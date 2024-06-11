«Т-банк» выкупит у российского юрлица Qiwi 51% финтех-платформы ROWI

Платформа ROWI станет частью экосистемы «Т-банка» (раньше «Тинькофф»), рассказали в последнем. Банк выкупить у АО «Киви» 51% в ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии».

Сделка поможет Qiwi рассчитаться по бондам на 8 млрд после отзыва лицензии у «Киви-банка», пояснили «Ъ» компании. До этого её должна одобрить ФАС. Других деталей стороны не раскрыли.

Команда ROWI, включая сооснователей Виктора Вернова и Евгения Родионова, «сохранит автономность в принятии решений и продолжит развивать бизнес», отметили в «Т-банке».

На базе платформы ROWI банк запустит факторинг для малого и среднего бизнеса. Компании смогут получать в оборот деньги, которые должны будут вернуть за счёт будущей выручки.