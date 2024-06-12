ЦБ будет использовать отчётность банков, чтобы определять курсы доллара США и евро к рублю

А также будет учитывать сведения платформ внебиржевых торгов.Об этом сообщил сам регулятор, после того как Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчётный депозитарий (НРД) оказались под блокирующими санкции США. Проект такого указания разработали ещё в 2022 году.В ноябре 2023 года в американский SDN-список попала «СПБ Биржа». Встал вопрос, что будет, если та же судьба уготована Мосбирже. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РБК, что регулятор и Мосбиржа изучают разные варианты на случай санкций против НКЦ — посредника между продавцом и покупателем.Представитель Мосбиржи Игорь Марич заверял, что официальный курс валют уже можно определять на основании внебиржевых сделок. А неназванный руководитель валютного управления крупного банка заявлял Forbes: «Будет как в 1995-1996-х, до того как на Московской межбанковской валютной бирже стартовали электронные валютные торги. Довольно большой откат назад».Он предупреждал, что ликвидность операций в долларах и евро упадёт, а разница между курсами для покупки и продажи сильно вырастет.Аналитик «Финама» Александр Потавин допускал: на базе биржи может появиться структура для торгов валютой для внутреннего пользования. Но так как прозрачность таких сделок «будет под вопросом», он не исключал, что курсов валют будет несколько: «официальный, курсы отдельных банков и курс чёрного рынка».Источник фото: «Банки.ру»Мосбиржа приостановила торги долларом и евро c 13 июня 2024 года, но совершать сделки с этими валютами можно будет на внебиржевом рынке, через российские банки, объяснил ЦБ.ТАСС напомнило: свободный курс рубля ввели в России в 1992 году. После этого ЦБ уравнял официальный курс доллара США с биржевым, повысив его с 56 копеек до 125 рублей, и с тех пор при установке основных валютных курсов ориентировался на биржу.#мосбиржа #новости #цб
Пункт 10 самый правдоподобный
Будет зависеть от направления ветра
Нормас, будет как в девяностом году курс — 60 коп.
переходим на хомякоины
Ничего страшного, если цб не справится, то китай поможет, будем узнавать официальный курс по курсу обмена на алиэкспрес 😃
А пока делаем ставки на поведение рынка на ближайшую неделю