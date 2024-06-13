Партнёрство Apple и OpenAI не предусматривало денежных выплат — Bloomberg

Во всяком случае на первых этапах.Благодаря сделке с OpenAI компания Apple добавит в iOS, iPadOS и macOS функции ChatGPT. Протестировать их после релиза смогут даже те, у кого нет аккаунта в чат-боте. Можно будет генерировать тексты, решать задачки, создавать картинки, задавать вопросы.Apple при этом ничего за эти возможности не платила, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с условиями соглашения. По их словам, производитель iPhone считает, что продвижение бренда OpenAI и интеграция её технологий в «сотни миллионов устройств» — это не менее, если даже не более ценно, чем денежные выплаты.Издание полагает, что деньги — вопрос времени. Чем больше человек пользуются ChatGPT, тем больше вычислительных мощностей потребуется OpenAI и тем сильнее вырастут её расходы. Да, не все устройства Apple получат поддержку ИИ и не все пользователи будут его использовать, но нагрузка всё равно вырастет.Источник фото: PYMNTSПо данным Bloomberg, Apple также вела переговоры с Google об интеграции чат-бота Gemini и со стартапом Anthropic, который развивает бота Claude. Издание допускает, что в будущем выбирать ИИ на iOS, iPadOS и macOS можно будет так же, как поисковую систему в Safari.Полина ЛааксоChatGPT11 июняИлон Маск пригрозил запретить сотрудникам своих компаний использовать устройства Apple, если та интегрирует технологии OpenAI «на уровне ОС» А «гости» должны будут сдавать её электронику на входе — в «клетку Фарадея», которая блокирует электромагнитное излучение.#apple #ios18 #новости #openai
Партнёрство Apple и OpenAI не предусматривало денежных выплатКогда женился, я тоже так думал!
Верим!
PS: просто поднимают репутацию OpenAi :)
Да не может быть. Это уже благотворительность какая-то, там за одно электричество сотни миллионов долларов улетит. Железо тоже не бесплатное.
эпл вообще нормально устроились, может они тогда еще рекламу начнут размещать вместо выплат
А чем не реклама?