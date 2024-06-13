«Райффайзенбанк» прекратит начислять проценты по накопительным счетам с июля 2024 года

С июня 2024 года банк перестал открывать новые накопительные счета.С 1 июля 2024 года «Райффайзенбанк» прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь выплатят 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам.Деньгами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно, отметили в банке.В «Райффайзенбанке» пояснили ТАСС, что решение связано с предписанием европейского регулятора по сокращению присутствия группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России.С 1 июня 2024 года банк перестал открывать новые накопительные счета. В этом же месяце компания заявила, что сократит выдачу кредитов, чтобы выполнить предписание Европейского ЦБ. Тот призвал банк сократить кредитный портфель в России на 65% к 2026 году.Австрийская RBI (владелец «Райффайзенбанка») говорит об уходе из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале банка без специального разрешения.#новости #райффайзенбанк
Кредиты, интересно, тоже теперь будут без процентов?
Этот ниппель работает только в одну сторону!
Канешно. Еще бонусов наличкой, сколько в карманы влезет .
Это не «Райффайзенбанк», это уже "Пипидастрбанк". Хорошо, что я не был его клиентом, а теперь и подавно...
Снова только выиграли, да?
Отличный банк. Больше 10 лет в нем и останусь, пока он есть (в текущем нормальном виде).
Он хотя до последнего не делает вид, что все нормально, а потом не разводит руками, когда жареный петух ожидаемо прилетает.
У них одна альтернатива - закрыться полностью. Продаться за полцены Сбербанку и в итоге не получить и этих денег.
После реальной угрозы конфискации активов РФ за рубежом хрен какие деньги отсюда выпустят.