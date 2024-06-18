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Таня Боброва
Деньги

День 846: ФНС хочет автоматически определять статус налогового резидентства, ввод жилья в России в мае немного сократился

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11477750/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ФНС</a>
Источник: ФНС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 июня: доллар — 89,05 рубля (на 1 копейку меньше, чем 17 июня), евро — 95,39 рубля (на 24 копейки больше).

Какие есть проблемы и трудности

США уведомили Россию о приостановке действия нескольких пунктов двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения, пишет РБК со ссылкой на американский Минфин.

Дистрибутор одежды и аксессуаров «Джамилько» закрыл мультибрендовые магазины Cyan, которые начал открывать полтора года назад на месте монобрендовых и прекративших поставки в Россию DKNY и Scotch & Soda, выяснил «Ъ».

Кто и как адаптируется

Минцифры и Минфину поручено проработать выделение дополнительных 28,5 млрд рублей на реализацию уже выданных банками ИТ-ипотек в 2024 году, узнал «Ъ».

При этом источники «Ведомостей» говорят, что кабмин рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ИТ-ипотек, в частности, исключение из программы Москвы и Санкт-Петербурга. В Минцифры заявили, что «обсуждают параметры продолжения программы».

ФНС запланировала создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физлиц. Об этом говорится в плане деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов, который изучило РБК.

Контекст

В январе-мае 2024 года в России введено в эксплуатацию 43,7 млн м² жилья, что на 1,3% больше, чем годом ранее (43,2 млн м²), пишет «Ъ». При этом впервые с начала года месячный показатель оказался отрицательным — в мае ввод составил 7,1 млн м², что на 0,5% меньше, чем было в мае 2023 года (7,2 млн м²). Снижение объёмов связано с падением темпов ввода многоквартирных домов.

Ставки по рыночной ипотеке с начала мая 2024 года выросли в 12 из 15 крупнейших банков по размеру портфеля жилищных кредитов, в семи банках они выше 20%. Это уже заградительный уровень, считают опрошенные Forbes эксперты: банки готовятся к «серьёзному охлаждению» рынка.

Новости предыдущего дня, 17 июня — здесь.

#новости

2
25
25 комментариев
Fred Han

Пора вернуть Аляску, господа.

1
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Сергей Леопольдович

Анатольичъ, приветствуем в нашем неуютном!

9
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Иванов Иван

Звучит как тост! 🥂

3
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D3t3ct3d

От сердца к солнцу брат

1
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Денис Демидов

Надо было с неё начинать, быстрее бы это недоразумение закончилось, как японцы или немцы занялись бы наконец своей страной...

1
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Вадим Д.

Скучно, хорошо хоть двойного налогообложения не избежать.
Да и за джамилько отрадно, справились.

1
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Иванов Иван

Больше налогов платишь - больше пользы приносишь. ☝️

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