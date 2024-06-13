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Артур Томилко
Деньги

Российские брокеры начали предлагать клиентам обмен замороженных активов в обход официальной схемы — «Ведомости»

Процесс предполагает заключение договора с иностранными контрагентами и получение разрешений от регуляторов.

  • О том, что брокеры предлагают клиентам свои схемы обмена замороженных активов, «Ведомостям» сообщили два источника на рынке. Один из них рассказал, как может быть устроена процедура.
  • Клиенты брокера, название которого собеседник не назвал, могут обменять заблокированные иностранные бумаги на российские акции нерезидентов, замороженные на счетах типа «С». В схеме участвуют только бумаги, которые учитываются в бельгийском депозитарии Euroclear через НРД.
  • Сделка предполагает несколько этапов: сбор поручений от инвесторов, заключение договора с иностранным контрагентом, а также получение разрешений от российских и зарубежных регуляторов.
  • В случае одобрения, брокер не позднее 35 рабочих дней назначает дату обмена. Количество бумаг, которые получит клиент, будет определено непосредственно в день обмена.
  • Обменять заблокированные иностранные бумаги предлагается на акции «Фосагро», ЛСР и En+ Group, указывает газета со ссылкой на предложение брокера. Комиссия за услугу составляет 5% от стоимости активов, но может вырасти из-за дополнительных расходов на получение одобрений регуляторов. В какой момент её взимают, не уточняется.
  • Некоторые опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что такая схема не несёт рисков для инвесторов, хотя и выглядит «не самой простой». Другие считают, что неофициальный обмен активами «противоречит духу» принятых правительством и ЦБ нормативных документов.
  • При этом в ЦБ заявили газете, что сделки с бумагами, принадлежащими нерезидентам, могут совершаться на основании разрешений правкомиссии при условии, что они «соответствуют действующему регулированию».
  • Указ об обмене заблокированными активами в ноябре 2023 года подписал Владимир Путин. В марте 2024 года правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу, а «Инвестиционная палата» открыла приём заявок на обмен.
  • В начале июня «Инвестиционная палата» сообщила, что в ходе первого этапа обмена, российские инвесторы предложили к обмену активы на сумму 35,3 млрд рублей. Их разделят на 100 равных лотов, которые смогут выкупить иностранные инвесторы.

#новости #инвестиции

1
5
5 комментариев
OZZ

Меняем АПЛ на Газпром 1к1 ;)

1
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Ale K

Акции английской премьер лиги?

3
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OZZ

Обмен старого золота на новое ;))

1
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Alexey
1
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Ivan Safronov

Некоторые опрошенные эксперты полагают, что такая схема не несёт рисков для инвесторов, хотя и выглядит не самой простой - по моему риски есть всегда, где-то они выше, где-то ниже.

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