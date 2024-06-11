Акции Apple выросли более чем на 5% и побили дневной рекорд на фоне презентации ИИ-функций на WWDC

Накануне компания представила следующие версии своих ОС и искусственный интеллект Apple Intelligence.Акции Apple на Nasdaq выросли на 5% до рекордных $203 за бумагу, обратило внимание CNBC. На 19:41 мск бумаги компании растут на 5,69% и стоят $204,11 за штуку. Рыночная капитализация — $3,13 трлн.Источник: BloombergБумаги Apple растут после презентации 10 июня 2024 года, которая открыла конференцию разработчиков WWDC 2024. На ней компания, в частности, представила следующие версии своих операционных систем, искусственный интеллект Apple Intelligence и поддержку ChatGPT в приложениях.Некоторые опрошенные Reuters аналитики отметили, что ПО, для работы которого требуется как минимум iPhone 15 Pro или Pro Max, может стимулировать «каскад покупок» новых моделей. О том, что ИИ-функции могут привести «к столь необходимому циклу обновления iPhone», пишет и Bloomberg.DTFТехникавчераИИ от Apple, iOS 18 и «умный» калькулятор на iPad: что показали на WWDC 2024 А также другие программные новинки компании.#новости #apple
Все равно не нравится идея с внедрением AI
Если siri станет сильно умнее, то это будет кайф. Ещё бы перевод звонков, только сильно получше самсунга
чем не нравится? просто не пользуйся значит
ии зарешал
А новость про Маска была? Где он сказал, что запретит сотрудникам пользоваться гейфонами, если там будет нейронка от опенаи.