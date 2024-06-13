Несколько банков в Кыргызстане ограничили денежные переводы в Россию и из неё

В некоторых случаях переводы будут отправлять только в отделениях.Mbank «временно ограничил» пополнение, переводы и конвертации по рублёвым счетам из-за «волатильности курса и возможных резких колебаний валютного рынка», сообщило агентство «Интерфакс». Оно опросило банки об ограничениях после санкции в отношении Мосбиржи и приостановки торгов долларом США и евро на площадке.В приложении банка «Компаньон» недоступны отправка и получение переводов в рублях, а также переводы по системе «Юнистрим».В «РСК банке» по технической причине не работают также отправка и получение денег через Astrasend, Contact, «Золотую корону» и «Сбербанк онлайн».В банке KSB все операции по системам денежных переводов временно недоступны. В банке KICB переводы в рублях можно провести только в российские банки, не находящиеся под санкциями.В «Кыргызкоммерцбанке» не работает система «Юнистрим» и переводы по SWIFT. В «Бай-Тушум» конвертация рубль/доллар временно отключена из-за того, что «курс рубля резко упал». Когда операции восстановят — неизвестно.В «Керемет банке» по техническим причинам не работают системы «Золотая корона», Astrasend, «Юнистрим», РИА и Western Union. В качестве альтернативы предложили переводить деньги на расчётный счёт в отделении банка.Надо открыть счёт в рублях, потом уточнить у банка в России, работают ли они с нашим банком-корреспондентом. Если работают, то можно спокойно отправлять. Если перевод из России в Кыргызстан, то действует такая же система.«Керемет банк»В Doscredobank сказали, что системы переводов работают с перебоями, но «лимитов и ограничений нет». При этом переводы выдают, только если сумма будет в наличии.В «Капитал банке», «Халык банке» и «Банке Азии» заявили, что ограничений по операциям с рублями нет, в «Демир Кыргыз Интернэшнл банк» выполняют переводы только в отделениях и при предъявлении паспорта.Минфин США ввёл санкции против Мосбиржи, НРД, Национального клирингового центра 12 июня 2024 года. После этого Мосбиржа сообщила, что с 13 июня приостановит торги долларом США и евро. ЦБ будет использовать данные по внебиржевым сделкам и отчётность банков, чтобы определять курсы валют к рублю.13 июня 2024 года Нацбанк Кыргызстана опубликовал заявление «в связи с ситуацией, сложившейся на валютных рынках стран — основных торговых партнёров Кыргызской Республики». Регулятор утверждает, что ситуация на внутреннем валютном рынке остаётся «относительно стабильной», а банковский сектор «имеет достаточные ресурсы для поддержания финансовых рынков».#новости #кыргызстан
Все по плану, Россия копит ножи в спине, чтобы потом Китай кололся, когда ее ебал
Надо переждать турбулентность, у нас своих проблем хватает, подумали кыргызы. А там видно будет.
Да и нахрен нам чужие фантики? Свои девать некуда, додумали кыргызы мысль.
Я всё жду, когда хоть кто-нибудь скажет "ребята, вот сейчас пора запариться"
новорег"Все хорошо, не парьтесь""А вот в другой стране тоже что-то плохо..."Ммм, лахтодырчанин🤡, ничего нового
С марта не могу отправить деньги в Demir bank