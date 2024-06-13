Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Торговля
Право
Приёмная
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

«Райффайзенбанк» возобновил для физлиц вывод долларов США, евро и юаней с брокерских счетов на банковские

Его временно приостанавливали утром 13 июня 2024 года.

  • Единственное исключение — сделки по покупке долларов и евро от 11 июня с расчётами 13 июня. «Райффайзенбанк» ждёт «разъяснений по порядку расчётов по этим операциям» от Мосбиржи.
Источник фото: «<a href="https://1prime.ru/20240613/scheta-849130324.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»
  • 12 июня 2024 года США ввели санкции против Мосбиржи и двух её структур — клирингового центра и расчётного депозитария. После этого площадка остановила торги долларом США и евро. Позже ЦБ объявил, что отключат и торги гонконгским долларом.
  • На фоне санкций брокеры начали ограничивать операции с валютой — например, «Финам», «БКС Мир инвестиций», а также «Газпромбанк Инвестиции».

#новости #райффайзенбанк #мосбиржа #санкции

6
6 комментариев
Демид Духовный

Давно уже говорил нужно держать $ в крипте

Ответить
Синий трактор

1. криптобиржи так же резво по требованию сша избавляются от российских клиентов, банальный пример, бинанс 2. криптобиржи которые не подчиняются сша мелкие с плохими курсами и зачастую скамятся вместе с вашими деньгами. А без биржи вы свою крипту только напрямую у какого-то физика поменяете молясь что не кинут и по плохому курсу

2
Ответить
Liza Vanifateva

Кто бы мог подумать, что деньги могут стать такой непредсказуемой валютой?

1
Ответить
A V

Эти хмыри всегда подсуетятся))

Ответить
Ddd

те, кто последние 2 года держат валюту в USDT на лэджере:

Ответить