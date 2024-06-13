Брокеры «Финам» и «БКС Мир инвестиций» заморозили вывод долларов США и евро со счетов

Обновлено в 11:10. Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов ограничил и «БКС Мир инвестиций». В компании объяснили, что «планомерно информировали клиентов о рисках, связанных с хранением “недружественных” валют на брокерских счетах». Статистика же показывает, что клиенты активно избавлялись от валют и переводили их в другие активы. Сейчас валюта есть «у небольшой доли клиентов».