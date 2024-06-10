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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-10 июня: доллар — 88,76 рубля (без изменений к 7 июня), евро — 96,69 рубля (на 12 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:38 мск: доллар — 89,39 рубля, евро — 96,21 рубля.

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Курсы на Forex на 7:38: доллар — 89,39 рубля, евро — 96,19 рубля.

«Совкомбанк» сообщил об изменении условий покупки «ХКФ-банка» (раньше «Хоум Кредит»): 90% стоимости актива будет оплачено акциями, выпущенными в рамках допэмиссии.

Кто и как адаптируется

Правительство планирует в 2024 году выделить из фонда национального благосостояния (ФНБ) больше 1 трлн рублей, сообщил «Ведомостям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Около 890 млрд рублей будет направлено на финансирование инфраструктурных проектов, пояснил он.

Ритейлер косметики и парфюмерии «Лэтуаль» открыл первый магазин в Катаре, пишут «Ведомости» . На запуск потратили 5,5 млн дирхамов (около 133 млн рублей). В ассортименте больше 550 брендов.

Контекст

Российские компании сохраняют возможность расчётов в долларах и евро со странами БРИКС, следует из опроса, проведённого Б1, «Деловой Россией» и Консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) среди 31 компании. Из них 47% продолжают проводить расчеты в долларах США. В евро сохраняют возможность рассчитываться 42% предприятий.

Объём складских площадей в странах Центральной Азии, Закавказья и Беларуси в первом квартале 2024-го увеличился на 14% год к году и достиг 4,1 млн м², оценили в NF Group. Рост обусловлен увеличением спроса на транзитные поставки в Россию.

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