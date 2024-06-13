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Таня Боброва
Деньги

ЦБ установил курс доллара и евро к рублю без данных Мосбиржи

Официальный курс доллара на 14 июня 2024 года составил 88,21 рубля, евро — 94,83 рубля.

  • Для сравнения: на 12-13 июня курс равнялся 89,02 рубля за доллар и почти 95,74 рубля за евро.
  • С 13 июня 2024 года ЦБ устанавливает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчётности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.
  • Регулятор заявил, что будет использовать для определения курсов банковскую отчётность и сведения платформ внебиржевых торгов, после попадания Мосбиржи под санкции США.
  • После этого площадка приостановила торги долларом и евро, сам ЦБ решил приостановить торги гонконгским долларом. Компании и россияне могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки, подчёркивал регулятор.
Полина Лааксо
Деньги
ЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным»

Несмотря на то, что рассчитывать его будут по внебиржевым данным.

Источник фото: «РИА Новости»

#новости #цб

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106 комментариев
Вадим Д.

Первый урок рисования прошёл успешно!

Не менее успешно завершён курс "Гадание по жабьим потрошкам".

46
1
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Evgeny

Но поскольку вы любитель рисования, лично вам могу продать по 200, поскольку вы каждый месяц обещаете по 300. Не проходите мимо, озолотитесь.

5
Ответить
Evgeny

Обменники с вами не согласны:
https://www.banki.ru/products/currency/cash/usd/moskva/?buttonId=2¤cyId=840&amount=2000

Если вам по какой то странной причине нужны USD, идете и покупаете по 92.

www.banki.ru
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3
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Алекс

15 центов ваши.

2
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????? ???????

Вот конченные. Почему не установить курс 20₽?

12
1
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Журова Марина

А зачем 20? Это же не удобно. Нужно сразу 1 к 1, справедливо будет

11
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Vladimir Kharitonov

А зачем? Чтоб зарплаты у народа тоже посыпались? Или вы думаете что при таком курсе вам кто-то будет платить столько же, сколько и сейчас? Если да, то вы очень наивны.

11
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