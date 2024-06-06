Краснодарский производитель «умных» печей Qummy привлёк 93 млн рублей Статьи редакции
В 2022-м инвесторы вложили в компанию $3,6 млн для выход в ОАЭ и США.
- Qummy привлёк инвестиции от фонда «Восход» (40 млн рублей), инвестора Александра Еронина (30 млн рублей), Moscow Seed Fund (22 млн рублей), Даурена Токтамысова (1 млн рублей), пишет Rusbase со ссылкой на сооснователя компании Евгения Писарева.
- Компания не раскрыла оценку после раунда. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын предположил в комментарии Rusbase, что она может составлять 0,9-1,3 млрд рублей. В Qummy ответили, что она «значительно больше» предполагаемой аналитиками. Производитель также не уточнил, на что планирует потратить инвестиции.
- Qummy запускает «умные» кафе без поваров и кухни. Компания готовит еду на фабриках, затем замораживает готовые блюда с помощью собственной технологии «умный лёд». После — доставляет блюда клиентам, которые «доготавливают» их в «умной» печи Qummy. Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут.
- Компания работает с 2019 года, тогда же привлекла первые инвестиции в 9 млн рублей, в 2020 году — 57 млн рублей от частных инвесторов, в 2021-м — ещё $1,6 млн от Joint Journey и других, в том числе на экспансию в США. В сентябре 2022-го Qummy получил $3,6 млн на выход в ОАЭ и США, а в 2023-м вошёл в список самых перспективных стартапов по версии Forbes. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Кьюми» в 2023 году составила 272,9 млн рублей, чистый убыток — 82,5 млн рублей.
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Похоже на какую-то хуету
О! Я вчера то же самое про реакции на vc подумал!
Ну они на рынке уже не первый год! И не каждая хуета как вы выражаетесь продержится, привлекая инвестиции. Вы сами то в своей жизни придумали хоть какую нибудь хуету? Сможете привлечь бабки? Или только как диванный критик писать всякую хрень?!
она и есть
как и все новое
Парни изобрели микроволновку
Если смотреть на индустрию полуфабрикатов, например выпечку, то возможно парни "изобрели" бытовой вариант кафешной печи с программами обработки паром, выпекания и микроволн. Может быть оно того и стоит.
Но пока выглядит как стартап где начиналось с холодного отжима соков дома, а закончилось машинкой в которую готовые пакеты с соком надо заправлять
Парни изобрели не микроволновку, а подписочную модель на еду для существ которые не согут в нажатии одной кнопки разобраться
Парни - молодцы!
и получили 93млн
главное чтобы умный лед не был обычным шокером, а умная печь - обычной микроволновкой
Камми
С таким названием успеха было бы явно больше.
он фейс
правильно читаешь
Не взлетит. Их умный лед - скорее всего просто шоковая заморозка, ничего другого там придумать просто нельзя, да и незачем. А суть микроволновки наверняка в смене мощности по времени продвижения во временной школе. По факту, даже если это хорошо работает - через 3 минуты остывания блюда (а после микроволновки они остывают оооочень быстро) результат будет неотличим от обычной заморозки/разогреве в микроволновке. Короче, туфта полная от русских фантазеров за чужие деньги.
Хотелось бы узнать каким именно образом тип нагревания влияет на скорость остывания? У нас тут, похоже, прорыв в области квантовой механики
У вас просто велосипеда нет и оценки ентого велосипеда "сильно больше чем охулиард охулиардов", потому и завидуете...
А вдруг будет какой-то прорыв. Пусть лучше придумывают, за развитием будущее.
Охуенный стартап. 2 года работают и в убытке на 30% от выручки 🤣 Прибыли нет, но зато смотри какой оборот! Лол.
Модель стартапа предполагает что несколько лет могут быть убытки, и инвесторы с этим согласны. Эта модель существует не менее 20 лет но вы до сих пор о ней узнали и удивляетесь отсутствию прибыли? Серьезно?
При этом:Компания не раскрыла оценку после раунда. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын предположил в комментарии Rusbase, что она может составлять 0,9-1,3 млрд рублей. В Qummy ответили, что она «значительно больше» предполагаемой аналитиками. Производитель также не уточнил, на что планирует потратить инвестиции.
🤣🤣
Впрочем как и все остальные стараппы.
Ну вдруг какой-нибудь очень богатый дядечка инвестор захочет денег вложить..
Как можно быть в убытке если ты продаешь еду. Или твою еду покупают или нет. Где тут могут быть расходы, не понятно.
Я в шоке с комментов. Чуваки делают подписочную модель, привлекают инвестиции, получают оценку - это те новости, за которыми люди приходили сюда в 2015-2018 годах. Сейчас 2024 год и в комментах желчь от пикабушников и тж-дрочеров которые рады только обосрать и написать что эта полнейшая хуита
Так подписочная модель на услугу микроволновки - это и есть хуета. Те, кто приходил сюда в 2015-2018 годах, в отличие от тебя, помнят Juicero, которые обосрались как раз в те годы.
Подписочная модель для таких товаров это зло. И это я говорю как сторонник свободного рынка. Что будет с этой "умной" печью без подписки? Кусок металлолома без функции?
Выходит изобрели велосипед снова. Не понял особо, в чем уникальность идеи.
Типо умная заморозка почти готового блюда. Плюс умная микроволновка, которая размораживает, доводит до готовности, по своим режимам. Скорее всего в обычной микроволновке так не сделаешь, потому что хз сколько минут необходимо держать в каждом режиме.
В целом штука интересная, но необходимо смотреть стоимость порции
Уникальности нет
уникальность идеи в том , что блюдо пройдя заморозку ,а затем подогрев -остается таким же вкусным и свежим
А ребята точно уверены, что название не читается как "Камми"? И вообще очень созвучно с Cummy.
Qummy shot at a food market.....
А теперь повторите это с индийским акцентом
С таким подходом, моя микроволновка Шарп 2010 года - вундеркинд, без всяких QR кодов по пару может определить, как нагрелся продукт.
А с учетом, того, что хозяин этой печки умеет читать, то нажатием кнопку пицца\макароны\рис, можно разогреть свою "стандартную" порцию.
Добавляй к любой хуйне слово Умный и продавай х3.
Первый раз слышу
Для этого новости и постят
Отличный проект получается 😅
А а омерике стартап на велики для курьеров тоже привлек))))
Fabi
Сложная технология, не факт что получится
Деньги то выделили
Микроволновка со своими программами и wi-fi )
Qummy запускает «умные» кафе без поваров и кухни.- ну по сути блюда из микроволновки, разве ,что они будут стоить 100р
На таких новостях, Милти должны свои микроволновки выпустить.
То есть чтобы поставить макарошки с котлетой на 4 минуты - нужна специальная микроволновка?
"..в «умной» печи Qummy. Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут."
На очереди "умный" унитаз, который по QR-коду на жопе, подбирает туалетную бумагу и способ подтирания за 4-7 минут?
Ипанулись уже от лени.. И интернета..
Парни изобрели тупое использование слова "умный"
Рил, ко всему пихают это слово
Остался последний уровень. Умные печи, которые готовят и сами съедают блюда, а пользователь платит. Для худеющих в самый раз!
А может быть CUMmy?
Напоминает гениальные американские соковыжималки
Видать совсем плохи дела стали после определенных политических изменений раз приходится прибегать к помощи статей на вц. Ни в ОАЭ ни в штатах люди почему-то не захотели "специальную" микроволновку ради размороженных деликатесов по подписке. Пельмешки в вендинге, микроволновка со считывателем куар-кода. Да что вы понимаете в годных стартапах...
Сам факт, что проект привлек российские инвестиции для выхода на американский рынок, говорит о перспективах таких вложений для инвесторов. Так и вижу среднюю американскую семью из штата Теннесси, которые заказывают "умную" печь российского производства, подключают ее к своей вайфай сети, дают доступ на голосовое управление, ставят аппку на телефоны и все это со внутренним сканнером, который, очевидно, видеокамера. Что может пойти не так?
Если в конечном счёте еду привозит курьер, не проще сразу в доставке заказать без лишнего дрочева с умной заморозкой-разморозкой в печи Cummy?
Qum shot.
разогрей, прежде чем брать в рот.
Ты попытался
Камю.
По сути получается фаст фуд, только ты его сам себе разогреваешь. Но вроде бы должно быть полезнее, если это быстрая заморозка. Ну и смотря что и и как готовят на фабриках.
Ого
И даёт же кто-то денег на эту крайне сомнительную, убыточную поебень.
очередной фонд Сколково скорее всего за кэшбэк :)
И убыток в 30% - это явно не тот успешный успех о котором стоит рассказывать. Лучше просто оборот оставить. Типа рубль за 90 копеек продаёшь. Зато оборот какой!
выход в ОАЭ - думаю для парней это будет выход в один конец, домой они уже не вернутся 😉
какие на вкус блюда , кто-то пробовал ? все таки для меня сомнительно, когда замороженное блюдо , потом греют в микроволновке (умной печи) , вкус уже не такой
Вот вам и камми. Странно, что для такой банальной идеи столько денег привлекают.
если они привлекают такие инвестиции , значит заходит умная печь потребителям
или просто некуда сливать бюджет
Печки как печки, ничего особенного
А в чем их ум то?
в краснодаре только узнали про микроволновки?
если они добавили туда слово "умная" - это не перестало быть микроволновкой
они столько вкладывают в этот проект , а есть ли толк от этого? проект не выглядит успешным
где можно заказать их блюда ? интересно узнать как на вкус они ощущаются
Откуда он привлек интересно столько денег, если инвесторов у нас раз два и все?