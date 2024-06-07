ЦБ четвёртый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых Статьи редакции
До этого регулятор пять раз её повышал.
- Текущие темпы прироста цен перестали снижаться, но инфляционные ожидания населения выросли, а кредитная активность остаётся высокой и в розничном, и в корпоративном сегменте, сообщил регулятор.
- Рост внутреннего спроса по-прежнему «значительно» опережает возможности расширить предложение товаров и услуг из-за дефицита трудовых ресурсов.
- ЦБ допустил, что может повысить ставку на ближайшем заседании — 26 июля 2024 года.
- Большинство экономистов, опрошенных «Интерфаксом», «Ведомостями», РБК, ТАСС и Forbes, полагали, что ЦБ, скорее всего, сохранит ставку в 16%. Так же считал глава «Сбера» Герман Греф.
- Проинфляционные факторы сохраняются, но «критического разгона» цен, например, нет. С 1 июля 2024 года правительство сократит программу льготной ипотеки, что должно помочь охладить потребительскую активность на рынке недвижимости и замедлить темпы ипотечного кредитования.
- Те, кто допускал повышение ставки до 17-18%, говорили, что давление проинфляционных факторов стало слишком сильным. Его повышают летняя индексация тарифов, гибель урожая из-за майских заморозков, потенциальное сокращение импорта из-за трудной во внешних расчётах за него.
- Инфляционные ожидания перестали снижаться, как и инфляция в мае. Темпы розничного кредитования ускорились. Потребительский спрос высокий, безработица в марте обновила исторический минимум, а кадры в дефиците. «Всё это говорит о том, что ЦБ не сможет достичь целевой инфляции не только пятый год подряд в 2024 году, но, вероятно, и в 2025 году», — считает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.
- В феврале 2022 года регулятор повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно снижать её до 7,5%.
- В июле 2023 года ставку стали поднимать: сначала до 8,5%, а затем до 12%, 13%, 15% и 16% годовых. В феврале, марте и апреле 2024 года ЦБ сохранил её на уровне 16%.
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Стабилизец, экономике писец.....
Писец был в 91. А это так, медленно надвигающаяся жопа.
Уже нет смысла повышать ставку. Даже ЦБ это понимает.
Просто отличные новости! Держу вклад под 16% и радуюсь.
Сча налоги введут на ваши вклады или заморозят. Не верите?)
Не повод радоваться ;) все хранят деньги на счетах и ждут чего-то хорошего ;)) а будет хуже ...
А чему радоваться? У меня часть денег тоже на вкладах. Но радости от этого никакой, так как реальная инфляция выше процентов по вкладам
Т.е. через год сможешь купить всякого на 16% больше?
Инфляция из и так сьест
Держу вклады под 16% и ипотеку под 10.5%. При любом раскладе в выигрыше.
да тут всегда будет много разговоров
Ожидаемо. Еще бы все программы льготных ипотек, в том числе айтишных и семейных убрать, и будет счастье.
вот чем тебе айти ипотека не угодила? там копеечные объемы
Их слихвой перекрывает куча других субсидируемых программ.
на такой исход и ставил. не гоже на фоне ПМЭФ вбрасывать негатив. а вот в июле уже могут поднять
ну я думал, что поднимут на процентик. потом через 2-3 месяца еще на процентик.
Да ещё как въебут сразу 20% и будут рассказывать про то, как это поможет экономике быстрее выйти из жопы, а по факту там самая жопа только начнется.
Это называется механизм поддержки Экономики Предложения.
Это попытка за счет бизнеса и населения компенсировать потери на неинвестиционные расходы
"так, медленно надвигающаяся жопа." - похоже на то. Инфляция перевалила порог в 13 % уже только к началу этого года. Повышение ставок ничего не меняет. В России жопа такая где-то с 2011 года.
с 862 года не дня без кризиса
А разговоров было про 20%)
Еще не вечер, как говорится. К концу лета будут все 23.
Да и надо было поднимать, но видимо кто-то был против.
Ещё не конец года ;)
Это ж пиар-ход, всех напугать, чтобы ждали худшего, а по факту вместо снижения до нормальных величин удерживать на выгодном для государства и банков уровне. А у нас тут облегчение - барщину не подняли!
Зассали
Ну эта история скорее всего до 26 июля и продлится
Тут коменты удаляют без предупреждения это гнилой ресурс.
По несколько раз в неделю выходит тезис про дефицит трудовых ресурсов. Может быть, пора адекватные зарплаты предлагать?
Счастливчики под 18% в Сбер успели закинуть -)
так они до конца июня анонсировали во всяком случае
Ничего, по конец лета может и 20 будет.
Ну неплохо, обнадеживает
Надежды тут уже мало осталось..
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Первая экономика Европы
А кто в этом сомневался что что-то изменится? Всё в принципе и планировалось что останется как есть, без изменений.
Ну банки и так дают кредиты на 25% и больше. Спокойно они могут свои хотелки уменьшить.
Ну не повысил уже хорошо
https://youtu.be/G5vimDx0TkU?si=F-PeUnW5_e7fz964