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Таня Боброва
Деньги

Акции Apple выросли более чем на 5% и побили дневной рекорд на фоне презентации ИИ-функций на WWDC

Накануне компания представила следующие версии своих ОС и искусственный интеллект Apple Intelligence.

  • Акции Apple на Nasdaq выросли на 5% до рекордных $203 за бумагу, обратило внимание CNBC. На 19:41 мск бумаги компании растут на 5,69% и стоят $204,11 за штуку. Рыночная капитализация — $3,13 трлн.
Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Бумаги Apple растут после презентации 10 июня 2024 года, которая открыла конференцию разработчиков WWDC 2024. На ней компания, в частности, представила следующие версии своих операционных систем, искусственный интеллект Apple Intelligence и поддержку ChatGPT в приложениях.
  • Некоторые опрошенные Reuters аналитики отметили, что ПО, для работы которого требуется как минимум iPhone 15 Pro или Pro Max, может стимулировать «каскад покупок» новых моделей. О том, что ИИ-функции могут привести «к столь необходимому циклу обновления iPhone», пишет и Bloomberg.
DTF
Техника
ИИ от Apple, iOS 18 и «умный» калькулятор на iPad: что показали на WWDC 2024

А также другие программные новинки компании.

ИИ от Apple, iOS 18 и «умный» калькулятор на iPad: что показали на WWDC 2024

#новости #apple

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6
6 комментариев
Владимир Кузнецов - Marketing

Все равно не нравится идея с внедрением AI

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pupsik

Если siri станет сильно умнее, то это будет кайф. Ещё бы перевод звонков, только сильно получше самсунга

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Строганов Иван

чем не нравится? просто не пользуйся значит

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Строганов Иван

ии зарешал

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Слегка Придурковатый

А новость про Маска была? Где он сказал, что запретит сотрудникам пользоваться гейфонами, если там будет нейронка от опенаи.

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