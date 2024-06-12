Мосбиржа приостановит торги долларом США и евро с 13 июня 2024 года

Из-за блокирующих санкций со стороны Минфина США.Об этом говорится на сайте торговой площадки. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом США и евро.То же коснётся инструментов с расчётами в долларах и евро на фондовом и денежном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов. На срочном рынке торговля будет проводиться в «обычном режиме».Другими деталями ситуации и дальнейшими шагами Мосбиржа не поделилась.Банк России заявил, что сделки с долларом и евро «продолжат совершаться на внебиржевом рынке». Физлица и юрлица смогут покупать и продавать обе валюты через российские банки, а все средства в них, уже находящиеся на счетах и вкладах, «остаются сохранными».Чтобы определять официальные курсы доллара и евро к рублю, ЦБ будет использовать банковскую отчётность и данные, которые поступают от цифровых платформ внебиржевых торгов.В 2023 году представитель Мосбиржи Игорь Марич заявлял: если биржевые торги долларом будут невозможны из-за санкций, «это будет как в 1995-1996-х, довольно большой откат назад».Источник фото: «Банки.ру»12 июня 2024 года США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, а также её структур — Национального клирингового центра и Национального расчётного депозитария.#мосбиржа #новости
США в День независимости РФ сделали ее независимой от долларов. Такой вот подарок
Еще и Германия на 13 миллиардов поздравила.
Жду пояснительную бригаду, которая объяснит, как это скажется на переводах и курсе.
Торги долларом в России, скорее всего, остановятся, поскольку США изолировали РФ от долларовой системы через новые санкции.
Объявление под санкциями Национального клирингового центра приведет к окончанию открытых торгов валютами на Мосбирже из-за невозможности клиринга.
Российский ЦБ более полугода готовился к этому черному дню.
В декабре прошлого года стало уже понятно, что рубль перестанет быть свободно конвертируемой валютой.
Санкции, которые отрежут биржу от возможности проводить операции в долларах (если их введут США) и евро (если их введет Евросоюз), приведут к остановке биржевых валютных торгов в России. В этом случае курс рубля будет «устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность», сообщила глава ЦБ Набиуллина.
Нормативные документы ЦБ уже готовы,утверждают источники.
Эксперты ожидают серьезную волатильность курса рубля на серых рынках.
Эпоха обменников и ещё более широких спрэдов между покупкой и продажей.
в короткой перспективе никак
В офисе МБ во время написания пресс-релиза: