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Маша Цепелева
Деньги

Брокеры «Финам» и «БКС Мир инвестиций» заморозили вывод долларов США и евро со счетов

Компании «нужно время, чтобы оценить объём заблокированных денег и предпринять необходимые действия».

  • Доллары США, евро и гонконгские доллары на брокерских счетах клиентов «Финама» временно заблокированы, а ввод и вывод недоступен, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе компании.
Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объёме заблокированных средств, произвести внутренние расчёты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами.
«Финам»

Обновлено в 11:10. Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов ограничил и «БКС Мир инвестиций». В компании объяснили, что «планомерно информировали клиентов о рисках, связанных с хранением “недружественных” валют на брокерских счетах». Статистика же показывает, что клиенты активно избавлялись от валют и переводили их в другие активы. Сейчас валюта есть «у небольшой доли клиентов».

«СберИнвестиции» предложили вывести валютные остатки на банковский счёт.

  • Минфин США ввёл санкции против Мосбиржи, НРД, Национального клирингового центра 12 июня 2024 года. После этого Мосбиржа сообщила, что с 13 июня приостановит торги долларом США и евро.
  • Сделки с этими валютами «продолжатся на внебиржевом рынке», где их оборот «давно превосходит объём сделок на Мосбирже», объяснял ЦБ. Регулятор будет использовать эти данные и отчётность банков, чтобы определять курсы доллара США и евро к рублю.
Полина Лааксо
Деньги
ЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным»

Несмотря на то, что рассчитывать его будут по внебиржевым данным.

Источник фото: «РИА Новости»

#новости #мосбиржа #санкции #финам

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44
44 комментария
Укладчик стекловаты

Неужели после 24.02.2022 есть люди, которые хранят баксы в электронном виде. Не налом, а цифрами в личных кабинетах?

17
1
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Виталий

Ничему не научились вот и поплатились

6
1
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Aleksandr

море МОРЕ хомяков

1
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under construction

менять надо. ввод денег на счет и вывод со счета занимает время. в договорах обычно прописано что-то типа +1 рабочий день.

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Андрей

Пиздец, все пропало, уезжаю на верхний Ларс, кто со мной? Вдвоем на самокат поместимся как раз

10
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Aleksandr

я
три собаки (одна 80кг) и котяра дикий
только вместе

1
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ввп

шо, хочется чтобы сзади кто-то потерся? ох уж эти «скрепыши»

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