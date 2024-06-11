День 839: объём предложения на российском рынке одежды за год увеличился на 24%, средние цены снизились на 4%

Объём предложения на российском рынке одежды в первом квартале 2024-го увеличился на 24% год к году и достиг 28,2 млн маркируемых позиций, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки). Производство выросло на 23,2%, до 10,2 млн позиций, импорт — на 21,2%, до 16,2 млн. Увеличившееся предложение сказалось на средних ценах — они снизились на 4%.
Судя по накопленному профициту отсчёт дней прекратится не скоро.
Третий год длится трехдневная спецоперация
Там в соседней теме по концу года дефицит 2 с лишним. Счетоводы, ёпт. А так, да. Пусть считают.
С другой стороны дефицит и ничего, справляются, живут на кредиты.
Столько, сколько потребуется. Все цели и задачи будут выполнены.
увеличился на 24% год к году и достиг 28,2 млн маркируемых позицийКалоши всех сортов, изделия ситцевые, плащи неприметные, фетровые новинки?
Причина тряски?