ЦБ временно отменил утренние торги на Мосбирже

С 14 июня 2024 года и «до отмены этого решения».Банк России решил не проводить торговые сессии до 9:50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи. Решение действует с 14 июня 2024 года и «до [его] отмены».Мосбиржа уточнила регламент: торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию, на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке — с 9:50 мск (основная сессия — с 10:00 мск).На валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут проходить по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом. На фондовом и денежном рынках, рынке СПФИ — по всем инструментам, кроме инструментов с расчётами в долларах США и евро.До этого торги на валютном рынке стартовали в 6:50 мск, а на срочном рынке — в 9:00 мск. Но 13 июня 2024 года торговые сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке Мосбиржи начались с 9:50 мск.ЦБ объявил об изменении времени начала торговой сессии после санкций США против Мосбиржи. Из-за них с 13 июня площадка приостановила торги долларом США и евро, регулятор — торги гонконгским долларом.Банк России заявил, что будет использовать для определения официальных курсов доллара и евро банковскую отчётность и сведения платформ внебиржевых торгов.Полина ЛааксоДеньги11:17ЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным» Несмотря на то, что рассчитывать его будут по внебиржевым данным.#новости #мосбиржа
Искандеры оборжались!
ОНИ НАМ И НАХЕР НЕ НУЖНЫ!
Посмотрим как они тебе не нужны будут, когда цены на всё вырастут: от удобрений до стройматериалов и бензина. А тебе поднимут налоги, чтобы раздать твои деньги в помощь всем этим компаниям.
Отсюда и до обеда, понятно.
Поставлю на полку рядом с ВРЕМЕННЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ НА ПОКУПКУ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ 🙃