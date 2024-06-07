«Райффайзенбанк» сократит выдачу кредитов, чтобы выполнить предписание Европейского ЦБ Статьи редакции
Тот призвал банк сократить кредитный портфель в России на 65% к 2026 году.
- Об этом сообщили Frank Media и РБК со ссылкой на заявление группы. В «ближайшие месяцы» компания будет реже одобрять заявки на кредиты, но полностью закрывать выдачу не планирует.
- Дело не только в требованиях ЕЦБ, но и в обновлённой бизнес-модели банка. Она предусматривает снижение зависимости финансовых показателей от капиталоёмких продуктов вроде кредитов.
- Владелец «Райффайзенбанка» — австрийская RBI — говорит об уходе из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии.
- В феврале 2023 года Минфин США начал проверку RBI из-за связей с Россией, узнало Reuters. В марте оно сообщило, что европейский ЦБ потребовал от группы уйти из страны. После этого RBI определилась с планом действий: активы продадут или выведут из группы.
- В июле источники Reuters рассказали, что банк отложил решение к с российского рынка: власти Австрии якобы опасались разрыва связей с Москвой и защищали RBI перед регуляторами. В ноябре RBI сообщила, что не успеет покинуть рынок в 2023 году.
- В апреле 2024 года FT написала, что «Райффайзенбанк» к концу 2023-го расширил штат. После этого ЕЦБ призвал компанию сократить бизнес в России, а Минфин США пригрозил ограничить RBI доступ к долларовой системе из-за сделок в России.
- В мае банк объявил, что перестанет открывать новые накопительные счета и проводить исходящие платежи в долларах США.
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Если 70% прибыли RBI получает в России и дальше она будет только расти, то почему бы австрийцам нахер не послать Минфин США и их подстилок?
Чтобы не закрыли корр счета на западе, кормящие этими 70% прибыли от комиссий SWIFT.
Разве им этим угрожали? Нет.
Вроде бы было такое дело. Но даже если и нет — то там все
всё и без слов понимают.
И стать банком-изгоем, попав под санкции США ? Недальновидный вы ...
Хм,стать изгоем но быть при деньгах?Или быть голожопым,но покорно смотреть на США?
Дилема космических масштабов
так в их силах сделать так, что райф будет получать ноль процентов прибыли в сумме по миру
Ну наверно не хотят повторить участь данона
Кому он нужен под санкциями
Чтобы потом тупо отжали и они бы получали 0% прибыли?
Зачем Райфу вообще оставаться в Европе?
райф без Европы в России никому не нужен
Потому что Райф нах никому не нужен без выхода на западные рынки. Это его фишка.
Че?
Самое интересное что весь этот цирк с санкциями через 5-10 лет закончится. В Европе уже начали говорить о возобновлении сотрудничества с Россией
Слухам от бабок на скамейке верить не стоит
Для этого придется сделать кучу вещей и умолять запад снять санкции. И тогда может быть их будут снимать. Делать для снятия санкций никто ничего не собирается,так как все знают, что санкции бесполезны.В Европе уже начали говорить
Ага, верим, терпим
Какой-нибудь чудак из AfD который на пейроли у Кремля сидит, может и говорит про сотрудничество.
Кто начал говорить?
Какой нить сербский депутат восьмого созыва в своей телеге написал )))
Не «в», а «на»
Почему именно 5-10, а не 10-50 к примеру?
Ага. По этому уже сказали что можно бить всем подряд по РФ и инструкторов вводить в Укр. Если вы про это сближения, тогда да.
Ага, и с Северной Кореи и Ирана в придачу
Ага, так сильно пыталась уйти, что расширяла штат и увеличивала прибыль в России👍
кто ж его покупать то будет без портфеля кредитного, только разве что лицензию на стол в конце пути
Представляю, как им сейчас больно отказываться от такого гешефта.
Да добейте уже его, видите что мучается
И все верно.... Австрийская группа, как ужик на сковородке
То ли еще будет...
Банки давно работают в политике и понимают, что бизнес в России это бизнес
Что будет?
...это бизнес с большими шансами, что его отожмут*
Хорошо быть штатами кого хочешь, того и дрючешь
Интересно, как там Nestle в 40-е годы, тоже делала вид как им тяжело и больно и что вот-вот прекратят работать с Германией?
А мне там условия по кредиту никогда не нравились