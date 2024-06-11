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Артур Томилко
Деньги

День 839: объём предложения на российском рынке одежды за год увеличился на 24%, средние цены снизились на 4%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 июня: доллар — 88,94 рубля (на 18 копеек больше, чем 10 июня), евро — 95,639 рубля (на 1 рубль и 6 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:36 мск: доллар — 88,76 рубля, евро — 95,54 рубля.

Курсы на Forex на 7:38: доллар — 88,73 рубля, евро — 95,59 рубля.

Кто и как адаптируется

Одно из крупнейших агентств по аналитике рынков потребительской электроники GfK (входит в NielsenIQ) до конца августа 2024 года будет продано российскому менеджменту, рассказали «Ъ» источники на рынке. В компании объяснили партнерам продажу давлением со стороны российских властей и политикой головного американского офиса.

Россия предложила дружественным странам механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge, рассказал «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов. Он предполагает, что центральные банки будут выпускать цифровые финансовые активы, привязанные к стоимости их национальных валют. В настоящее время проект находится на стадии глубокой проработки. При этом речь идёт не о создании единого расчетного инструмента, а об использовании современных технологий для упрощения платежей, отмечают в Минфине.

Стартап «Электромобили мануфэкчуринг рус» в 2025-2026 годах планирует выпустить гибридный автомобиль на базе «УАЗ Профи». Об этом «Ведомостям» на ПМЭФ рассказал гендиректор компании Илья Рашкин. Разработку гибрида планируется завершить в 2024 году.

Фонд суверенных технологий НТИ планирует запустить три новых субфонда для инвестиций в беспилотники, ИИ, биотехнологии, робототехнику и микроэлектронику, рассказали «Ведомостям» в компании в ходе ПМЭФ. Общая сумма вложений составит 18 млрд рублей. В НТИ рассчитывают, что большую часть денег предоставят партнёры фонда, но их названия не раскрывают.

Контекст

В мае 2024-го российский бюджет впервые за год исполнен с профицитом (около 500 млрд рублей), следует из данных Минфина. Доходы составили 2,6 трлн рублей, а расходы – 2,1 трлн рублей. В годовом выражении дефицит сократился до 983 млрд рублей.

Объём предложения на российском рынке одежды в первом квартале 2024-го увеличился на 24% год к году и достиг 28,2 млн маркируемых позиций, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки). Производство выросло на 23,2%, до 10,2 млн позиций, импорт — на 21,2%, до 16,2 млн. Увеличившееся предложение сказалось на средних ценах — они снизились на 4%.

Продажи картофельных чипсов с апреля 2023 года по апрель 2024-го в натуральном выражении выросли на 14,7%, подсчитали NielsenIQ. До этого ритейлеры, напротив, фиксировали снижение спроса. Участники рынка связывают тенденцию с тем, что локальным брендам удалось заместить ушедших с российского рынка иностранных производителей.

Новости предыдущего дня, 10 июня — здесь.

#новости

6
1
48
48 комментариев
Sergey Folps

Судя по накопленному профициту отсчёт дней прекратится не скоро.

5
1
Ответить
S.Capusta

Третий год длится трехдневная спецоперация

5
1
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Grigorij O.

Там в соседней теме по концу года дефицит 2 с лишним. Счетоводы, ёпт. А так, да. Пусть считают.

2
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Забанен Обиженками

С другой стороны дефицит и ничего, справляются, живут на кредиты.

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Константин С.

Столько, сколько потребуется. Все цели и задачи будут выполнены.

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Вадим Д.

увеличился на 24% год к году и достиг 28,2 млн маркируемых позицийКалоши всех сортов, изделия ситцевые, плащи неприметные, фетровые новинки?

3
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Забанен Обиженками

Причина тряски?

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