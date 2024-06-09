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Таня Боброва
Деньги

День 837: «Вкусно — и точка» передумала выходить на рынок Абхазии

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «<a href="https://yandex.ru/maps/org/vkusno_i_tochka/197621114611/?ll=37.495554%2C55.824036&amp;z=16" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Яндекс Карты</a>»
Источник: «Яндекс Карты»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-10 июня: доллар — 88,76 рубля (без изменений к 7 июня), евро — 96,69 рубля (на 12 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 7 июня: доллар — 89,34 рубля, евро — 96,57 рубля.

Курсы на Forex на 8 июня: доллар — 88,76 рубля, евро — 96,73 рубля.

Контекст

«Вкусно — и точка» больше не планирует выходить на рынок Абхазии, рассказал «РИА Новости» на ПМЭФ гендиректор сети ресторанов Олег Пароев.

Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. […] Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald's, и мы бы не хотели создавать конфликт.

Олег Пароев

По его словам, аналитики компании оценили рынок и решили, что выгоднее поставить ресторан ближе к территории Абхазии. Компания активно развивается на юге России, в том числе в Сочи и Адлере: «Это та территория, где при наличии хорошей локации мы готовы открываться».

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в июне 2024 года составила 144,15 тысячи рублей за 1 м² (рост за месяц на 0,2%). Такие данные приводит «Ъ» со ссылкой на «Циан.Аналитику». В «Этажах» среднюю стоимость «вторички» в России в целом оценивают в 123,2 тысячи рублей за 1 м² (за месяц рост на 0,2%, за год — на 9%). В «Яндекс Недвижимости» говорят о росте цен на вторичное жильё в крупнейших городах России в среднем на 0,2% за месяц.

Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию и надеется, что они вырастут на 20%, заявил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес «РИА Новости» на ПМЭФ. Сроки и объёмы поставок он не уточнил.

Около 140 тысяч китайских туристов посетили Россию с момента запуска группового безвиза в августе 2023 года, сообщил «РИА Новости» на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Доля рубля в расчётах с Европой в 2024 году достигла рекорда — к марту этот показатель вырос до 58,5% от всех расчётов, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. 28,5% приходится на валюты «недружественных» стран, ещё 13% — на валюты «дружественных». По сравнению с мартом 2023-го (47,7%) доля рубля выросла более чем на 10%.

День 837: «Вкусно — и точка» передумала выходить на рынок Абхазии

Новости предыдущего дня, 8 июня — здесь.

#новости

1
10
10 комментариев
Pinky

Мы внимательно изучили рынок Абхазии

Только один рынок изучили? Или у них в Абхазии больше рынков нет?

5
Ответить
C. Steel

Какая искрометная шутка.

1
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Alex Shevchenko

И ведь даже не уточнили, какой именно

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Мистер Блондин

Мы внимательно изучили рынок Абхазии

теперь внимательно изучите рынок Преднистровья

4
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Mike Elkin

Видел этот пост с одним комментарием

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Хэппи милф

Сколько открытий чудных будет, если посмотреть на глобус

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Лавандовый Раф

Не получит ли кто-то статью?

«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. […] Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии»

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