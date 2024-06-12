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Полина Лааксо
Деньги

День 840: Россия ратифицировала соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: <a href="https://78.ru/articles/2023-10-27/krovavaya-luna-2023-kogda-nachnetsya-gde-smotret" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Global Look Press</a>
Источник фото: Global Look Press

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12-13 июня: доллар —89,02 рубля (на 8 копеек больше, чем 11 июня), евро — 95,73 рубля (на 10 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 11 июня: доллар — 89,10 рубля, евро — 95,62 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 11 июня: доллар — 89,20 рубля, евро — 95,66 рубля.

Контекст

Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что южноамериканская страна хочет увеличить объёмы торговли с Россией. По его словам, она уже предложила экспортировать на российский рынок кофейные зёрна, консервированные ананасы и сердцевины пальм, вяленое мясо ламы, бананы, киноа, алкоголь и шоколад.

Весной 2024 года «Москвич» снизил стоимость автомобилей на 500-600 тысяч рублей, чтобы повысить спрос, который оказался ниже ожидаемого. Сразу после этого интерес к машинам действительно немного увеличился, и за март производитель продал около 3000 автомобилей против 1000 в феврале, но в апреле и мае спрос вновь начал падать. По итогам года «Москвич» рассчитывал продать 27 тысяч машин, но «при нынешней тенденции этот рубеж выглядит амбициозным», пишет «Фонтанка».

По итогам 2023 года Армения и Италия вошли в тройку основных для России поставщиков зонтов и резиновых сапог, вытеснив Кыргызстан и Узбекистан. Первое место осталось за Китаем. «РИА Новости» также допустило, что среди ключевых поставщиков могла быть и Беларусь, но она не раскрывала данные за 2022-2023 годы.

Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в марте 2024 года.

Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, что власти США хотят запретить поставлять в Россию полупроводниковые чипы, которые производятся за пределами штатов, но при этом с использованием американских технологий и оборудования. Объявить о таких санкциях могут уже 12 июня 2024 года.

ЕС тем временем предложил ввести ограничения против российской судоходной компании «Совкомфлот», о чём тоже сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Немецкий импортёр газа Uniper решил расторгнуть долгосрочные контракты на поставки российского газа с компанией «Газпром Экспорт».

Новости предыдущего дня, 11 июня — здесь.

#новости

2
11
11 комментариев
Вадим Д.

Не те товары предлагает президент Боливии.
Хотя вяленую ламятину можно и попробовать.

2
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Darth Swordman

Ну кофе лишним точно не будет, да и вдруг в эквадорских бананах опять чего найдут))

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Aleksandr

Обьясните мне, деревне- а зачем нам станция на Луне?
и шо за станция - био,гео,мед,нано?

2
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Egor Savich

Какую новость не прочитаешь, обязательно будет что-то про санкции. Предложили снова ввести ограничения против судоходной компании. Ну ну.. посмотрим сработает ли на этот раз.

1
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Darth Swordman

Ну им надо же избирателям хоть какие-то перемоги показывать)

1
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Андрей

Бля, Uniper Газпром послал с договором. Значит рынок Европы окончательно закрылся

1
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Aleksandr

Швеция обьём закупа газа в этом квартале увеличила.

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