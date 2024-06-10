Деньги
Артур Томилко

Требования к «Qiwi Банку» предъявили 64 тысячи кредиторов на сумму 32,5 млрд рублей Статьи редакции

В июле 2024 года им выплатят около 21 млрд рублей со счетов банка.

  • Около 50 тысяч заявлений связаны с электронными кошельками Qiwi, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. При этом на них приходится требований только на 500 млн рублей.
  • Всего заявки в АСВ подали 64 тысячи кредиторов на общую сумму 32,5 млрд рублей, отметил Мельников.
  • По его словам, в июле 2024 года будет выплачено около 21 млрд рублей из средств на счетах «Qiwi Банка». Это позволит расплатиться с первой очередью из вкладчиков-физлиц и АСВ, которое выплачивало пострадавшим страховку по 1,4 млн рублей, а также 70% третьей очереди кредиторов, куда входят владельцы Qiwi-кошельков.
  • Полностью требования всех заявителей будут удовлетворены в сентябре 2024-го, полагает Мельников.
  • ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» в феврале 2024 года. Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. После этого «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем.
  • В мае АСВ сообщило, что требования к банку предъявили больше 55 тысяч кредиторов на сумму 29,7 млрд рублей.

#новости #qiwi #асв

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 Антон Федоров
"Полностью требования всех заявителей будут удовлетворены в сентябре 2024-го, полагает Мельников."

Тут главное слово "полагает"

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Olga Barinova

С этим не возможно не согласиться. Ключевое слово полагает. Всё ещё может изменится.

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Wittgenstein

Там денег достаточно, люди хотят соблюсти регламент. Просили не переживать.

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Griby Lenina

64 тысячи кредиторов требуют
32 млрд рублей. Но им выплатят только
16 млрд рублей. И только
8 тысячам кредиторов. Выплаты можно получить в
4 банках. Каждому достанется по
2 млн рублей. Но с учетом налогов по
1 млн рублей.

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Wittgenstein

не занимайтесь экономикой - это не ваше =)

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Griby Lenina

Есть такая притча:
Мудрец придумал увлекательную игру, где по доске с 64 полями нужно было опредеренным образом перещать фигуры двух цветов. Она стала популярной и правитель позвал мудреца к себе.
— Твоя игра так популярна в моем царстве, чем наградить тебя?
— Мне много не надо. Дай мне зерна. А количество определим так: на первое поле доски для игры положи одно зерно, на второе поле — два, на третье — 4, и так далее. Сколько зерна нужно, чтобы положить на все поля, столько и дай мне.

Отрубить ему голову! — воскликнул тут царь, — Зерна он моего захотел! Все работники бездельничают, в игру его играют, ставки делают! Казна пустеет, люди закладывают последнее, урожай убирать некому и все из-за этой проклятой игры!

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Руслан Кузин

Ответ убил

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Котовасий
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Океанский Кит

Откуда там столько денег, интересно

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Михаил _

Я 14 рублей им оставил...

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Борис

Как ж теперь выживать после такой потери..

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Вадим Д.

Куда 14 000 отчаянных кредиторов будут складывать свои 32 лярда? В ещё более надёжную банку?

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Илья Мартынов

Почему 14000?

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Вадим Д.

64-50.

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Wittgenstein

Там в основном киви-кошельки. Кредиторами они называются по-научному, а по-простому - люди платили за телефон и женские курсы

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Вадим Д.

На кошельках хранили 500 лямов.

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Wittgenstein

Тут говорят в 9 раз больше

https://www.kommersant.ru/doc/6611362

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Wittgenstein

там же

При этом, исходя из количества кошельков, мы потенциально ожидали, что таких людей будет более 9 млн. Но, как ни странно, из этих 9 млн заявилось только 50 тыс., и среднее требование составляет всего 8 тыс. рублей.

Так что все может еще измениться

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ufd-ufd-ufd

Кредиторы они потому что у банка есть кредиторская задолженность перед ними.

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Wittgenstein

ну да, я же говорю по-научному

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Мать Тереза

И за закладки)

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Кларк Кент

Интересно только чем они расплачиваться будут

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19 комментариев
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