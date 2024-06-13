ЦБ временно отменил утренние торги на Мосбирже

До этого торги на валютном рынке стартовали в 6:50 мск, а на срочном рынке — в 9:00 мск. Но 13 июня 2024 года торговые сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке Мосбиржи начались с 9:50 мск.