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Артур Томилко
Деньги

День 841: ЦБ приостановил торги гонконгским долларом и перенёс начало валютных торгов на Мосбирже 13 июня на 9:50 мск

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ведомости» / ТАСС 
Фото «Ведомости» / ТАСС 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 июня: доллар — 89,02 рубля (на 8 копеек больше, чем 11 июня), евро — 95,73 рубля (на 10 копеек больше).

Банк России изменил время начала валютной торговой сессии на Мосбирже 13 июня 2024 года с 6:50 мск на 9:50 мск. В это же время начнутся торги на срочном рынке с расчётами в валютах отличных от доллара и евро.

ЦБ также с 13 июня 2024 года приостановил торги гонконгским долларом.

В июне 2024 года средневзвешенные процентные ставки банков по обычным ипотечным программам превысили 18% годовых, свидетельствуют данные «Дом.РФ». На первичном рынке ставки 18,08% годовых, на вторичном — 18,33%.

Кто и как адаптируется

Российские брокеры предлагают клиентам собственные схемы обмена заблокированными в Euroclear активами, рассказали «Ведомостям» два собеседника на рынке. У одного из игроков процесс включает в себя сбор поручений от инвесторов, заключение договора с иностранным контрагентом, а также получение разрешений от российских и зарубежных регуляторов. В обмен на замороженные бумаги инвесторам предлагаются акции «Фосагро», ЛСР и En+ Group. Комиссия брокера за сделку составляет 5%, но могут возникнуть и дополнительные расходы.

«Ростелеком» в 2024 году запустит венчурный фонд «Консоль» объемом 8 млрд рублей, рассказали в компании. Он будет инвестировать в разработчиков системного ПО, облачных и серверных решений, сервисы для управления бизнесом, а также платформы ИИ и интернета вещей.

Какие есть проблемы и трудности

Инвесторы не задерживаются на долго в акциях компаний, которые купили в ходе IPO: для всех 13 размещений, проведённых в 2023 и 2024 годах, доля первоначальных инвесторов опустилась ниже 50%, следует из обзора ЦБ. Интерес к IPO на российском рынке остаётся спекулятивным.

Контекст

В январе-мае число мошеннических звонков, непосредственно дошедших до абонентов, составило в среднем 20-30 тысяч в сутки, выяснил «Ъ». В январе-мае 2023-го показатель составлял в среднем 75 тысяч в сутки. Операторы признают, что снизить число звонков удалось за счёт подключения к системе «Антифрод», но отмечают, что теперь большая часть трафика идёт через мессенджеры.

Новости предыдущего дня, 11 июня — здесь.

#новости

2
50
50 комментариев
Торговец Елдаками

Главное, чтобы не как в 90е. Хотя подождите...

14
Ответить
Вадим Д.

Кстати, почему бы не запретить это проклятое слово — доллар?
А то много их ещё, неча народ смущать.

5
1
Ответить
Пес Дюк

Можно как с шампанским. Запретить их доллар и печатать свой, который будет дешевле рубля

19
Ответить
S.Capusta

И еще, в ответ на санкции США против Московской биржи, приведшие к закрытию ею торгов долларом и евро, Россия должна ввести санкции против Нью-Йоркской биржи, лишив её возможности проводить операции с российским рублём!

4
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Александр Привалов

Нужно ввести в оборот термин "американский необеспеченный рубль"

1
Ответить
Вадим Д.

Российские брокеры предлагают клиентам собственные схемы— В общем так, фраера, есть у меня схема, пока сдаём деньги и расходимся.

8
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S.Capusta

Какие есть проблемы и трудности?

Да никаких, все прекрасно!
За исключением пары пустяков.

Помните новости, как ВТБ в Шанхае не успевал обслуживать новые счета? Теперь видимо успеет..
Добавили в список SDN:
«Промсвязьбанк» - в Пекине, Бишкеке, Нью-Дели
«Внешэкономбанк» - в Пекине, Мумбаи
«Сбербанк» - в Пекине, Нью-Дели, Мумбаи
«ВТБ» - в Пекине, Шанхае, Нью-Дели
«ВТБ Капитал Холдингс» - в Гонконге

4
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