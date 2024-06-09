День 837: «Вкусно — и точка» передумала выходить на рынок Абхазии

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в июне 2024 года составила 144,15 тысячи рублей за 1 м² (рост за месяц на 0,2%). Такие данные приводит «Ъ» со ссылкой на «Циан.Аналитику». В «Этажах» среднюю стоимость «вторички» в России в целом оценивают в 123,2 тысячи рублей за 1 м² (за месяц рост на 0,2%, за год — на 9%). В «Яндекс Недвижимости» говорят о росте цен на вторичное жильё в крупнейших городах России в среднем на 0,2% за месяц.