День 837: «Вкусно — и точка» передумала выходить на рынок Абхазии

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в июне 2024 года составила 144,15 тысячи рублей за 1 м² (рост за месяц на 0,2%). Такие данные приводит «Ъ» со ссылкой на «Циан.Аналитику». В «Этажах» среднюю стоимость «вторички» в России в целом оценивают в 123,2 тысячи рублей за 1 м² (за месяц рост на 0,2%, за год — на 9%). В «Яндекс Недвижимости» говорят о росте цен на вторичное жильё в крупнейших городах России в среднем на 0,2% за месяц.
Мы внимательно изучили рынок Абхазии
Только один рынок изучили? Или у них в Абхазии больше рынков нет?
Какая искрометная шутка.
И ведь даже не уточнили, какой именно
Мы внимательно изучили рынок Абхазии
теперь внимательно изучите рынок Преднистровья
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Сколько открытий чудных будет, если посмотреть на глобус
Не получит ли кто-то статью?
«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. […] Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии»