ЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным»

Это, возможно, странно слышать российскому клиенту, привыкшему торговать валютой на бирже, да ещё и на главной, но в мире всё не так. Валюта всегда и везде торговалась на крупных внебиржевых площадках.
У нас в России были и существуют «внебиржевые площадки», которые в основном работали на рынке крупных банков и торговли крупными лотами между банками. Но исторически этот рынок захватила Мосбиржа — демпингами и будучи монополистом.
Теперь реальный курс на бестчейндж)
Нищему населению доллары все меньше нужны, ему юани на китайщину подавай, ну а китайцы как обычно цены поднимут, типа не нравится, пройдись по базару найди дешевле.
Перспектив серьезного обвала рубля не вижу, властям это не выгодно, оно слишком много ипотеки раздало, чтобы гиперком это все списать, им выгоднее налоги поднимать.
Только зачем китайцам рубли?
китайцы как обычно цены поднимут
CNY 11:52 11,96 -0,26
как же так?
Под Китай ляжем. Как и гвотрили.