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Деньги
Таня Боброва

День 836: «АвтоВАЗ» осенью может ещё раз проиндексировать цены, «Рутек» разместит производство смартфонов в Саранске Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Lada Iskra, которую показали на ПМЭФ. Источник: «Прайм»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-10 июня: доллар — 88,76 рубля (без изменений к 7 июня), евро — 96,69 рубля (на 12 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 7 июня: доллар — 89,34 рубля, евро — 96,57 рубля.

Курсы на Forex на 7:59 мск: доллар — 88,76 рубля, евро — 96,73 рубля.

Кто и как адаптируется

«Москвичи» впервые начнут выпускать вне Москвы — производство планируется наладить в Набережных Челнах, пишет «За рулём» со ссылкой на компанию. Соответствующее соглашение заключили на ПМЭФ министерство промышленности и торговли Татарстана, компания «РариТЭК Холдинг» и завод «Москвич».

В Мордовии в ОЭЗ «Система» в Саранске компания «Рутек» планирует разместить производство отечественных смартфонов — соглашение также подписали на ПМЭФ, пишет ТАСС.

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan) инвестирует 4,5 млрд рублей в модернизацию производственного комплекса в Санкт-Петербурге и развитие модельного ряда бренда Xcite, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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Контекст

«АвтоВАЗ» может осенью 2024 года ещё раз проиндексировать цены на свои автомобили, рассказал в интервью телеканалу РБК президент компании Максим Соколов. Компания повышала цены на свои модели в мае, большинство автомобилей Lada прибавили в цене около 50 тысяч рублей, писало Autonews.

Новости предыдущего дня, 7 июня — здесь.

#новости

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16 комментариев
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 DxdV
«Москвичи» впервые начнут выпускать вне Москвы

Кхм... в Китае что ли? 😏

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Случай

Вот бы их вне Китая хоть раз выпустили

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Виталий Реутов

В Кыргызии

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Иван Хорошев

В таджикистане

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Укладчик стекловаты
АвтоВАЗ» может осенью 2024 года ещё раз проиндексировать цены на свои автомобили

Зачем? Ведь инфляция стремится к 4%, так вчера сказали

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Влад Светлый

Капуста подешевеет на 6 %, автомобили подорожают на 10%.
Вот к этим 4% разницы инфляция и стремится.

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Мурад Чапаров

Искра прям прорыв. Болгары восхитились.

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Виталий Реутов

Хаахахахахахха

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Иван Хорошев

Румыны 😃

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Вадим Д.
«Рутек» планирует разместить производство отечественных смартфонов

Ну красота, заживём. Красивые шильдики-то хоть закупили?

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Иван Иванов

нашли склад с шильдиками от советских холодильников, так что скоро наладят выпуск смартфонов ЗИЛ. Пока решают проблему куда стикер платежный клеить, а то места мало остается

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Вадим Д.

Экран можно заклеить, там всё равно глухой пластик, целая панель пропадает.

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Po...
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Вадим Д.

Раз автоваз может — обязательно сделает. Ещё и до осени может успеть.

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Станислав

Не понимаю тех, кто булки свои рвет насчет АвтоВаз. Это давно не народное предприятие как в СССР. В апреле у них пик продаж был, продали больше всего машин в 21 веке. Есть спрос, почему цены не поднять.

АвтоВазу еще дилерам бы руки отбить, которые наценки конские делают и вообще продажи вверх полетят.

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Андрей Кашицын

АвтоВАЗ это очень показательный пример.Вы думаете АвтоВАЗу выделяют мало денег?АвтоВазу выделяют каждый год очень много денег.Вводят пошлины на импортные автомобили.Все равно у АвтоВАЗа ничего не получается.У них всё получается как в известной песни,что они делают не идут дела.Видно в понедельник их мама родила.Почему так происходит.Все очень просто.АвтоВАЗом руководят люди с Высшем образованием.

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13 комментариев
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