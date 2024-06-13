ЦБ установил курс доллара и евро к рублю без данных Мосбиржи

Официальный курс доллара на 14 июня 2024 года составил 88,21 рубля, евро — 94,83 рубля.Для сравнения: на 12-13 июня курс равнялся 89,02 рубля за доллар и почти 95,74 рубля за евро.С 13 июня 2024 года ЦБ устанавливает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчётности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.Регулятор заявил, что будет использовать для определения курсов банковскую отчётность и сведения платформ внебиржевых торгов, после попадания Мосбиржи под санкции США.После этого площадка приостановила торги долларом и евро, сам ЦБ решил приостановить торги гонконгским долларом. Компании и россияне могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки, подчёркивал регулятор.Полина ЛааксоДеньги11:17ЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным» Несмотря на то, что рассчитывать его будут по внебиржевым данным.#новости #цб
Первый урок рисования прошёл успешно!
Не менее успешно завершён курс "Гадание по жабьим потрошкам".
Но поскольку вы любитель рисования, лично вам могу продать по 200, поскольку вы каждый месяц обещаете по 300. Не проходите мимо, озолотитесь.
Обменники с вами не согласны:
https://www.banki.ru/products/currency/cash/usd/moskva/?buttonId=2¤cyId=840&amount=2000
Если вам по какой то странной причине нужны USD, идете и покупаете по 92.
15 центов ваши.
Вот конченные. Почему не установить курс 20₽?
А зачем 20? Это же не удобно. Нужно сразу 1 к 1, справедливо будет
А зачем? Чтоб зарплаты у народа тоже посыпались? Или вы думаете что при таком курсе вам кто-то будет платить столько же, сколько и сейчас? Если да, то вы очень наивны.