 года. Для этого бумаги разделят на 100 равных лотов средней стоимостью 353,1 млн рублей.
  • Покупатели смогут направить заявки на покупку по цене не ниже стартовой, а отозвать их только для повышения суммы. После завершения второго этапа «Инвестиционная палата» сформирует единую финальную цену для продажи всех лотов.
  • Указ об обмене заблокированными активами в ноябре 2023 года подписал Владимир Путин. В марте 2024 года правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу, а «Инвестиционная палата» открыла приём заявок на обмен.
  • В конце мая 2024 года зампред ЦБ Филипп Габуния сообщил, что в ходе первого этапа обмена заблокированными активами подано больше 1 млн заявок.

#новости #инвестиции

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7 комментариев
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 Rha

И это всего по 100к с человека. Какая же там сумма, если дадут все обменять?

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Rabbit Rabbin

Кто бы знал что российским инвесторам придется вспоминать давно забытые навыки...

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Вадим Д.

А российские инвесторы не унывают.

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Александр Блинов

И то не все активы дали обменять, только популярные... (((

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Vlad

И то, не дали, а обещают

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Тигран О.

ну как обычно заявки собрали, а дальше будем ждать и ждать и ждать) главное знаете ли начать, а остальное оно как то приложится

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Игнат Иосифович

Интересная математика получается. Собрали заявок на 35 млрд с лимитом 100к, а планировали разблокировать на 100 млрд. при этом писали, что россиян с заблокированными активами 3,5 млн человек, а всего залочено в иностранных активах 1,5 трлн. рублей (новость Минфина от августа 2023). Выходит где-то по 10к рублей в среднем удастся вернуть каждому пострадавшему инвестору.

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