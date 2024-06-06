Деньги
Маша Цепелева

Краснодарский производитель «умных» печей Qummy привлёк 93 млн рублей Статьи редакции

В 2022-м инвесторы вложили в компанию $3,6 млн для выход в ОАЭ и США.

  • Qummy привлёк инвестиции от фонда «Восход» (40 млн рублей), инвестора Александра Еронина (30 млн рублей), Moscow Seed Fund (22 млн рублей), Даурена Токтамысова (1 млн рублей), пишет Rusbase со ссылкой на сооснователя компании Евгения Писарева.
  • Компания не раскрыла оценку после раунда. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын предположил в комментарии Rusbase, что она может составлять 0,9-1,3 млрд рублей. В Qummy ответили, что она «значительно больше» предполагаемой аналитиками. Производитель также не уточнил, на что планирует потратить инвестиции.
  • Qummy запускает «умные» кафе без поваров и кухни. Компания готовит еду на фабриках, затем замораживает готовые блюда с помощью собственной технологии «умный лёд». После — доставляет блюда клиентам, которые «доготавливают» их в «умной» печи Qummy. Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут.
  • Компания работает с 2019 года, тогда же привлекла первые инвестиции в 9 млн рублей, в 2020 году — 57 млн рублей от частных инвесторов, в 2021-м — ещё $1,6 млн от Joint Journey и других, в том числе на экспансию в США. В сентябре 2022-го Qummy получил $3,6 млн на выход в ОАЭ и США, а в 2023-м вошёл в список самых перспективных стартапов по версии Forbes. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Кьюми» в 2023 году составила 272,9 млн рублей, чистый убыток — 82,5 млн рублей.
Сооснователи Евгений Писарев и Артём Симонянц, фото Qummy

#новости #qummy

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121 комментарий
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 Я сказал свое имя машине

Похоже на какую-то хуету

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Griby Lenina

О! Я вчера то же самое про реакции на vc подумал!

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5 комментариев
Ильдар Низаметдинов

Ну они на рынке уже не первый год! И не каждая хуета как вы выражаетесь продержится, привлекая инвестиции. Вы сами то в своей жизни придумали хоть какую нибудь хуету? Сможете привлечь бабки? Или только как диванный критик писать всякую хрень?!

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2 комментария
ЯжПрограммист

она и есть

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Алексей Ермолов

как и все новое

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Inthegameone Ebosh

Парни изобрели микроволновку

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Bezoblachno

Если смотреть на индустрию полуфабрикатов, например выпечку, то возможно парни "изобрели" бытовой вариант кафешной печи с программами обработки паром, выпекания и микроволн. Может быть оно того и стоит.

Но пока выглядит как стартап где начиналось с холодного отжима соков дома, а закончилось машинкой в которую готовые пакеты с соком надо заправлять

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1 комментарий
шатал устоев

Парни изобрели не микроволновку, а подписочную модель на еду для существ которые не согут в нажатии одной кнопки разобраться

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4 комментария
Гавриил Злобин

Парни - молодцы!

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Алексей Ермолов

и получили 93млн

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Slava Reznor

главное чтобы умный лед не был обычным шокером, а умная печь - обычной микроволновкой

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Derrick Zimmer

Камми

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Дудов Слава

С таким названием успеха было бы явно больше.

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1 комментарий
ппс

он фейс

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Алексей Ермолов

правильно читаешь

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Владимир Кролико

Не взлетит. Их умный лед - скорее всего просто шоковая заморозка, ничего другого там придумать просто нельзя, да и незачем. А суть микроволновки наверняка в смене мощности по времени продвижения во временной школе. По факту, даже если это хорошо работает - через 3 минуты остывания блюда (а после микроволновки они остывают оооочень быстро) результат будет неотличим от обычной заморозки/разогреве в микроволновке. Короче, туфта полная от русских фантазеров за чужие деньги.

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шатал устоев

Хотелось бы узнать каким именно образом тип нагревания влияет на скорость остывания? У нас тут, похоже, прорыв в области квантовой механики

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13 комментариев
Константин Ж

У вас просто велосипеда нет и оценки ентого велосипеда "сильно больше чем охулиард охулиардов", потому и завидуете...

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1 комментарий
Voronov

А вдруг будет какой-то прорыв. Пусть лучше придумывают, за развитием будущее.

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Константин Ж

Охуенный стартап. 2 года работают и в убытке на 30% от выручки 🤣 Прибыли нет, но зато смотри какой оборот! Лол.

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Smuzi

Модель стартапа предполагает что несколько лет могут быть убытки, и инвесторы с этим согласны. Эта модель существует не менее 20 лет но вы до сих пор о ней узнали и удивляетесь отсутствию прибыли? Серьезно?

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7 комментариев
Maxim Sergeevich

При этом:

Компания не раскрыла оценку после раунда. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын предположил в комментарии Rusbase, что она может составлять 0,9-1,3 млрд рублей. В Qummy ответили, что она «значительно больше» предполагаемой аналитиками. Производитель также не уточнил, на что планирует потратить инвестиции.

🤣🤣

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Степан Фадеев

Впрочем как и все остальные стараппы.

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2 комментария
Капитан Эчпочмак

Ну вдруг какой-нибудь очень богатый дядечка инвестор захочет денег вложить..

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mr g

Как можно быть в убытке если ты продаешь еду. Или твою еду покупают или нет. Где тут могут быть расходы, не понятно.

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Smuzi

Я в шоке с комментов. Чуваки делают подписочную модель, привлекают инвестиции, получают оценку - это те новости, за которыми люди приходили сюда в 2015-2018 годах. Сейчас 2024 год и в комментах желчь от пикабушников и тж-дрочеров которые рады только обосрать и написать что эта полнейшая хуита

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noname

Так подписочная модель на услугу микроволновки - это и есть хуета. Те, кто приходил сюда в 2015-2018 годах, в отличие от тебя, помнят Juicero, которые обосрались как раз в те годы.

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1 комментарий
Dimitri

Подписочная модель для таких товаров это зло. И это я говорю как сторонник свободного рынка. Что будет с этой "умной" печью без подписки? Кусок металлолома без функции?

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Рубль Упалов

Выходит изобрели велосипед снова. Не понял особо, в чем уникальность идеи.

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Укладчик стекловаты

Типо умная заморозка почти готового блюда. Плюс умная микроволновка, которая размораживает, доводит до готовности, по своим режимам. Скорее всего в обычной микроволновке так не сделаешь, потому что хз сколько минут необходимо держать в каждом режиме.
В целом штука интересная, но необходимо смотреть стоимость порции

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6 комментариев
Gri

Уникальности нет

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Тома Енот

уникальность идеи в том , что блюдо пройдя заморозку ,а затем подогрев -остается таким же вкусным и свежим

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hMsT

А ребята точно уверены, что название не читается как "Камми"? И вообще очень созвучно с Cummy.

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Миио проходил

Qummy shot at a food market.....
А теперь повторите это с индийским акцентом

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Миио проходил

С таким подходом, моя микроволновка Шарп 2010 года - вундеркинд, без всяких QR кодов по пару может определить, как нагрелся продукт.
А с учетом, того, что хозяин этой печки умеет читать, то нажатием кнопку пицца\макароны\рис, можно разогреть свою "стандартную" порцию.

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Barone Rosso

Добавляй к любой хуйне слово Умный и продавай х3.

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Топливные Технологии

Первый раз слышу

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Gri

Для этого новости и постят

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Олеся Милина

Отличный проект получается 😅

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Crypto Coin Desk

А а омерике стартап на велики для курьеров тоже привлек))))

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Евгений Александров

Fabi

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Александр Блинов

Сложная технология, не факт что получится

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Аркадий Емельяненко

Деньги то выделили

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Илья

Микроволновка со своими программами и wi-fi )

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Иван Рукавин

Qummy запускает «умные» кафе без поваров и кухни.- ну по сути блюда из микроволновки, разве ,что они будут стоить 100р

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Миио проходил

На таких новостях, Милти должны свои микроволновки выпустить.

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D.

То есть чтобы поставить макарошки с котлетой на 4 минуты - нужна специальная микроволновка?

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Knowledge is power

"..в «умной» печи Qummy. Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут."

На очереди "умный" унитаз, который по QR-коду на жопе, подбирает туалетную бумагу и способ подтирания за 4-7 минут?

Ипанулись уже от лени.. И интернета..

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отображаемое имя
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under construction

Парни изобрели тупое использование слова "умный"

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Аркадий Емельяненко

Рил, ко всему пихают это слово

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Орбитальный Тигр

Остался последний уровень. Умные печи, которые готовят и сами съедают блюда, а пользователь платит. Для худеющих в самый раз!

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xMax

А может быть CUMmy?

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noname

Напоминает гениальные американские соковыжималки

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Точка Лагранжа

Видать совсем плохи дела стали после определенных политических изменений раз приходится прибегать к помощи статей на вц. Ни в ОАЭ ни в штатах люди почему-то не захотели "специальную" микроволновку ради размороженных деликатесов по подписке. Пельмешки в вендинге, микроволновка со считывателем куар-кода. Да что вы понимаете в годных стартапах...

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Wittgenstein

Сам факт, что проект привлек российские инвестиции для выхода на американский рынок, говорит о перспективах таких вложений для инвесторов. Так и вижу среднюю американскую семью из штата Теннесси, которые заказывают "умную" печь российского производства, подключают ее к своей вайфай сети, дают доступ на голосовое управление, ставят аппку на телефоны и все это со внутренним сканнером, который, очевидно, видеокамера. Что может пойти не так?

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Dmitry
Компания готовит еду на фабриках, затем замораживает готовые блюда с помощью собственной технологии «умный лёд». После — доставляет блюда клиентам, которые «доготавливают» их в «умной» печи Qummy

Если в конечном счёте еду привозит курьер, не проще сразу в доставке заказать без лишнего дрочева с умной заморозкой-разморозкой в печи Cummy?

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Bo.G

Qum shot.
разогрей, прежде чем брать в рот.

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Gri

Ты попытался

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1 комментарий
Гавриил Злобин

Камю.

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SeeSmag

По сути получается фаст фуд, только ты его сам себе разогреваешь. Но вроде бы должно быть полезнее, если это быстрая заморозка. Ну и смотря что и и как готовят на фабриках.

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Gri

Ого

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Dan

И даёт же кто-то денег на эту крайне сомнительную, убыточную поебень.

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Сергей Дулимов

очередной фонд Сколково скорее всего за кэшбэк :)

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Dan

И убыток в 30% - это явно не тот успешный успех о котором стоит рассказывать. Лучше просто оборот оставить. Типа рубль за 90 копеек продаёшь. Зато оборот какой!

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Сергей Дулимов

выход в ОАЭ - думаю для парней это будет выход в один конец, домой они уже не вернутся 😉

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Аманда

какие на вкус блюда , кто-то пробовал ? все таки для меня сомнительно, когда замороженное блюдо , потом греют в микроволновке (умной печи) , вкус уже не такой

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Grisha

Вот вам и камми. Странно, что для такой банальной идеи столько денег привлекают.

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Юлия Шикштенас

если они привлекают такие инвестиции , значит заходит умная печь потребителям

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Нина Кравчук

или просто некуда сливать бюджет

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Mr. Shelly

Печки как печки, ничего особенного

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Аркадий Емельяненко

А в чем их ум то?

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Нина Кравчук

в краснодаре только узнали про микроволновки?

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Нина Кравчук

если они добавили туда слово "умная" - это не перестало быть микроволновкой

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Дарья

они столько вкладывают в этот проект , а есть ли толк от этого? проект не выглядит успешным

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Василий Сафонов

где можно заказать их блюда ? интересно узнать как на вкус они ощущаются

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David Tukin

Откуда он привлек интересно столько денег, если инвесторов у нас раз два и все?

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