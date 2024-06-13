Брокеры «БКС Мир инвестиций» и «Финам» анонсировали снятие валютных ограничений с 14 июня 2024 года

Днём 13 июня ограничения снял «Райффайзенбанк».«БКС Мир инвестиций» с 14 июня 2024 года возобновляет возможность вывода долларов и евро с брокерского счёта на банковский — в «БКС Банк», сообщила компания. В банке все продукты и сервисы, включая валютные вклады и конвертацию, работают в штатном режиме, отметили там.В «Финаме» также сообщили о снятии ограничений: с 14 июня клиенты смогут подать поручения на вывод валюты с брокерского счёта в рамках свободного остатка. Также возобновится торговля иностранными инструментами с расчётами в долларах на зарубежных площадках. В компании отметили, что с 17 июня комиссию за хранение валюты на брокерском счёте отменят.Брокеры «Финам», «БКС Мир инвестиций», а также «Газпромбанк Инвестиции» заморозили вывод долларов и евро со счетов утром 13 июня 2024 года. «Райффайзенбанк» тоже приостанавливал вывод долларов, евро и юаней с брокерских на банковские счета, но после снял ограничения.Они сделали это после того, как попавшая накануне под санкции США Мосбиржа приостановила торги долларом США и евро. В ЦБ говорили, что сделки с этими валютами «продолжатся на внебиржевом рынке». Регулятор будет использовать эти данные, чтобы устанавливать официальные курсы валют.#новости
«возобновляет возможность вывода долларов и евро с брокерского счёта на банковский»
А, в этом смысле. По заголовку качественно другое впечатление сложилось.
а по моему, пост реклама шарашек, не очевидная
Да ну всем понятно было, что это только под шумиху закрыли
Под шумок так сказать