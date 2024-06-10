Требования к «Qiwi Банку» предъявили 64 тысячи кредиторов на сумму 32,5 млрд рублей Статьи редакции
В июле 2024 года им выплатят около 21 млрд рублей со счетов банка.
- Около 50 тысяч заявлений связаны с электронными кошельками Qiwi, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. При этом на них приходится требований только на 500 млн рублей.
- Всего заявки в АСВ подали 64 тысячи кредиторов на общую сумму 32,5 млрд рублей, отметил Мельников.
- По его словам, в июле 2024 года будет выплачено около 21 млрд рублей из средств на счетах «Qiwi Банка». Это позволит расплатиться с первой очередью из вкладчиков-физлиц и АСВ, которое выплачивало пострадавшим страховку по 1,4 млн рублей, а также 70% третьей очереди кредиторов, куда входят владельцы Qiwi-кошельков.
- Полностью требования всех заявителей будут удовлетворены в сентябре 2024-го, полагает Мельников.
- ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» в феврале 2024 года. Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. После этого «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем.
- В мае АСВ сообщило, что требования к банку предъявили больше 55 тысяч кредиторов на сумму 29,7 млрд рублей.
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Тут главное слово "полагает"
С этим не возможно не согласиться. Ключевое слово полагает. Всё ещё может изменится.
Там денег достаточно, люди хотят соблюсти регламент. Просили не переживать.
64 тысячи кредиторов требуют
32 млрд рублей. Но им выплатят только
16 млрд рублей. И только
8 тысячам кредиторов. Выплаты можно получить в
4 банках. Каждому достанется по
2 млн рублей. Но с учетом налогов по
1 млн рублей.
не занимайтесь экономикой - это не ваше =)
Есть такая притча:
Мудрец придумал увлекательную игру, где по доске с 64 полями нужно было опредеренным образом перещать фигуры двух цветов. Она стала популярной и правитель позвал мудреца к себе.
— Твоя игра так популярна в моем царстве, чем наградить тебя?
— Мне много не надо. Дай мне зерна. А количество определим так: на первое поле доски для игры положи одно зерно, на второе поле — два, на третье — 4, и так далее. Сколько зерна нужно, чтобы положить на все поля, столько и дай мне.
Отрубить ему голову! — воскликнул тут царь, — Зерна он моего захотел! Все работники бездельничают, в игру его играют, ставки делают! Казна пустеет, люди закладывают последнее, урожай убирать некому и все из-за этой проклятой игры!
Ответ убил
Откуда там столько денег, интересно
Я 14 рублей им оставил...
Как ж теперь выживать после такой потери..
Куда 14 000 отчаянных кредиторов будут складывать свои 32 лярда? В ещё более надёжную банку?
Почему 14000?
64-50.
Там в основном киви-кошельки. Кредиторами они называются по-научному, а по-простому - люди платили за телефон и женские курсы
На кошельках хранили 500 лямов.
Тут говорят в 9 раз больше
https://www.kommersant.ru/doc/6611362
там жеПри этом, исходя из количества кошельков, мы потенциально ожидали, что таких людей будет более 9 млн. Но, как ни странно, из этих 9 млн заявилось только 50 тыс., и среднее требование составляет всего 8 тыс. рублей.
Так что все может еще измениться
Кредиторы они потому что у банка есть кредиторская задолженность перед ними.
ну да, я же говорю по-научному
И за закладки)
Интересно только чем они расплачиваться будут