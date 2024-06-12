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Полина Лааксо
Деньги

Мосбиржа приостановит торги долларом США и евро с 13 июня 2024 года

Из-за блокирующих санкций со стороны Минфина США.

  • Об этом говорится на сайте торговой площадки. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом США и евро.
  • То же коснётся инструментов с расчётами в долларах и евро на фондовом и денежном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов. На срочном рынке торговля будет проводиться в «обычном режиме».
  • Другими деталями ситуации и дальнейшими шагами Мосбиржа не поделилась.
  • Банк России заявил, что сделки с долларом и евро «продолжат совершаться на внебиржевом рынке». Физлица и юрлица смогут покупать и продавать обе валюты через российские банки, а все средства в них, уже находящиеся на счетах и вкладах, «остаются сохранными».
  • Чтобы определять официальные курсы доллара и евро к рублю, ЦБ будет использовать банковскую отчётность и данные, которые поступают от цифровых платформ внебиржевых торгов.
  • В 2023 году представитель Мосбиржи Игорь Марич заявлял: если биржевые торги долларом будут невозможны из-за санкций, «это будет как в 1995-1996-х, довольно большой откат назад».
Источник фото: «<a href="https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10961566" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Банки.ру</a>»
Источник фото: «Банки.ру»
  • 12 июня 2024 года США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, а также её структур — Национального клирингового центра и Национального расчётного депозитария.

#мосбиржа #новости

8
51
51 комментарий
Anton

США в День независимости РФ сделали ее независимой от долларов. Такой вот подарок

21
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Dimitri

Еще и Германия на 13 миллиардов поздравила.

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nambavan

Жду пояснительную бригаду, которая объяснит, как это скажется на переводах и курсе.

6
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Иван

Торги долларом в России, скорее всего, остановятся, поскольку США изолировали РФ от долларовой системы через новые санкции.
Объявление под санкциями Национального клирингового центра приведет к окончанию открытых торгов валютами на Мосбирже из-за невозможности клиринга.
Российский ЦБ более полугода готовился к этому черному дню.
В декабре прошлого года стало уже понятно, что рубль перестанет быть свободно конвертируемой валютой.
Санкции, которые отрежут биржу от возможности проводить операции в долларах (если их введут США) и евро (если их введет Евросоюз), приведут к остановке биржевых валютных торгов в России. В этом случае курс рубля будет «устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность», сообщила глава ЦБ Набиуллина.
Нормативные документы ЦБ уже готовы,утверждают источники.
Эксперты ожидают серьезную волатильность курса рубля на серых рынках.

10
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Anton

Эпоха обменников и ещё более широких спрэдов между покупкой и продажей.

4
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under construction

в короткой перспективе никак

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Maksim Khavanski

В офисе МБ во время написания пресс-релиза:

6
1
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