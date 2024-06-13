Российские брокеры начали предлагать клиентам обмен замороженных активов в обход официальной схемы — «Ведомости»

Процесс предполагает заключение договора с иностранными контрагентами и получение разрешений от регуляторов. О том, что брокеры предлагают клиентам свои схемы обмена замороженных активов, «Ведомостям» сообщили два источника на рынке. Один из них рассказал, как может быть устроена процедура.Клиенты брокера, название которого собеседник не назвал, могут обменять заблокированные иностранные бумаги на российские акции нерезидентов, замороженные на счетах типа «С». В схеме участвуют только бумаги, которые учитываются в бельгийском депозитарии Euroclear через НРД.Сделка предполагает несколько этапов: сбор поручений от инвесторов, заключение договора с иностранным контрагентом, а также получение разрешений от российских и зарубежных регуляторов.В случае одобрения, брокер не позднее 35 рабочих дней назначает дату обмена. Количество бумаг, которые получит клиент, будет определено непосредственно в день обмена.Обменять заблокированные иностранные бумаги предлагается на акции «Фосагро», ЛСР и En+ Group, указывает газета со ссылкой на предложение брокера. Комиссия за услугу составляет 5% от стоимости активов, но может вырасти из-за дополнительных расходов на получение одобрений регуляторов. В какой момент её взимают, не уточняется.Некоторые опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что такая схема не несёт рисков для инвесторов, хотя и выглядит «не самой простой». Другие считают, что неофициальный обмен активами «противоречит духу» принятых правительством и ЦБ нормативных документов.При этом в ЦБ заявили газете, что сделки с бумагами, принадлежащими нерезидентам, могут совершаться на основании разрешений правкомиссии при условии, что они «соответствуют действующему регулированию».Указ об обмене заблокированными активами в ноябре 2023 года подписал Владимир Путин. В марте 2024 года правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу, а «Инвестиционная палата» открыла приём заявок на обмен.В начале июня «Инвестиционная палата» сообщила, что в ходе первого этапа обмена, российские инвесторы предложили к обмену активы на сумму 35,3 млрд рублей. Их разделят на 100 равных лотов, которые смогут выкупить иностранные инвесторы.#новости #инвестиции
Меняем АПЛ на Газпром 1к1 ;)
Акции английской премьер лиги?
Обмен старого золота на новое ;))
Некоторые опрошенные эксперты полагают, что такая схема не несёт рисков для инвесторов, хотя и выглядит не самой простой - по моему риски есть всегда, где-то они выше, где-то ниже.