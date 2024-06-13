День 841: ЦБ приостановил торги гонконгским долларом и перенёс начало валютных торгов на Мосбирже 13 июня на 9:50 мск

В январе-мае число мошеннических звонков, непосредственно дошедших до абонентов, составило в среднем 20-30 тысяч в сутки, выяснил «Ъ». В январе-мае 2023-го показатель составлял в среднем 75 тысяч в сутки. Операторы признают, что снизить число звонков удалось за счёт подключения к системе «Антифрод», но отмечают, что теперь большая часть трафика идёт через мессенджеры.
Главное, чтобы не как в 90е. Хотя подождите...
Кстати, почему бы не запретить это проклятое слово — доллар?
А то много их ещё, неча народ смущать.
Можно как с шампанским. Запретить их доллар и печатать свой, который будет дешевле рубля
И еще, в ответ на санкции США против Московской биржи, приведшие к закрытию ею торгов долларом и евро, Россия должна ввести санкции против Нью-Йоркской биржи, лишив её возможности проводить операции с российским рублём!
Нужно ввести в оборот термин "американский необеспеченный рубль"
Российские брокеры предлагают клиентам собственные схемы— В общем так, фраера, есть у меня схема, пока сдаём деньги и расходимся.
Какие есть проблемы и трудности?
Да никаких, все прекрасно!
За исключением пары пустяков.
Помните новости, как ВТБ в Шанхае не успевал обслуживать новые счета? Теперь видимо успеет..
Добавили в список SDN:
«Промсвязьбанк» - в Пекине, Бишкеке, Нью-Дели
«Внешэкономбанк» - в Пекине, Мумбаи
«Сбербанк» - в Пекине, Нью-Дели, Мумбаи
«ВТБ» - в Пекине, Шанхае, Нью-Дели
«ВТБ Капитал Холдингс» - в Гонконге