ЦБ: новые владельцы «Яндекса» не обязаны были предлагать обмен и выкуп акций Yandex N.V

А инвесторам нужно помнить о рисках.Об этом регулятор сообщил в ответ на обращение миноритариев, пишет «Прайм» со ссылкой на письмо ЦБ в чате инициативной группы акционеров нидерландской Yandex N.V.ЦБ отметил, что ни МКПАО «Яндекс», ни АО «СОЛИД Менеджмент» и находящийся под его управлением ЗПИФ «Консорциум.Первый» не считаются лицами, обязанными по ценным бумагам Yandex N.V. — иностранного юрлица, «условия и порядок продажи акций которого определены меморандумом». Поэтому по закону они и не обязаны были предлагать обмен или выкуп бумаг.Банк России также напомнил, что инвестиции на фондовом рынке «сопряжены с рисками частичной или полной потери вложенных средств». Помнить о них — обязанность инвестора.Ранее Банк России предупреждал, что инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов при их покупке на внебиржевом рынке.ЦБ Консорциум инвесторов объявил о покупке российского «Яндекса» у Yandex N.V. за 475 млрд рублей в начале 2024 года. В середине мая Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по разделу — МКПАО «Яндекс» стало новой головной компанией, которая уже получила листинг на Мосбирже. Её основной владелец — ЗПИФ «Консорциум.Первый».В мае ЗПИФ объявил условия обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V. Инвесторы, покупавшие бумаги на Мосбирже или «СПБ Бирже», смогут обменять их на акции МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1. Суммарно ЗПИФ планирует получить не более 107,7 млн акций.После этого Ассоциация розничных инвесторов указала на возможные риски биржевого обмена бумаг нидерландской Yandex N.V. у инвесторов, которые покупали их на Мосбирже и «СПБ Бирже»: сжатые сроки и добровольность. Она направила письма в ЦБ, Минфин и ЗПИФ.#новости #яндекс #цб
Инвестор, забей хуй в инвестиции - иди в казино. Шансов там выиграть не сильно меньше. Кек.
Еще и быстрее
АО «СОЛИД Менеджмент» ЗПИФ «Консорциум.Первый»
я бы вообще боялся вести дела с организациями с такими названиями
Это да
А инвесторам нужно помнить о рискахИ ни вкладываться сейчас в российские и около российские акции.
Всё верно.