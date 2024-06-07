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Деньги
Полина Лааксо

День 835: в мае 2024 года банки выдали россиянам 163,7 тысячи автокредитов на сумму 229,6 млрд рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Банки.ру»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 июня: доллар — 88,76 рубля (на 2 копейки больше, чем 6 июня), евро — 96,56 рубля (на 12 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:47 мск: доллар — 88,80 рубля, евро — 96,81 рубля.

Курсы на Forex на 7:59 мск: доллар — 88,76 рубля, евро — 96,73 рубля.

Контекст

По данным Frank RG, в мае 2024 года банки выдали 163,7 тысячи автокредитов на общую сумму 229,6 млрд рублей. Средний размер автозайма — около 1,4 млн рублей.

Группа «Аэрофлот» недополучит 5 млн пассажиров в 2024-2025 годах из-за задержек с поставками российских самолётов SSJ-New и МС-21. МС-21 поставят раньше, поэтому компания изучает возможность заменить SSJ-New в заказе на них.

В первом квартале 2024 года выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров выросла на 24% год к году, до 2,5 трлн рублей, подытожили аналитики Infoline. На первом месте X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») — 878 млрд руб. На втором — «Магнит» (677 млрд рублей).

Источник: «Ведомости»

ГК «Элемент» будет поставлять электронику для российского электромобиля «Атом», сообщили представители обеих сторон. По данным осведомлённого источника «Ведомостей», производство этих компонентов могут запустить в 2025 году.

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Зампред комитета по информполитике Антон Горелкин рассказал, что ко внесению в Госдуму готов законопроект о запрете рекламных интеграций в запрещённых в России соцсетях. Успеют ли внести документ в весеннюю сессию — не уточнил.

Вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа на Петербургском международном экономическом форуме подтвердил готовность расширять торговые связи с Россией.

Россия прорабатывает возможность возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

С середины мая 2024 года телевизоры китайского производителя TCL стали выпускать на мощностях российского производителя «Квант», рассказал «Ъ» источник на рынке.

Новости предыдущего дня, 6 июня — здесь.

#новости

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44 комментария
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 Я сказал свое имя машине
выросла на 24% год к году

Вот вам и примерная инфляция, а не мифические 7%

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Frederik Appleberg

по телеку говорят другое, не надо вот это вот

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Стас Киселя

Кто-то до сих пор про 7% сказки сочиняет?

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placeholder

Просто мы стали более лучше одеваться

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Вадим Д.
из-за задержек с поставками российских самолётов SSJ-New и МС-21

И вновь отсутствие называют задержками.
До 2035 задержат, а там или осёл сдохнет...

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S.Capusta

Задержки, потому-что допиздержки. )))

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Вадим Д.

Ужас какой, допиздержки из-за сказочноебали, возможно (-:

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ппс

вот бы такую цену нефти на годик. россиюшка показала бы, что она не бензоколонка

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S.Capusta

Уже давно население вторая нефть.

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Вячеслав Романович

дело не только в н0логах. нефть - основной приток валюты в страну.

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Вячеслав Романович
россиюшка показала бы, что она не бензоколонка

не только. с такой ценой на нефть, россиюшка бы показала что она уважает вклад Степана Б. в развитие У.

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Po...

Полные допиздержки везде и во всём...

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Андрей

Путин заявил, что Россия рада росту исламского населения

Мы не против прироста исламского населения, мы наоборот рады тому, что происходит сейчас в Российской Федерации. У нас в некоторых наших республиках, преимущественно с исламским населением, очень хорошая рождаемость, мы очень рады.
— заявил президент РФ Путин.

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D3t3ct3d

“ррря посмотрите Германию и ЕС заселили арабы и прочие мигранты ррря загнивает» так же Россия - «мы рады исламским мигрантам»

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Кузя

Как приятно вырвать из контекста или просто тупо перепостить вброс

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ппс

скажи «Чечня круто!», дон

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Алекс

А какой был контекст, смысл слов изменился?

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Укладчик стекловаты

Расскажи как на самом деле? Вы такие забавные, топите за ВВП и все что он делает. И одновременно против мигрантов и роста исламского населения.

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Андрей Новиков

Ну и?

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Frederik Appleberg

А Путин же президет РФ, а не христианского населения, так что радуйемся вместе

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Po...

Скука! Всем выходных! Пойду книжку послушаю...

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Вячеслав Романович

да погоди. сегодня заседание по ставочке

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Po...

Ну вот и буду нудную книжку до заседания слушать.

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Вадим Д.
выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров выросла на 24% год к году

Богатеют россияне, не иначе. Всё ведь именно так и преподнесут.

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Слегка Придурковатый

"В первом квартале 2024 года выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров выросла на 24% год к году, до 2,5 трлн рублей"

Стали более лучше жрать.

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S.Capusta

* также, только дороже

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Вадим Д.

Российский производитель Квант лепит китайские телевизоры.

Но производитель очень российский.

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Андрей

Ну вот какой смысл поднимать ставку, если кредитование во всех секторах растёт? Надо менять монетарную политику

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Риэлтор (не) нужен!

"Если есть устойчивый спрос - можно поднять цены" Экономикс 101

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Андрей

Жаль этот спрос субсидируется и подгоняется желание купить сейчас, иначе завтра будет дороже

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Frederik Appleberg

Андрей, не надо умничать, а то быстро скрутят и увезут, умные не нужны, нужны верные

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Frederik Appleberg

Может я дурак, чего не понимаю, но как можно брать автокредит при ставке 16%? когда ставка была 6, кредиты на авто давали под 20-25%, сейчас сколько 40-45%? цена на автомобили берется с потолка, плюс ДОПЫ- на самом деле коврики, наклейка на фары, защита днища тыщ за 500 р. Кто Вы люди, отзовитесь, раскройте секрет, почему вы берете кредиты на авто в 2024???

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Вячеслав Романович

несмотря на вскукареки, что "фсе уже себе китайкие авто понакупили"
средний возраст легковых автомобилей в рфии 15 лет
https://iz.ru/1688384/2024-04-26/srednii-vozrast-avtomobilei-v-rf-prevysil-15-let
моему автомобилю 5 лет. значит у троих человек автомобилям по 18 лет. и у одного из этих троих тарантас таки сломался.

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Frederik Appleberg

вопрос был про кредиты, а не про средний возраст авто))

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Андрей Новиков

"В первом квартале 2024 года выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров выросла на 24% год к году"

Ну то есть у этих 10 компаний средний темп роста выручки составил около 28%, и только у трех она выше среднего. Это у ВкусВилла, Самоката и Ленты. Надо бы к ним присмотреться...

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Dan

А вот пересели бы все на самокаты, то и кредиты бы не понадобились )

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Кузя

а кредит на самокат?

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Вассерман

С ценами на них тоже все кредиты брали бы)

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Евгения Прохорова
Россия прорабатывает возможность возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией- Пусть прорабатывают, столько авиасообщений закрылось,чтоб добраться куда то на трех самолетах лететь блин надо
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A V

Жесть! Банки это раковая опухоль

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Укладчик стекловаты
выдали 163,7 тысячи автокредитов

Скорее всего это легковые, т.к. Коммерческий обычно лизинг.

По итогам мая в нашей стране было реализовано 127 178 новых легковых машин

Получается что 8 из 10 авто в кредит?

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Миша Пупок

Отлично, выпью пива за это. Всех с пятницей!

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Александр Рюмзи

Пойду лучше суп варить.

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M. Letunov

Автокредитов не мало. Пока ещё россияне не могут себе позволить покупать авто без кредитов. Большая часть это именно в кредит.

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