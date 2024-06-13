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Таня Боброва
Деньги

«Райффайзенбанк» прекратит начислять проценты по накопительным счетам с июля 2024 года

С июня 2024 года банк перестал открывать новые накопительные счета.

  • С 1 июля 2024 года «Райффайзенбанк» прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь выплатят 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам.
  • Деньгами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно, отметили в банке.
  • В «Райффайзенбанке» пояснили ТАСС, что решение связано с предписанием европейского регулятора по сокращению присутствия группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России.
  • С 1 июня 2024 года банк перестал открывать новые накопительные счета. В этом же месяце компания заявила, что сократит выдачу кредитов, чтобы выполнить предписание Европейского ЦБ. Тот призвал банк сократить кредитный портфель в России на 65% к 2026 году.
  • Австрийская RBI (владелец «Райффайзенбанка») говорит об уходе из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале банка без специального разрешения.

#новости #райффайзенбанк

5
43
43 комментария
Эмиль Тахмазов

Кредиты, интересно, тоже теперь будут без процентов?

20
1
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Roman

Этот ниппель работает только в одну сторону!

14
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Sedoy

Канешно. Еще бонусов наличкой, сколько в карманы влезет .

3
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Send Nukes

Это не «Райффайзенбанк», это уже "Пипидастрбанк". Хорошо, что я не был его клиентом, а теперь и подавно...

5
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Alexey

Снова только выиграли, да?

21
2
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Император Нолимоций

Отличный банк. Больше 10 лет в нем и останусь, пока он есть (в текущем нормальном виде).

Он хотя до последнего не делает вид, что все нормально, а потом не разводит руками, когда жареный петух ожидаемо прилетает.

4
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Иванов Иван

У них одна альтернатива - закрыться полностью. Продаться за полцены Сбербанку и в итоге не получить и этих денег.
После реальной угрозы конфискации активов РФ за рубежом хрен какие деньги отсюда выпустят.

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