День 835: в мае 2024 года банки выдали россиянам 163,7 тысячи автокредитов на сумму 229,6 млрд рублей Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 7 июня: доллар — 88,76 рубля (на 2 копейки больше, чем 6 июня), евро — 96,56 рубля (на 12 копеек больше).
Контекст
По данным Frank RG, в мае 2024 года банки выдали 163,7 тысячи автокредитов на общую сумму 229,6 млрд рублей. Средний размер автозайма — около 1,4 млн рублей.
Группа «Аэрофлот» недополучит 5 млн пассажиров в 2024-2025 годах из-за задержек с поставками российских самолётов SSJ-New и МС-21. МС-21 поставят раньше, поэтому компания изучает возможность заменить SSJ-New в заказе на них.
В первом квартале 2024 года выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров выросла на 24% год к году, до 2,5 трлн рублей, подытожили аналитики Infoline. На первом месте X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») — 878 млрд руб. На втором — «Магнит» (677 млрд рублей).
ГК «Элемент» будет поставлять электронику для российского электромобиля «Атом», сообщили представители обеих сторон. По данным осведомлённого источника «Ведомостей», производство этих компонентов могут запустить в 2025 году.
Зампред комитета по информполитике Антон Горелкин рассказал, что ко внесению в Госдуму готов законопроект о запрете рекламных интеграций в запрещённых в России соцсетях. Успеют ли внести документ в весеннюю сессию — не уточнил.
Вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа на Петербургском международном экономическом форуме подтвердил готовность расширять торговые связи с Россией.
Россия прорабатывает возможность возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
С середины мая 2024 года телевизоры китайского производителя TCL стали выпускать на мощностях российского производителя «Квант», рассказал «Ъ» источник на рынке.
Новости предыдущего дня, 6 июня — здесь.
Вот вам и примерная инфляция, а не мифические 7%
по телеку говорят другое, не надо вот это вот
Кто-то до сих пор про 7% сказки сочиняет?
Просто мы стали более лучше одеваться
И вновь отсутствие называют задержками.
До 2035 задержат, а там или осёл сдохнет...
Задержки, потому-что допиздержки. )))
Ужас какой, допиздержки из-за сказочноебали, возможно (-:
вот бы такую цену нефти на годик. россиюшка показала бы, что она не бензоколонка
Уже давно население вторая нефть.
дело не только в н0логах. нефть - основной приток валюты в страну.
не только. с такой ценой на нефть, россиюшка бы показала что она уважает вклад Степана Б. в развитие У.
Полные допиздержки везде и во всём...
Путин заявил, что Россия рада росту исламского населения
Мы не против прироста исламского населения, мы наоборот рады тому, что происходит сейчас в Российской Федерации. У нас в некоторых наших республиках, преимущественно с исламским населением, очень хорошая рождаемость, мы очень рады.
— заявил президент РФ Путин.
“ррря посмотрите Германию и ЕС заселили арабы и прочие мигранты ррря загнивает» так же Россия - «мы рады исламским мигрантам»
Как приятно вырвать из контекста или просто тупо перепостить вброс
скажи «Чечня круто!», дон
А какой был контекст, смысл слов изменился?
Расскажи как на самом деле? Вы такие забавные, топите за ВВП и все что он делает. И одновременно против мигрантов и роста исламского населения.
Ну и?
А Путин же президет РФ, а не христианского населения, так что радуйемся вместе
Скука! Всем выходных! Пойду книжку послушаю...
да погоди. сегодня заседание по ставочке
Ну вот и буду нудную книжку до заседания слушать.
Богатеют россияне, не иначе. Всё ведь именно так и преподнесут.
"В первом квартале 2024 года выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров выросла на 24% год к году, до 2,5 трлн рублей"
Стали более лучше жрать.
* также, только дороже
Российский производитель Квант лепит китайские телевизоры.
Но производитель очень российский.
Ну вот какой смысл поднимать ставку, если кредитование во всех секторах растёт? Надо менять монетарную политику
"Если есть устойчивый спрос - можно поднять цены" Экономикс 101
Жаль этот спрос субсидируется и подгоняется желание купить сейчас, иначе завтра будет дороже
Андрей, не надо умничать, а то быстро скрутят и увезут, умные не нужны, нужны верные
Может я дурак, чего не понимаю, но как можно брать автокредит при ставке 16%? когда ставка была 6, кредиты на авто давали под 20-25%, сейчас сколько 40-45%? цена на автомобили берется с потолка, плюс ДОПЫ- на самом деле коврики, наклейка на фары, защита днища тыщ за 500 р. Кто Вы люди, отзовитесь, раскройте секрет, почему вы берете кредиты на авто в 2024???
несмотря на вскукареки, что "фсе уже себе китайкие авто понакупили"
средний возраст легковых автомобилей в рфии 15 лет
https://iz.ru/1688384/2024-04-26/srednii-vozrast-avtomobilei-v-rf-prevysil-15-let
моему автомобилю 5 лет. значит у троих человек автомобилям по 18 лет. и у одного из этих троих тарантас таки сломался.
вопрос был про кредиты, а не про средний возраст авто))
"В первом квартале 2024 года выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров выросла на 24% год к году"
Ну то есть у этих 10 компаний средний темп роста выручки составил около 28%, и только у трех она выше среднего. Это у ВкусВилла, Самоката и Ленты. Надо бы к ним присмотреться...
А вот пересели бы все на самокаты, то и кредиты бы не понадобились )
а кредит на самокат?
С ценами на них тоже все кредиты брали бы)
Жесть! Банки это раковая опухоль
Скорее всего это легковые, т.к. Коммерческий обычно лизинг.По итогам мая в нашей стране было реализовано 127 178 новых легковых машин
Получается что 8 из 10 авто в кредит?
Отлично, выпью пива за это. Всех с пятницей!
Пойду лучше суп варить.
Автокредитов не мало. Пока ещё россияне не могут себе позволить покупать авто без кредитов. Большая часть это именно в кредит.