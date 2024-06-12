День 840: Россия ратифицировала соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции

Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что южноамериканская страна хочет увеличить объёмы торговли с Россией. По его словам, она уже предложила экспортировать на российский рынок кофейные зёрна, консервированные ананасы и сердцевины пальм, вяленое мясо ламы, бананы, киноа, алкоголь и шоколад.
Не те товары предлагает президент Боливии.
Хотя вяленую ламятину можно и попробовать.
Ну кофе лишним точно не будет, да и вдруг в эквадорских бананах опять чего найдут))
Обьясните мне, деревне- а зачем нам станция на Луне?
и шо за станция - био,гео,мед,нано?
Какую новость не прочитаешь, обязательно будет что-то про санкции. Предложили снова ввести ограничения против судоходной компании. Ну ну.. посмотрим сработает ли на этот раз.
Ну им надо же избирателям хоть какие-то перемоги показывать)
Бля, Uniper Газпром послал с договором. Значит рынок Европы окончательно закрылся
Швеция обьём закупа газа в этом квартале увеличила.