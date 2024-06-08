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Lada Iskra, которую показали на ПМЭФ. Источник: «Прайм»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-10 июня: доллар — 88,76 рубля (без изменений к 7 июня), евро — 96,69 рубля (на 12 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 7 июня: доллар — 89,34 рубля, евро — 96,57 рубля.

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Курсы на Forex на 7:59 мск: доллар — 88,76 рубля, евро — 96,73 рубля.

Кто и как адаптируется

«Москвичи» впервые начнут выпускать вне Москвы — производство планируется наладить в Набережных Челнах, пишет «За рулём» со ссылкой на компанию. Соответствующее соглашение заключили на ПМЭФ министерство промышленности и торговли Татарстана, компания «РариТЭК Холдинг» и завод «Москвич».

В Мордовии в ОЭЗ «Система» в Саранске компания «Рутек» планирует разместить производство отечественных смартфонов — соглашение также подписали на ПМЭФ, пишет ТАСС.

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan) инвестирует 4,5 млрд рублей в модернизацию производственного комплекса в Санкт-Петербурге и развитие модельного ряда бренда Xcite, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Контекст

«АвтоВАЗ» может осенью 2024 года ещё раз проиндексировать цены на свои автомобили, рассказал в интервью телеканалу РБК президент компании Максим Соколов. Компания повышала цены на свои модели в мае, большинство автомобилей Lada прибавили в цене около 50 тысяч рублей, писало Autonews.

Новости предыдущего дня, 7 июня — здесь.