ЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным»

Это, возможно, странно слышать российскому клиенту, привыкшему торговать валютой на бирже, да ещё и на главной, но в мире всё не так. Валюта всегда и везде торговалась на крупных внебиржевых площадках.

У нас в России были и существуют «внебиржевые площадки», которые в основном работали на рынке крупных банков и торговли крупными лотами между банками. Но исторически этот рынок захватила Мосбиржа — демпингами и будучи монополистом.