День 841: ЦБ приостановил торги гонконгским долларом и перенёс начало валютных торгов на Мосбирже 13 июня на 9:50 мск

Российские брокеры предлагают клиентам собственные схемы обмена заблокированными в Euroclear активами, рассказали «Ведомостям» два собеседника на рынке. У одного из игроков процесс включает в себя сбор поручений от инвесторов, заключение договора с иностранным контрагентом, а также получение разрешений от российских и зарубежных регуляторов. В обмен на замороженные бумаги инвесторам предлагаются акции «Фосагро», ЛСР и En+ Group. Комиссия брокера за сделку составляет 5%, но могут возникнуть и дополнительные расходы.