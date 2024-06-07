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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 июня: доллар — 88,76 рубля (на 2 копейки больше, чем 6 июня), евро — 96,56 рубля (на 12 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:47 мск: доллар — 88,80 рубля, евро — 96,81 рубля.

Курсы на Forex на 7:59 мск: доллар — 88,76 рубля, евро — 96,73 рубля.

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Контекст

По данным Frank RG, в мае 2024 года банки выдали 163,7 тысячи автокредитов на общую сумму 229,6 млрд рублей. Средний размер автозайма — около 1,4 млн рублей.

Группа «Аэрофлот» недополучит 5 млн пассажиров в 2024-2025 годах из-за задержек с поставками российских самолётов SSJ-New и МС-21. МС-21 поставят раньше, поэтому компания изучает возможность заменить SSJ-New в заказе на них.

В первом квартале 2024 года выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров выросла на 24% год к году, до 2,5 трлн рублей, подытожили аналитики Infoline. На первом месте X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») — 878 млрд руб. На втором — «Магнит» (677 млрд рублей).

ГК «Элемент» будет поставлять электронику для российского электромобиля «Атом», сообщили представители обеих сторон. По данным осведомлённого источника «Ведомостей», производство этих компонентов могут запустить в 2025 году.

Зампред комитета по информполитике Антон Горелкин рассказал, что ко внесению в Госдуму готов законопроект о запрете рекламных интеграций в запрещённых в России соцсетях. Успеют ли внести документ в весеннюю сессию — не уточнил.

Вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа на Петербургском международном экономическом форуме подтвердил готовность расширять торговые связи с Россией.

Россия прорабатывает возможность возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

С середины мая 2024 года телевизоры китайского производителя TCL стали выпускать на мощностях российского производителя «Квант», рассказал «Ъ» источник на рынке.

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