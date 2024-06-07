Деньги
Полина Лааксо

ЦБ четвёртый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых Статьи редакции

До этого регулятор пять раз её повышал.

  • Текущие темпы прироста цен перестали снижаться, но инфляционные ожидания населения выросли, а кредитная активность остаётся высокой и в розничном, и в корпоративном сегменте, сообщил регулятор.
  • Рост внутреннего спроса по-прежнему «значительно» опережает возможности расширить предложение товаров и услуг из-за дефицита трудовых ресурсов.
  • ЦБ допустил, что может повысить ставку на ближайшем заседании — 26 июля 2024 года.
Эльвира Набиуллина. Источник фото: «РИА Новости»
  • Большинство экономистов, опрошенных «Интерфаксом», «Ведомостями», РБК, ТАСС и Forbes, полагали, что ЦБ, скорее всего, сохранит ставку в 16%. Так же считал глава «Сбера» Герман Греф.
  • Проинфляционные факторы сохраняются, но «критического разгона» цен, например, нет. С 1 июля 2024 года правительство сократит программу льготной ипотеки, что должно помочь охладить потребительскую активность на рынке недвижимости и замедлить темпы ипотечного кредитования.
  • Те, кто допускал повышение ставки до 17-18%, говорили, что давление проинфляционных факторов стало слишком сильным. Его повышают летняя индексация тарифов, гибель урожая из-за майских заморозков, потенциальное сокращение импорта из-за трудной во внешних расчётах за него.
  • Инфляционные ожидания перестали снижаться, как и инфляция в мае. Темпы розничного кредитования ускорились. Потребительский спрос высокий, безработица в марте обновила исторический минимум, а кадры в дефиците. «Всё это говорит о том, что ЦБ не сможет достичь целевой инфляции не только пятый год подряд в 2024 году, но, вероятно, и в 2025 году», — считает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.
  • В феврале 2022 года регулятор повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно снижать её до 7,5%.
  • В июле 2023 года ставку стали поднимать: сначала до 8,5%, а затем до 12%, 13%, 15% и 16% годовых. В феврале, марте и апреле 2024 года ЦБ сохранил её на уровне 16%.

#новости #цб

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81 комментарий
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 OZZ

Стабилизец, экономике писец.....

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Gre Li

Писец был в 91. А это так, медленно надвигающаяся жопа.

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14 комментариев
местный житель

Уже нет смысла повышать ставку. Даже ЦБ это понимает.

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1 комментарий
Морковка

Просто отличные новости! Держу вклад под 16% и радуюсь.

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Стартапер-пессимист

Сча налоги введут на ваши вклады или заморозят. Не верите?)

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2 комментария
OZZ

Не повод радоваться ;) все хранят деньги на счетах и ждут чего-то хорошего ;)) а будет хуже ...

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7 комментариев
Укладчик стекловаты

А чему радоваться? У меня часть денег тоже на вкладах. Но радости от этого никакой, так как реальная инфляция выше процентов по вкладам

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Уинстон Смит

Т.е. через год сможешь купить всякого на 16% больше?

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Ale K

Инфляция из и так сьест

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Fedor Ko

Держу вклады под 16% и ипотеку под 10.5%. При любом раскладе в выигрыше.

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Aleksei M
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Joe McEachern

да тут всегда будет много разговоров

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Maxim Sergeev

Ожидаемо. Еще бы все программы льготных ипотек, в том числе айтишных и семейных убрать, и будет счастье.

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Роман Сарваров

вот чем тебе айти ипотека не угодила? там копеечные объемы

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5 комментариев
Виталий Иванов

Их слихвой перекрывает куча других субсидируемых программ.

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1 комментарий
Роберт Авдалян

на такой исход и ставил. не гоже на фоне ПМЭФ вбрасывать негатив. а вот в июле уже могут поднять

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Вячеслав Романович

ну я думал, что поднимут на процентик. потом через 2-3 месяца еще на процентик.

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Фронт борьбы с Авито

Да ещё как въебут сразу 20% и будут рассказывать про то, как это поможет экономике быстрее выйти из жопы, а по факту там самая жопа только начнется.

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Общество

Это называется механизм поддержки Экономики Предложения.

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ufd-ufd-ufd

Это попытка за счет бизнеса и населения компенсировать потери на неинвестиционные расходы

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3 комментария
Горелый

"так, медленно надвигающаяся жопа." - похоже на то. Инфляция перевалила порог в 13 % уже только к началу этого года. Повышение ставок ничего не меняет. В России жопа такая где-то с 2011 года.

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Рекорд Надоев

с 862 года не дня без кризиса

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Бременский музыкант

А разговоров было про 20%)

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Суздальский огурец

Еще не вечер, как говорится. К концу лета будут все 23.

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4 комментария
Виталий Иванов

Да и надо было поднимать, но видимо кто-то был против.

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1 комментарий
OZZ

Ещё не конец года ;)

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Gruntofos

Это ж пиар-ход, всех напугать, чтобы ждали худшего, а по факту вместо снижения до нормальных величин удерживать на выгодном для государства и банков уровне. А у нас тут облегчение - барщину не подняли!

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debil
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Пенёк

Зассали

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Erofeev

Ну эта история скорее всего до 26 июля и продлится

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Ogfrgfkar

Тут коменты удаляют без предупреждения это гнилой ресурс.

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Slava

По несколько раз в неделю выходит тезис про дефицит трудовых ресурсов. Может быть, пора адекватные зарплаты предлагать?

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Я сказал свое имя машине

Счастливчики под 18% в Сбер успели закинуть -)

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неформат

так они до конца июня анонсировали во всяком случае

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Gre Li

Ничего, по конец лета может и 20 будет.

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1 комментарий
Аникин

Ну неплохо, обнадеживает

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Борис Шувалов

Надежды тут уже мало осталось..

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Альвар

Первая экономика Европы

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Сергей Тихонов

А кто в этом сомневался что что-то изменится? Всё в принципе и планировалось что останется как есть, без изменений.

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Станислав

Ну банки и так дают кредиты на 25% и больше. Спокойно они могут свои хотелки уменьшить.

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Игорь Матвеев

Ну не повысил уже хорошо

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OZZ

https://youtu.be/G5vimDx0TkU?si=F-PeUnW5_e7fz964

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78 комментариев
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