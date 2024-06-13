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Артур Томилко
Деньги

«Ростелеком» запустит венчурный фонд на 8 млрд рублей для инвестиций в разработчиков ИТ-решений для бизнеса, ИИ и интернета вещей

Деньги будут вкладывать в стартапы с готовыми продуктами и подтверждёнными продажами.

  • «Ростелеком» в 2024 году создаст венчурный фонд «Консоль» с начальным объёмом 8 млрд рублей, рассказали «Ъ» в госкорпорации. Он будет инвестировать в российских разработчиков «системного ПО», облачные и серверные решения, сервисы для управления бизнес-процессами, а также платформы ИИ и интернета вещей.
  • Основными критериями отбора будут «наличие функционирующих продуктов, подтверждённые продажи и гипотезы роста». У стартапа также должна быть «полноценная ИТ-команда» и «корректно оформленные права на ПО».
  • «Ростелеком» с 2013 года уже владеет венчурным фондом «Коммит Кэпитал», отмечает «Ъ». Он инвестирует в технологические компании, занимающиеся импортозамещением, и владеет долями от 3,88% до 99,79% в десяти проектах.
  • В июне 2023 года основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров и F+ tech создали венчурный фонд «Стриго кэпитал» на 300 млн рублей для инвестиций в ИТ-проекты. В июне 2024-го производитель электроники GS Group объявил о планах вложить 1,5 млрд рублей в стартапы из разных секторов экономики.
  • Венчурный рынок будет медленно восстанавливаться после сокращения объёма на 83% в 2023 году, считают опрошенные газетой эксперты. Однако «Ростелекому» может быть сложно найти проекты, соответствующие заявленным критериям: таких компаний немного, а у госкорпорации «сложная структура принятия решений».

#новости #ростелеком #инвестиции

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8 комментариев
Вадим Д.

Да, в России сейчас только бы инвестировать, самое время.

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Леонид Пустыльников

А когда не инвестировали

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Heather Morris

А что не так с инвестициями? Или временем? Условия всегда будут плюс минус одинаковые. Конечно будут стараться создавать более благоприятный инвестиционный климат, но риски всегда по факту есть. От них никуда не деться.

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Император Нолимоций

Офигенный план:
1. Ну вы там ищите бабки, набирайте людей, делайте продукт, продавайте — а когда все будет на мази, мы придём на все готовенькое
2. ??????
3. PROFIT

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Love.ru

Отличный план!

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Айдана Ондар

Сначала бы наладили ос и инет, а потом уже инвестировали…

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ПерДыня

Продукт готов, продажи есть, это уже и не совсем стартап)

Хотя если создать липовый продукт, нанять ботов на фейковый денежный поток и получить инвестиции под долю в компании, то так можно и на мальдивы заработать)

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