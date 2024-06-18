День 846: ФНС хочет автоматически определять статус налогового резидентства, ввод жилья в России в мае немного сократился

В январе-мае 2024 года в России введено в эксплуатацию 43,7 млн м² жилья, что на 1,3% больше, чем годом ранее (43,2 млн м²), пишет «Ъ». При этом впервые с начала года месячный показатель оказался отрицательным — в мае ввод составил 7,1 млн м², что на 0,5% меньше, чем было в мае 2023 года (7,2 млн м²). Снижение объёмов связано с падением темпов ввода многоквартирных домов.