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Таня Боброва

Путин предложил ставку налога на прибыль в 5% для ИТ-компаний до 2030-го и «подумать» о передаче бизнесу участков за ликвидацию свалок Статьи редакции

Владимир Путин выступил на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где в том числе рассказал о предложениях для бизнеса и граждан.

  • Президент заявил, что ставку налога на прибыль для российских ИТ-компаний установят в 5% — и она будет действовать до 2030 года включительно. В мае 2024-го Минфин предложил обязать ИТ-компании снова уплачивать налог на прибыль в размере 5% с 2025-го по 2027-й. Сейчас действует льготная нулевая ставка.
  • Глава государства также поручил правительству проработать дополнительные меры поддержки российских разработчиков ПО, в том числе определить уровень закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов. Он отметил и важность защиты интеллектуальной собственности разработчиков.
  • Путин предложил «подумать» о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний, а ещё — о передаче предпринимателям земельных участков свалок «в пользование или в собственность» бесплатно, если те за свой счёт расчистят территорию.
  • В весеннюю сессию (до начала августа 2024-го) Путин поручил принять закон, который создаст правовую базу для креативных индустрий и позволит установить общие стандарты их поддержки. Госдума поддержала в первом чтении такой законопроект осенью 2023-го.
  • По словам президента, к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы «во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы» в рамках нацпроекта «Экономика данных». Путин упомянул и маркетплейсы: попросил правительство обратить внимание на их потенциал при формировании стратегии «Почты России».
  • Говоря о МРОТ, Путин анонсировал его привязку к медианной зарплате: в 2025 году МРОТ составит «48% медианной зарплаты» и превысит 22 тысячи рублей в месяц. Цель к 2030 году — не менее 35 тысяч рублей в месяц.
  • Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года и «далее ежегодно». Он также предложил увеличить срок софинансирования долгосрочных сбережений граждан с трёх до 10 лет. Добровольная программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года.
  • Президент предложил расширить программу семейной ипотеки со ставкой 6% на покупку жилья в малых городах. Воспользоваться ей смогут семьи с двумя детьми независимо от их возраста, при этом хотя бы один ребёнок должен быть несовершеннолетним на момент оформления кредита. Сейчас льготную ипотеку могут получить семьи с детьми до шести лет.
Скриншот vc.ru

#новости #пмэф

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59 комментариев
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 Kiss1nger

Опять столько воды, что можно всю Африку напоить. Как майские указы 2012 и 2018 годов...

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Укладчик стекловаты
Цель к 2030 году — не менее 35 тысяч рублей в месяц

35 уже в 2024 это нищета

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1 комментарий
Po...

Дедушкины Сказки часть...

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Андрей Вечерний

Похорошела Собва при Москвянине

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ufd-ufd-ufd

тут же нет бордюров ?

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7 комментариев
Dozent

Дед придумал и живёт в виртуальном мире где наступило счастье

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Sergey Folps

Чтобы построить прекрасную Россию будущего, надо всего лишь поменять представление о прекрасном!

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Giraffe

из окна Кремля все отлично выглядит

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Skankhunt42

Лучше бы бухал

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ufd-ufd-ufd

Интересно почему IT такая льгота? Если ты работаешь в строительной отрасли или в транспорте плати по полной, а в IT 5% они что там в этом IT инвалиды что ли все?

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Sergey Folps

чтобы не съ****сь, а в строительной отросли ты никуда не денишься

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7 комментариев
Leo Baturin

строители ахуевшие пидоры пусть платят, ахуели уже до беспамятства с льготных ипотек

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Kim Fink

Ну что за глупый вопрос, без айтишников мы не будем развиваться, останемся на месте и будем ходить с бумажками по кабинетам!

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2 комментария
Дмитрий Смоляков

может потому , что не хватает айтишников, поэтому создают для них более выгодные условия труда

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Михаил

Все айти кампании уже срули и возвращаться не собираются, из крупняка остались только государственные и украденные его друзьями. Поэтому и льгота в 5%, ибо как себя любимых обидеть. А те что открываются с двумя программистами, открылись бы и так в россии, тк у них по той или иной причине нет вариков открыться за рубежом, а не потому что тут они будут платить 5%

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Вадим Д.
будет действовать до 2030 года включительно

Нулевая тоже долго так действовала, всё по плану, никаких изменений.
Ну и конституция неизменна, конечно.

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Bazel Trevis

Пока я президент ставка будет 5%

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ufd-ufd-ufd

Прошу войти в положение (с)

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1 комментарий
Максим Исаев
также поручил правительству проработать дополнительные меры поддержки

Вот же поддержали уже:

обязать ИТ-компании снова уплачивать налог на прибыль в размере 5%

Не надо дополнительно

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Joe cocker

В правительстве сидят умные люди - сейчас немного донастроят

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Dimitri

Если этот чел обещал 5% до 2030, значить через год или 2 максимум поднимут. В этом можно не сомневаться.

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Вадим Чиняев

передает удар в псину дальше

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Михаил Ивановский

Надеюсь, участки земли - на Рублёвке?

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Nikita Selyanin

Ничего себе, земельный участок в собственность это очень сильно!

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S.Capusta

.. предложил «подумать» ☝️
А будет (если вообще что-то будет) куча дополнительных условий и обременений. Т.е по факту ничего не будет.

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1 комментарий
Фоксик

При желание и сейчас гектар можно получить и не один.

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Lighthouse

Лет через 10 обратно заберут))

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Андрей

300к мобиков, 300к подписали контракт в 2023, 160к в этом году. + похоронные и ранения. + подьемные, кое где это миллионы и даже больше. И вот с этой денежной массой приходится биться поднятием ставки

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kazakov

Как же ему ещё самому не надоело всё это, я бы уже вздёрнулся.

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Слегка Придурковатый

Ну к 2030-му году заживём! Теперь-то уж точно.

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OZZ

Хочется ответить словами солиста группы Ленинград : это все большой пиздеж !

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OZZ

https://youtu.be/DgdP5U28jHc?si=oBKjhTgBBiAYGep-

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Optimus

А зачем IT компании свалка?

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Роман Родионов

Это два разных тезиса. Про свалку касается любых компаний

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Сергей Грачёв

Коклы переполошились, в комментах паника 😄

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Лев Коптев

А я помню такую передачу.
Там ведущие были две тетки: Кокла Толстая и Колготья Смирнова

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EpiSH

По сути просто все налоги на 5% подняли. На ОСНО налог вырос на 5%, на УСН для многих добавляют НДС 5%, льготные ставки отменяются или растут на те же 5%.

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Я сказал свое имя машине

Рад за пенсионеров, вот тут и вправду справедливо наконец-то вернули

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High Stakes

До 2030-го, потому что потом это будет его IT компания.

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Иван Иванов

а у царя то есть полномочия указывать боярам, какие законы и к какому сроку нужно принять?

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56 комментариев
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