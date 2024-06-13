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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ объяснил приостановку биржевых торгов евро и гонконгским долларом после попадания Мосбиржи под санкции Минфина США

Последние, по сути, изолируют подсанкционное лицо от долларовой системы.

  • Торги евро остановили, потому что страны Евросоюза тоже соблюдают санкции, хоть и ввело их американское, а не европейское ведомство, пишет «Интерфакс» со ссылкой на регулятора.
  • Приостановить торги гонконгским долларом решили, чтобы смягчить риски. Валюта привязана к доллару США, поэтому при расчётах банки обычно «применяют жёсткий комплаенс» — то есть скрупулёзнее проверяют участников сделки и остальные вводные. Это тормозит расчёты.
  • ЦБ подчеркнул, что роль доллара США и евро на биржевом рынке в России «снижалась последние два года», а «основной валютой» успел стать юань. В мае 2024 года его доля в торгах на Мосбирже составила 54%.
  • По словам регулятора, именно биржевой курс юаня и будет «задавать траекторию для других валютных пар и станет ориентиром для участников рынка».
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • 12 июня 2024 года США ввели санкции против Мосбиржи и двух её структур — Национального клирингового центра и Национального расчётного депозитария.
  • Сразу после этого Мосбиржа объявила, что останавливает торги долларом США и евро с 13 июня 2024 года. Банк России заявил, что все средства в долларах и евро на счетах и вкладах «остаются сохранными».
  • Сделки с этими валютами «продолжатся на внебиржевом рынке», где их оборот «давно превосходит объём сделок на Мосбирже», объяснил ЦБ. А для определения курсов доллара США и евро к рублю он будет использовать банковскую отчётность и сведения платформ внебиржевых торгов. Схему предусмотрели ещё в 2022 году.

#мосбиржа #новости #цб #санкции

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20 комментариев
Илья

Ну фиг знает. Я на выходных был у родителей, там у них постоянно включён телевизор. Я успел за пару часов несколько раз на разных каналах услышать о том, что санкции не работают и только нам на пользу.
Не будут же врать. Значит всё хорошо, а будет еще лучше!

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Киприан Лейн

Мне больше всего нравится, когда чередуются новости о том, как сссссанкции не работают, и что в ближайшее время продукты подорожают (но каждый раз по разным случайным причинам, разумеется).

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Роман Абрамов

Вот захочет американец доллар купить - ан, нет! Рубли то все у нас, а доллар и не торгуется вовсе. Так им!

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S.Capusta

Это не деньги, рубли давайте!

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Roman

Ну после такого ну уж точно Путин остановит СВО

4
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Илья

Как в том анекдоте про то, что водка подорожала и кто-то теперь будет меньше есть.

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Kirill Volkov

И начать войну?

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