Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Под ограничения также попали «Ингосстрах» и «СПБ Биржа».Обновлено в 15:01 мск. Санкции Великобритании в отношении «СПБ Биржи» не скажутся на её работе, сообщили в пресс-службе торговой площадки.Под новые санкции Великобритании попали Мосбиржа, Национальный расчётный депозитарий (НРД), Национальный клиринговый центр (НКЦ), а также «Ингосстрах» и «СПБ Биржа».Кроме того, санкции затронули главу Мосбиржи Юрия Денисова и основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина (группе, в частности, принадлежит «Авито»). Всего в новом санкционном списке более 40 юрлиц и физлиц.12 июня 2024 года санкции против Мосбиржи, НРД и НКЦ ввёл Минфин США. Мосбиржа после этого приостановила торги долларом США и евро, ЦБ — торги гонконгским долларом. Банк России заявил, что будет теперь использовать банковскую отчётность и данные платформ внебиржевых торгов для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю.«СПБ Биржа» находится под американскими санкциями с ноября 2023 года.#новости #мосбиржа #великобритания
Кто нибудь может объяснить, почему Таня Боброва на фото голая?
Наконец то подняли этот вопрос
Потому что может?
why not?
Таня Боброва может
Все это хорошо и правильно, но зачем было ждать 2.5 года? Могу понять почему по нефти и газу Европа тянула год, закидывая в 2022 в РФ нефтедоллары, при этом закрыв импорт и ограничив вывод капитала из страны, тем самым оплатив войну за весь 2023 и сгладив кризис в РФ, но тут то никаких рисков для стран запада нет. Идиотизм чиновников и популизм
Потому что у запада нет цели разрушить экономику рф.
Они просто делают войну очень дорогой для рф, так чтобы оплата ее ложилась на будущие поколения россиян. И пока это все работает.