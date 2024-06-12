День 840: Россия ратифицировала соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции

Весной 2024 года «Москвич» снизил стоимость автомобилей на 500-600 тысяч рублей, чтобы повысить спрос, который оказался ниже ожидаемого. Сразу после этого интерес к машинам действительно немного увеличился, и за март производитель продал около 3000 автомобилей против 1000 в феврале, но в апреле и мае спрос вновь начал падать. По итогам года «Москвич» рассчитывал продать 27 тысяч машин, но «при нынешней тенденции этот рубеж выглядит амбициозным», пишет «Фонтанка».