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Артур Томилко
Деньги

Аналитическое агентство GfK продаст российский бизнес местному менеджменту — «Ъ»

Компания предупредила клиентов о подготовке к реструктуризации, говорят собеседники газеты.

  • Одно из крупнейших агентств по аналитике рынков потребительской электроники (входит в NielsenIQ) продаст российское ООО «ГФК-Русь» местному менеджменту, сообщили источники «Ъ» на рынке электроники. Сделку планируют закрыть до конца августа 2024 года, её детали неизвестны.
  • По словам собеседника газеты среди дистрибуторов электроники, GfK с начала «предоставляет аналитику без логотипов и готовится к ребрендингу». 5 июня компания предупредила клиентов о реструктуризации российского бизнеса, рассказал другой источник.
  • В качестве причин продажи GfK называет давление со стороны российских властей «в отношении иностранных компаний, занимающихся исследованиями товарного рынка России», а также внутреннюю политику головной американской NielsenIQ.
  • В августе 2023 года в Госдуму внесли поправки к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Авторы документа предложили запретить иностранцам владеть более 20% в компаниях, занимающихся исследованиями российского потребительского рынка, а также запретить проводить подобные исследования структурам без юрлица в России. Госдума приняла законопроект в первом чтении 16 января 2024-го.
  • GfK — одно из наиболее авторитетных аналитических агентств по потребительской электронике в России, говорит представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. На исследования компании «не первое десятилетие» ориентируются основные игроки на рынке.
  • Без иностранного владельца российское подразделение сможет сохранить лидерство, только если «весь менеджерский и аналитический состав компании, состоящий из граждан России, останется прежним», считает собеседник «Ъ» среди дистрибуторов.

#новости #gfk

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1 комментарий
Griby Lenina

Все профессии важны! Аналитик, впрочем, нет.

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