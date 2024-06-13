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Таня Боброва
Деньги

Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Под ограничения также попали «Ингосстрах» и «СПБ Биржа».

Обновлено в 15:01 мск. Санкции Великобритании в отношении «СПБ Биржи» не скажутся на её работе, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

  • Под новые санкции Великобритании попали Мосбиржа, Национальный расчётный депозитарий (НРД), Национальный клиринговый центр (НКЦ), а также «Ингосстрах» и «СПБ Биржа».
  • Кроме того, санкции затронули главу Мосбиржи Юрия Денисова и основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина (группе, в частности, принадлежит «Авито»). Всего в новом санкционном списке более 40 юрлиц и физлиц.
  • 12 июня 2024 года санкции против Мосбиржи, НРД и НКЦ ввёл Минфин США. Мосбиржа после этого приостановила торги долларом США и евро, ЦБ — торги гонконгским долларом. Банк России заявил, что будет теперь использовать банковскую отчётность и данные платформ внебиржевых торгов для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю.
  • «СПБ Биржа» находится под американскими санкциями с ноября 2023 года.

#новости #мосбиржа #великобритания

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1
32
32 комментария
Гоги Твардовски

Кто нибудь может объяснить, почему Таня Боброва на фото голая?

8
1
1
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Марсель

Наконец то подняли этот вопрос

8
1
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Просветленный Ипполит

Потому что может?

1
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Андрей Комягин

why not?

1
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Станислав Пржембольский

Таня Боброва может

1
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Пес Дюк

Все это хорошо и правильно, но зачем было ждать 2.5 года? Могу понять почему по нефти и газу Европа тянула год, закидывая в 2022 в РФ нефтедоллары, при этом закрыв импорт и ограничив вывод капитала из страны, тем самым оплатив войну за весь 2023 и сгладив кризис в РФ, но тут то никаких рисков для стран запада нет. Идиотизм чиновников и популизм

3
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Просветленный Ипполит

Потому что у запада нет цели разрушить экономику рф.
Они просто делают войну очень дорогой для рф, так чтобы оплата ее ложилась на будущие поколения россиян. И пока это все работает.

5
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