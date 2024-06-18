ФНС запланировала внедрить систему для присвоения физлицам налогового резидентства автоматически — РБК

Сейчас статус определяют в основном по штампам в загранпаспортах, отмечает издание.ФНС запланировала создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физлиц, пишет РБК со ссылкой на план работы ведомства на 2024-й и плановый период 2025-2029 годов.По плану, такие функции получит автоматизированная информсистема «Налог-3». Ввод в «промышленную эксплуатацию» запланирован до декабря 2025 года. В ФНС на момент публикации материала не ответили на запрос РБК.Налоговые резиденты — физлица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Статус валютного резидента зависит от наличия российского гражданства или вида на жительство.Согласно плану, пишет издание, ФНС будет развивать «Налог-3» по двум направлениям. Первое — автоматизация идентификации лиц, пересекающих границу. Для этого планируется в том числе использовать данные о полученных загранпаспортах.Второе — автоматизация определения налогового и валютного резидентства по идентифицированным физлицам. Этот процесс будет налажен с учётом полученных данных о пересечениях границы от информсистемы миграционного учёта «Мир».Опрошенные РБК эксперты отмечают, что от статуса резидента или нерезидента непосредственно зависит уровень налогообложения физлиц. По действующим правилам обязанность по отслеживанию налогового статуса лежит на налоговых агентах и самих физлицах. Но у налоговой нет «надёжного инструмента», чтобы проконтролировать статус.Сейчас налоговое резидентство устанавливается в основном по данным загранпаспорта, также ранее налоговые органы запрашивали по почте у российских жителей данные о зарубежных счетах, ВНЖ и просили приложить к ответу копии загранпаспорта с отметками о въезде и выезде. Но такой способ сбора данных неэффективен, говорят эксперты.#новости #фнс
Ну давно пора. И уведомления по счетам убрать, если автообмен работает и прочее.
Но мне кажется тут логика повинности какая-то у государства. Делать тебя должным и виноватым. Справка на справку, поклон и штраф.
и справку об извинениях, не забудь
Т.е. те, кто живёт за бугром, но получает прибыль в РФ и наоборот будут платить больше.
А платить больше налогов, мало кто любит, соответственно....
И плюсом, с каждым годом все ближе к мечте правительства, о налогах в 30%, начнем с нерезидентов, а там и инфляция для НДФЛ поможет
Наоборот это как?
Небось, большие деньги хотят потратить.
Ну да дело необходимое, понятно, без этого никак.