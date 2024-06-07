Деньги
Полина Лааксо

«Райффайзенбанк» сократит выдачу кредитов, чтобы выполнить предписание Европейского ЦБ Статьи редакции

Тот призвал банк сократить кредитный портфель в России на 65% к 2026 году.

  • Об этом сообщили Frank Media и РБК со ссылкой на заявление группы. В «ближайшие месяцы» компания будет реже одобрять заявки на кредиты, но полностью закрывать выдачу не планирует.
  • Дело не только в требованиях ЕЦБ, но и в обновлённой бизнес-модели банка. Она предусматривает снижение зависимости финансовых показателей от капиталоёмких продуктов вроде кредитов.
Источник фото: «РИА Новости»
  • Владелец «Райффайзенбанка» — австрийская RBI — говорит об уходе из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии.
  • В феврале 2023 года Минфин США начал проверку RBI из-за связей с Россией, узнало Reuters. В марте оно сообщило, что европейский ЦБ потребовал от группы уйти из страны. После этого RBI определилась с планом действий: активы продадут или выведут из группы.
  • В июле источники Reuters рассказали, что банк отложил решение к с российского рынка: власти Австрии якобы опасались разрыва связей с Москвой и защищали RBI перед регуляторами. В ноябре RBI сообщила, что не успеет покинуть рынок в 2023 году.
  • В апреле 2024 года FT написала, что «Райффайзенбанк» к концу 2023-го расширил штат. После этого ЕЦБ призвал компанию сократить бизнес в России, а Минфин США пригрозил ограничить RBI доступ к долларовой системе из-за сделок в России.
  • В мае банк объявил, что перестанет открывать новые накопительные счета и проводить исходящие платежи в долларах США.

#новости #rbi

1.2K показов
2.2K открытий
0
34 комментария
Написать комментарий...
 Пётр Петров

Если 70% прибыли RBI получает в России и дальше она будет только расти, то почему бы австрийцам нахер не послать Минфин США и их подстилок?

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Чтобы не закрыли корр счета на западе, кормящие этими 70% прибыли от комиссий SWIFT.

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Петров

Разве им этим угрожали? Нет.

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Вроде бы было такое дело. Но даже если и нет — то там все
всё и без слов понимают.

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

И стать банком-изгоем, попав под санкции США ? Недальновидный вы ...

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Михайлов

Хм,стать изгоем но быть при деньгах?Или быть голожопым,но покорно смотреть на США?
Дилема космических масштабов

Ответить
Развернуть ветку
Александр

так в их силах сделать так, что райф будет получать ноль процентов прибыли в сумме по миру

Ответить
Развернуть ветку
Donatello Supreme

Ну наверно не хотят повторить участь данона

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Кому он нужен под санкциями

Ответить
Развернуть ветку
Покер

Чтобы потом тупо отжали и они бы получали 0% прибыли?

Ответить
Развернуть ветку
Osmio

Зачем Райфу вообще оставаться в Европе?

Ответить
Развернуть ветку
Александр

райф без Европы в России никому не нужен

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Потому что Райф нах никому не нужен без выхода на западные рынки. Это его фишка.

Ответить
Развернуть ветку
Osmio

Че?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Exceptional

Самое интересное что весь этот цирк с санкциями через 5-10 лет закончится. В Европе уже начали говорить о возобновлении сотрудничества с Россией

Ответить
Развернуть ветку
Владислав

Слухам от бабок на скамейке верить не стоит

Ответить
Развернуть ветку
Укладчик стекловаты
цирк с санкциями через 5-10 лет закончится

Для этого придется сделать кучу вещей и умолять запад снять санкции. И тогда может быть их будут снимать. Делать для снятия санкций никто ничего не собирается,так как все знают, что санкции бесполезны.

В Европе уже начали говорить

Ага, верим, терпим

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Какой-нибудь чудак из AfD который на пейроли у Кремля сидит, может и говорит про сотрудничество.

Ответить
Развернуть ветку
Зелёная Лошадь

Кто начал говорить?

Ответить
Развернуть ветку
Костя Иночкин

Какой нить сербский депутат восьмого созыва в своей телеге написал )))

Ответить
Развернуть ветку
Хэппи милф

Не «в», а «на»

Ответить
Развернуть ветку
Костя Иночкин

Почему именно 5-10, а не 10-50 к примеру?

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Ага. По этому уже сказали что можно бить всем подряд по РФ и инструкторов вводить в Укр. Если вы про это сближения, тогда да.

Ответить
Развернуть ветку
Джейкоб Петрович

Ага, и с Северной Кореи и Ирана в придачу

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович
Владелец «Райффайзенбанка» — австрийская RBI — говорит об уходе из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии.

Ага, так сильно пыталась уйти, что расширяла штат и увеличивала прибыль в России👍

Ответить
Развернуть ветку
неформат

кто ж его покупать то будет без портфеля кредитного, только разве что лицензию на стол в конце пути

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Представляю, как им сейчас больно отказываться от такого гешефта.

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Да добейте уже его, видите что мучается

Ответить
Развернуть ветку
Anatoliy Ponomarev

И все верно.... Австрийская группа, как ужик на сковородке
То ли еще будет...
Банки давно работают в политике и понимают, что бизнес в России это бизнес

Ответить
Развернуть ветку
DxdV
То ли еще будет...

Что будет?

Ответить
Развернуть ветку
Джейкоб Петрович

...это бизнес с большими шансами, что его отожмут*

Ответить
Развернуть ветку
WTFGonzo

Хорошо быть штатами кого хочешь, того и дрючешь

Ответить
Развернуть ветку
Zzz Zzz

Интересно, как там Nestle в 40-е годы, тоже делала вид как им тяжело и больно и что вот-вот прекратят работать с Германией?

Ответить
Развернуть ветку
тёма

А мне там условия по кредиту никогда не нравились

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
31 комментарий
Раскрывать всегда