Путин предложил ставку налога на прибыль в 5% для ИТ-компаний до 2030-го и «подумать» о передаче бизнесу участков за ликвидацию свалок Статьи редакции
Владимир Путин выступил на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где в том числе рассказал о предложениях для бизнеса и граждан.
- Президент заявил, что ставку налога на прибыль для российских ИТ-компаний установят в 5% — и она будет действовать до 2030 года включительно. В мае 2024-го Минфин предложил обязать ИТ-компании снова уплачивать налог на прибыль в размере 5% с 2025-го по 2027-й. Сейчас действует льготная нулевая ставка.
- Глава государства также поручил правительству проработать дополнительные меры поддержки российских разработчиков ПО, в том числе определить уровень закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов. Он отметил и важность защиты интеллектуальной собственности разработчиков.
- Путин предложил «подумать» о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний, а ещё — о передаче предпринимателям земельных участков свалок «в пользование или в собственность» бесплатно, если те за свой счёт расчистят территорию.
- В весеннюю сессию (до начала августа 2024-го) Путин поручил принять закон, который создаст правовую базу для креативных индустрий и позволит установить общие стандарты их поддержки. Госдума поддержала в первом чтении такой законопроект осенью 2023-го.
- По словам президента, к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы «во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы» в рамках нацпроекта «Экономика данных». Путин упомянул и маркетплейсы: попросил правительство обратить внимание на их потенциал при формировании стратегии «Почты России».
- Говоря о МРОТ, Путин анонсировал его привязку к медианной зарплате: в 2025 году МРОТ составит «48% медианной зарплаты» и превысит 22 тысячи рублей в месяц. Цель к 2030 году — не менее 35 тысяч рублей в месяц.
- Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года и «далее ежегодно». Он также предложил увеличить срок софинансирования долгосрочных сбережений граждан с трёх до 10 лет. Добровольная программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года.
- Президент предложил расширить программу семейной ипотеки со ставкой 6% на покупку жилья в малых городах. Воспользоваться ей смогут семьи с двумя детьми независимо от их возраста, при этом хотя бы один ребёнок должен быть несовершеннолетним на момент оформления кредита. Сейчас льготную ипотеку могут получить семьи с детьми до шести лет.
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Опять столько воды, что можно всю Африку напоить. Как майские указы 2012 и 2018 годов...
35 уже в 2024 это нищета
Дедушкины Сказки часть...
Похорошела Собва при Москвянине
тут же нет бордюров ?
Дед придумал и живёт в виртуальном мире где наступило счастье
Чтобы построить прекрасную Россию будущего, надо всего лишь поменять представление о прекрасном!
из окна Кремля все отлично выглядит
Лучше бы бухал
Интересно почему IT такая льгота? Если ты работаешь в строительной отрасли или в транспорте плати по полной, а в IT 5% они что там в этом IT инвалиды что ли все?
чтобы не съ****сь, а в строительной отросли ты никуда не денишься
строители ахуевшие пидоры пусть платят, ахуели уже до беспамятства с льготных ипотек
Ну что за глупый вопрос, без айтишников мы не будем развиваться, останемся на месте и будем ходить с бумажками по кабинетам!
может потому , что не хватает айтишников, поэтому создают для них более выгодные условия труда
Все айти кампании уже срули и возвращаться не собираются, из крупняка остались только государственные и украденные его друзьями. Поэтому и льгота в 5%, ибо как себя любимых обидеть. А те что открываются с двумя программистами, открылись бы и так в россии, тк у них по той или иной причине нет вариков открыться за рубежом, а не потому что тут они будут платить 5%
Нулевая тоже долго так действовала, всё по плану, никаких изменений.
Ну и конституция неизменна, конечно.
Пока я президент ставка будет 5%
Прошу войти в положение (с)
Вот же поддержали уже:обязать ИТ-компании снова уплачивать налог на прибыль в размере 5%
Не надо дополнительно
В правительстве сидят умные люди - сейчас немного донастроят
Если этот чел обещал 5% до 2030, значить через год или 2 максимум поднимут. В этом можно не сомневаться.
передает удар в псину дальше
Надеюсь, участки земли - на Рублёвке?
Ничего себе, земельный участок в собственность это очень сильно!
.. предложил «подумать» ☝️
А будет (если вообще что-то будет) куча дополнительных условий и обременений. Т.е по факту ничего не будет.
При желание и сейчас гектар можно получить и не один.
Лет через 10 обратно заберут))
300к мобиков, 300к подписали контракт в 2023, 160к в этом году. + похоронные и ранения. + подьемные, кое где это миллионы и даже больше. И вот с этой денежной массой приходится биться поднятием ставки
Как же ему ещё самому не надоело всё это, я бы уже вздёрнулся.
Ну к 2030-му году заживём! Теперь-то уж точно.
Хочется ответить словами солиста группы Ленинград : это все большой пиздеж !
https://youtu.be/DgdP5U28jHc?si=oBKjhTgBBiAYGep-
А зачем IT компании свалка?
Это два разных тезиса. Про свалку касается любых компаний
Коклы переполошились, в комментах паника 😄
А я помню такую передачу.
Там ведущие были две тетки: Кокла Толстая и Колготья Смирнова
По сути просто все налоги на 5% подняли. На ОСНО налог вырос на 5%, на УСН для многих добавляют НДС 5%, льготные ставки отменяются или растут на те же 5%.
Рад за пенсионеров, вот тут и вправду справедливо наконец-то вернули
До 2030-го, потому что потом это будет его IT компания.
а у царя то есть полномочия указывать боярам, какие законы и к какому сроку нужно принять?