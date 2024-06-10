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Деньги
Артур Томилко

День 838: правительство запланировало в 2024 году выделить из ФНБ больше 1 трлн рублей на инфраструктурные проекты Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-10 июня: доллар — 88,76 рубля (без изменений к 7 июня), евро — 96,69 рубля (на 12 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:38 мск: доллар — 89,39 рубля, евро — 96,21 рубля.

Курсы на Forex на 7:38: доллар — 89,39 рубля, евро — 96,19 рубля.

«Совкомбанк» сообщил об изменении условий покупки «ХКФ-банка» (раньше «Хоум Кредит»): 90% стоимости актива будет оплачено акциями, выпущенными в рамках допэмиссии.

Кто и как адаптируется

Правительство планирует в 2024 году выделить из фонда национального благосостояния (ФНБ) больше 1 трлн рублей, сообщил «Ведомостям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Около 890 млрд рублей будет направлено на финансирование инфраструктурных проектов, пояснил он.

Ритейлер косметики и парфюмерии «Лэтуаль» открыл первый магазин в Катаре, пишут «Ведомости» . На запуск потратили 5,5 млн дирхамов (около 133 млн рублей). В ассортименте больше 550 брендов.

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Контекст

Российские компании сохраняют возможность расчётов в долларах и евро со странами БРИКС, следует из опроса, проведённого Б1, «Деловой Россией» и Консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) среди 31 компании. Из них 47% продолжают проводить расчеты в долларах США. В евро сохраняют возможность рассчитываться 42% предприятий.

Объём складских площадей в странах Центральной Азии, Закавказья и Беларуси в первом квартале 2024-го увеличился на 14% год к году и достиг 4,1 млн м², оценили в NF Group. Рост обусловлен увеличением спроса на транзитные поставки в Россию.

Новости предыдущего дня, 9 июня — здесь.

#новости

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22 комментария
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 Вадим Д.

БРИКС, говорили они, национальные валюты, говорили они.
Кому они нужны-то?

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S.Capusta

Национальная валюта для стран БРИКС - это доллар! )))

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Вадим Д.

А национальная запасная (кому больше нравится — резервная) — евро 👍🏻

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pavel

Откуда в фнб 1 триллион?

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Сергей И

1. Берешь печатный станок
2. Нажимаешь ctrl+p...

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ппс

они выпускают кредиты под залог замороженных денег в ЕС и США. все еще думают, что это их деньги, наивные

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Иванов Иван

Но всё же их можно "обменять" на замороженные активы тут.

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Иванов Иван

Пусть там заморожено 300 и тут заморожено 300. Можно сразу использовать местные а можно использовать их как "залог".

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Вадим Д.

Правильно так: из ФНБ заберут более 1 трлн ₽.

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Иванов Иван

Из ФНБ заберут всё.

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Po...

@Правительство планирует в 2024 году выпилить из фонда национального благосостояния (ФНБ) больше 1 трлн рублей@
Уже полгода прошло.

@Российские компании сохраняют возможность расчётов в долларах и евро со странами БРИКС@
Не хотят оплату опилками брать.

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Po...

Скука...напишите пожалуйста ещё новостей! А я пока нудную книжку послушаю...

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Александр Блинов

"Правительство планирует в 2024 году выделить из фонда национального благосостояния (ФНБ) больше 1 трлн рублей, сообщил «Ведомостям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Около 890 млрд рублей будет направлено на финансирование инфраструктурных проектов, пояснил он"- половину разворуют, а на остальное заявят что выполнили, но только на бумаге... 100%

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Слегка Придурковатый

"Около 890 млрд рублей будет направлено на финансирование инфраструктурных проектов"

Это какие, например?

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Dimitri

Им нужно как можно быстрее «новые регионы» отремонтировать и заселить россиянами.

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Вадим Д.

Россиян тоже в кавычках можно (-:

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Leo Baturin

только идиот сейчас будет туда деньги заливать

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Аннаж Чобаноа

И ко всему этому, - не забыть проконтролировать, чтобы бюджет был использован по НАЗНАЧЕНИЮ!

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Артем Шилкин

Короче говоря, на экономическом фронте без перемен

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A V

Смысл??? Это как с ненужным жильем сегодня! Промышленность планируем развивать?

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Сандра Александровна

Не интересно читать. Так как незнаеш как зарегистрироваться

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Hox

Скучные новости.
Вот вам для поднятия настроения: https://youtu.be/G6BskUeXVdo?si=4CkCcFnKHUAeJCKS

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