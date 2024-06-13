Брокеры «Финам» и «БКС Мир инвестиций» заморозили вывод долларов США и евро со счетов

Обновлено в 11:10. Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов ограничил и «БКС Мир инвестиций». В компании объяснили, что «планомерно информировали клиентов о рисках, связанных с хранением “недружественных” валют на брокерских счетах». Статистика же показывает, что клиенты активно избавлялись от валют и переводили их в другие активы. Сейчас валюта есть «у небольшой доли клиентов».
Неужели после 24.02.2022 есть люди, которые хранят баксы в электронном виде. Не налом, а цифрами в личных кабинетах?
Ничему не научились вот и поплатились
море МОРЕ хомяков
менять надо. ввод денег на счет и вывод со счета занимает время. в договорах обычно прописано что-то типа +1 рабочий день.
Пиздец, все пропало, уезжаю на верхний Ларс, кто со мной? Вдвоем на самокат поместимся как раз
я
три собаки (одна 80кг) и котяра дикий
только вместе
шо, хочется чтобы сзади кто-то потерся? ох уж эти «скрепыши»