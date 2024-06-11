Производитель микрокомпьютеров Raspberry Pi объявил о проведении IPO на Лондонской бирже с оценкой около $689 млн

В мае 2024 года источники Bloomberg говорили, что компания рассчитывает на оценку в $630 млн.Фото Raspberry PiRaspberry Pi объявила параметры IPO на Лондонской бирже. Открытые торги акциями должны начаться 14 июня 2024 года.Компания разместилась на бирже, предложив акции по цене в 280 пенсов за штуку (около $3,5). Оценка компании составила £541,6 млн (около $689 млн). Во время «условных сделок» цена акций выросла до 380 пенсов за штуку.Производитель предложил 45,9 млн обыкновенных акций от действующих акционеров и недавно выпущенных ценных бумаг.Raspberry Pi выпускает микрокомпьютеры с 2012 года. По данным CNBC, за всё время компания продала 60 млн устройств более чем в 70 странах. По данным издания, её выручка в 2023 году составила $265,8 млн, на 41% больше год к году.О планах производителя провести IPO на Лондонской бирже сообщало Bloomberg в мае 2024 года со ссылкой на источники. По данным издания, Raspberry Pi рассчитывала на оценку около $630 млн.Евгений ЧерезовТехника09.09.2019200 тысяч заказов после ролика на YouTube и 1 млн продаж за год: история производителя мини-компьютеров Raspberry Pi Как компания справилась с потоком клиентов, стала крупнейшим производителем компьютеров в Великобритании и помогла обучить программированию 300 тысяч детей по всему миру.#новости #raspberrypi
Микрокомпьютерам - микроIPO. Но молодцы, хотя они уже не лучшие.
Китайцы их щемят без всяких IPO. Вопрос какие у них перспективы в будущем когда ниша уже определена и есть конкуренция?
Молодцы. Редчайший случай со времен Синклера и его ZX Spectrum'а, когда британцы сделали что-то по-настоящему масштабное на рынке потребительской электроники.
И в обоих случаях фокус приятный, на развитии инженерной мысли у любителей, так называемых bedroom coder'ов. :)
А как же отверточная сборка из импортных компонентов? Что из состава малины реально производится на туманном альбионе?