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Таня Боброва
Деньги

ФНС запланировала внедрить систему для присвоения физлицам налогового резидентства автоматически — РБК

Сейчас статус определяют в основном по штампам в загранпаспортах, отмечает издание.

  • ФНС запланировала создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физлиц, пишет РБК со ссылкой на план работы ведомства на 2024-й и плановый период 2025-2029 годов.
  • По плану, такие функции получит автоматизированная информсистема «Налог-3». Ввод в «промышленную эксплуатацию» запланирован до декабря 2025 года. В ФНС на момент публикации материала не ответили на запрос РБК.
  • Налоговые резиденты — физлица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Статус валютного резидента зависит от наличия российского гражданства или вида на жительство.
  • Согласно плану, пишет издание, ФНС будет развивать «Налог-3» по двум направлениям. Первое — автоматизация идентификации лиц, пересекающих границу. Для этого планируется в том числе использовать данные о полученных загранпаспортах.
  • Второе — автоматизация определения налогового и валютного резидентства по идентифицированным физлицам. Этот процесс будет налажен с учётом полученных данных о пересечениях границы от информсистемы миграционного учёта «Мир».
  • Опрошенные РБК эксперты отмечают, что от статуса резидента или нерезидента непосредственно зависит уровень налогообложения физлиц. По действующим правилам обязанность по отслеживанию налогового статуса лежит на налоговых агентах и самих физлицах. Но у налоговой нет «надёжного инструмента», чтобы проконтролировать статус.
  • Сейчас налоговое резидентство устанавливается в основном по данным загранпаспорта, также ранее налоговые органы запрашивали по почте у российских жителей данные о зарубежных счетах, ВНЖ и просили приложить к ответу копии загранпаспорта с отметками о въезде и выезде. Но такой способ сбора данных неэффективен, говорят эксперты.

#новости #фнс

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5
5 комментариев
Ware Wow

Ну давно пора. И уведомления по счетам убрать, если автообмен работает и прочее.

Но мне кажется тут логика повинности какая-то у государства. Делать тебя должным и виноватым. Справка на справку, поклон и штраф.

3
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Случай

и справку об извинениях, не забудь

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Миио проходил

Т.е. те, кто живёт за бугром, но получает прибыль в РФ и наоборот будут платить больше.
А платить больше налогов, мало кто любит, соответственно....
И плюсом, с каждым годом все ближе к мечте правительства, о налогах в 30%, начнем с нерезидентов, а там и инфляция для НДФЛ поможет

1
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Бро

Наоборот это как?

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Вадим Д.

Небось, большие деньги хотят потратить.
Ну да дело необходимое, понятно, без этого никак.

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