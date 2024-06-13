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Таня Боброва
Деньги

ЦБ временно отменил утренние торги на Мосбирже

С 14 июня 2024 года и «до отмены этого решения».

  • Банк России решил не проводить торговые сессии до 9:50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи. Решение действует с 14 июня 2024 года и «до [его] отмены».
  • Мосбиржа уточнила регламент: торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию, на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке — с 9:50 мск (основная сессия — с 10:00 мск).
  • На валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут проходить по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом. На фондовом и денежном рынках, рынке СПФИ — по всем инструментам, кроме инструментов с расчётами в долларах США и евро.

  • До этого торги на валютном рынке стартовали в 6:50 мск, а на срочном рынке — в 9:00 мск. Но 13 июня 2024 года торговые сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке Мосбиржи начались с 9:50 мск.

  • ЦБ объявил об изменении времени начала торговой сессии после санкций США против Мосбиржи. Из-за них с 13 июня площадка приостановила торги долларом США и евро, регулятор — торги гонконгским долларом.

  • Банк России заявил, что будет использовать для определения официальных курсов доллара и евро банковскую отчётность и сведения платформ внебиржевых торгов.

Полина Лааксо
Деньги
ЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным»

Несмотря на то, что рассчитывать его будут по внебиржевым данным.

Источник фото: «РИА Новости»

#новости #мосбиржа

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18 комментариев
debil
9
1
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Александр Голубев

Искандеры оборжались!

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Анон Аноныч

ОНИ НАМ И НАХЕР НЕ НУЖНЫ!

6
1
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Zloy Marketolog

Посмотрим как они тебе не нужны будут, когда цены на всё вырастут: от удобрений до стройматериалов и бензина. А тебе поднимут налоги, чтобы раздать твои деньги в помощь всем этим компаниям.

2
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Zloy Marketolog
2
1
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Вадим Д.

Отсюда и до обеда, понятно.

1
1
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Андрей Гаевский

Поставлю на полку рядом с ВРЕМЕННЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ НА ПОКУПКУ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ 🙃

1
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