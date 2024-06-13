«Райффайзенбанк» возобновил для физлиц вывод долларов США, евро и юаней с брокерских счетов на банковские

Его временно приостанавливали утром 13 июня 2024 года.Единственное исключение — сделки по покупке долларов и евро от 11 июня с расчётами 13 июня. «Райффайзенбанк» ждёт «разъяснений по порядку расчётов по этим операциям» от Мосбиржи.Источник фото: «РИА Новости»12 июня 2024 года США ввели санкции против Мосбиржи и двух её структур — клирингового центра и расчётного депозитария. После этого площадка остановила торги долларом США и евро. Позже ЦБ объявил, что отключат и торги гонконгским долларом.На фоне санкций брокеры начали ограничивать операции с валютой — например, «Финам», «БКС Мир инвестиций», а также «Газпромбанк Инвестиции».#новости #райффайзенбанк #мосбиржа #санкции
Давно уже говорил нужно держать $ в крипте
1. криптобиржи так же резво по требованию сша избавляются от российских клиентов, банальный пример, бинанс 2. криптобиржи которые не подчиняются сша мелкие с плохими курсами и зачастую скамятся вместе с вашими деньгами. А без биржи вы свою крипту только напрямую у какого-то физика поменяете молясь что не кинут и по плохому курсу
Кто бы мог подумать, что деньги могут стать такой непредсказуемой валютой?
Эти хмыри всегда подсуетятся))
те, кто последние 2 года держат валюту в USDT на лэджере: