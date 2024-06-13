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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным»

Несмотря на то, что рассчитывать его будут по внебиржевым данным.

  • Регулятор напомнил: биржевая торговля валютой «не является необходимым условием для конвертируемости [рубля], свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования».
  • Международный валютный рынок, а также валютные рынки в «большинстве» стран мира внебиржевые, отметили в ЦБ. На то же указывал и глава совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев.

Это, возможно, странно слышать российскому клиенту, привыкшему торговать валютой на бирже, да ещё и на главной, но в мире всё не так. Валюта всегда и везде торговалась на крупных внебиржевых площадках.

У нас в России были и существуют «внебиржевые площадки», которые в основном работали на рынке крупных банков и торговли крупными лотами между банками. Но исторически этот рынок захватила Мосбиржа — демпингами и будучи монополистом.

Сергей Васильев, председатель совета директоров «Русских фондов»

  • В ЦБ подчеркнули, что курс нацвалюты «не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки, и определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности». Санкции против Мосбиржи повлиять на спрос и предложение не должны.

  • Бывший глава дилингового центра «Металлинвестбанка» Сергей Романчук в разговоре с Forbes допустил, что торговля долларом и евро «теперь будет вестись как в 1990-х: трейдеры будут общаться голосом или в меcсенджерах напрямую, а курс Банк России будет устанавливать по форме 701 — "Суточный отчёт о конверсионных операциях"».

  • Некоторые эксперты полагают, что ограничения отразятся на торгах не только долларами и евро, но и юанями, лирой и другими валютами. Банки-корреспонденты из разных стран могут испугаться вторичных санкций, в результате чего «Мосбиржа и Национальный клиринговый центр смогут оперировать только рублём».

Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • 12 июня 2024 года США ввели санкции против Мосбиржи и двух её структур — клирингового центра и расчётного депозитария. После этого площадка остановила торги долларом США и евро. Позже ЦБ объявил, что отключат и торги гонконгским долларом.

  • Регулятор объяснил, что будет определять курсы с помощью банковской отчётности и информации от платформ внебиржевых торгов. А траекторию для разных валютных пар «задаст» юань.

  • ТАСС напоминало: свободный курс рубля ввели в России в 1992 году. После этого ЦБ уравнял официальный курс доллара США с биржевым, повысив его с 56 копеек до 125 рублей, и с тех пор при установке основных валютных курсов ориентировался на биржу.

#новости #цб #мосбиржа

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38 комментариев
Укладчик стекловаты

Теперь реальный курс на бестчейндж)

13
1
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Андрей
12
1
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OZZ
8
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Денис Демидов

Нищему населению доллары все меньше нужны, ему юани на китайщину подавай, ну а китайцы как обычно цены поднимут, типа не нравится, пройдись по базару найди дешевле.

Перспектив серьезного обвала рубля не вижу, властям это не выгодно, оно слишком много ипотеки раздало, чтобы гиперком это все списать, им выгоднее налоги поднимать.

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HaloFap Boi9000

Только зачем китайцам рубли?

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sles

китайцы как обычно цены поднимут
CNY 11:52 11,96 -0,26

как же так?

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Henny

Под Китай ляжем. Как и гвотрили.

4
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