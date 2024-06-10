День 838: правительство запланировало в 2024 году выделить из ФНБ больше 1 трлн рублей на инфраструктурные проекты Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 8-10 июня: доллар — 88,76 рубля (без изменений к 7 июня), евро — 96,69 рубля (на 12 копеек больше).
«Совкомбанк» сообщил об изменении условий покупки «ХКФ-банка» (раньше «Хоум Кредит»): 90% стоимости актива будет оплачено акциями, выпущенными в рамках допэмиссии.
Кто и как адаптируется
Правительство планирует в 2024 году выделить из фонда национального благосостояния (ФНБ) больше 1 трлн рублей, сообщил «Ведомостям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Около 890 млрд рублей будет направлено на финансирование инфраструктурных проектов, пояснил он.
Ритейлер косметики и парфюмерии «Лэтуаль» открыл первый магазин в Катаре, пишут «Ведомости» . На запуск потратили 5,5 млн дирхамов (около 133 млн рублей). В ассортименте больше 550 брендов.
Контекст
Российские компании сохраняют возможность расчётов в долларах и евро со странами БРИКС, следует из опроса, проведённого Б1, «Деловой Россией» и Консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) среди 31 компании. Из них 47% продолжают проводить расчеты в долларах США. В евро сохраняют возможность рассчитываться 42% предприятий.
Объём складских площадей в странах Центральной Азии, Закавказья и Беларуси в первом квартале 2024-го увеличился на 14% год к году и достиг 4,1 млн м², оценили в NF Group. Рост обусловлен увеличением спроса на транзитные поставки в Россию.
Новости предыдущего дня, 9 июня — здесь.
БРИКС, говорили они, национальные валюты, говорили они.
Кому они нужны-то?
Национальная валюта для стран БРИКС - это доллар! )))
А национальная запасная (кому больше нравится — резервная) — евро 👍🏻
Откуда в фнб 1 триллион?
1. Берешь печатный станок
2. Нажимаешь ctrl+p...
они выпускают кредиты под залог замороженных денег в ЕС и США. все еще думают, что это их деньги, наивные
Но всё же их можно "обменять" на замороженные активы тут.
Пусть там заморожено 300 и тут заморожено 300. Можно сразу использовать местные а можно использовать их как "залог".
Правильно так: из ФНБ заберут более 1 трлн ₽.
Из ФНБ заберут всё.
@Правительство планирует в 2024 году выпилить из фонда национального благосостояния (ФНБ) больше 1 трлн рублей@
Уже полгода прошло.
@Российские компании сохраняют возможность расчётов в долларах и евро со странами БРИКС@
Не хотят оплату опилками брать.
Скука...напишите пожалуйста ещё новостей! А я пока нудную книжку послушаю...
"Правительство планирует в 2024 году выделить из фонда национального благосостояния (ФНБ) больше 1 трлн рублей, сообщил «Ведомостям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Около 890 млрд рублей будет направлено на финансирование инфраструктурных проектов, пояснил он"- половину разворуют, а на остальное заявят что выполнили, но только на бумаге... 100%
"Около 890 млрд рублей будет направлено на финансирование инфраструктурных проектов"
Это какие, например?
Им нужно как можно быстрее «новые регионы» отремонтировать и заселить россиянами.
Россиян тоже в кавычках можно (-:
только идиот сейчас будет туда деньги заливать
И ко всему этому, - не забыть проконтролировать, чтобы бюджет был использован по НАЗНАЧЕНИЮ!
Короче говоря, на экономическом фронте без перемен
Смысл??? Это как с ненужным жильем сегодня! Промышленность планируем развивать?
Не интересно читать. Так как незнаеш как зарегистрироваться
Скучные новости.
Вот вам для поднятия настроения: https://youtu.be/G6BskUeXVdo?si=4CkCcFnKHUAeJCKS