«Т-банк» выкупит у российского юрлица Qiwi 51% финтех-платформы ROWI

На её основе банк запустит бизнес по предоставлению факторингового финансирования для МСП. Платформа ROWI станет частью экосистемы «Т-банка» (раньше «Тинькофф»), рассказали в последнем. Банк выкупить у АО «Киви» 51% в ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии».Сделка поможет Qiwi рассчитаться по бондам на 8 млрд после отзыва лицензии у «Киви-банка», пояснили «Ъ» компании. До этого её должна одобрить ФАС. Других деталей стороны не раскрыли. Команда ROWI, включая сооснователей Виктора Вернова и Евгения Родионова, «сохранит автономность в принятии решений и продолжит развивать бизнес», отметили в «Т-банке».На базе платформы ROWI банк запустит факторинг для малого и среднего бизнеса. Компании смогут получать в оборот деньги, которые должны будут вернуть за счёт будущей выручки. Финтех-платформа для малого и среднего бизнеса ROWI создана в 2019 году. По собственным данным, её портфель факторинговых сделок в 2023 году достиг 16 млрд рублей. Выручка «РОВИ Факторинг Плюс» за 2023 год, по данным «Контур Фокуса», составила 3 млрд рублей, чистая прибыль — 165,3 млн рублей. Выручка «РОВИ Технологии» за тот же период составила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 870,8 млн рублей. #новости #тбанк #qiwi
Это рил смешно...
Ого, микрозаймы для бизнеса
Кокие времена, токой и бизнес. Двушка будет? Позвонить.
какая интересная многоходовочка получается
Какие-то странные мувы делает Т-Банк.
Зачем им киви?