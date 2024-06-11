День 839: объём предложения на российском рынке одежды за год увеличился на 24%, средние цены снизились на 4%

Россия предложила дружественным странам механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge, рассказал «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов. Он предполагает, что центральные банки будут выпускать цифровые финансовые активы, привязанные к стоимости их национальных валют. В настоящее время проект находится на стадии глубокой проработки. При этом речь идёт не о создании единого расчетного инструмента, а об использовании современных технологий для упрощения платежей, отмечают в Минфине.