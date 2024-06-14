День 842: средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках за год увеличилась на треть

Американская The Coca-Cola Company, которая ушла с российского рынка весной 2022 года, подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta, пишут «Ведомости». Продление регистрации прав на бренды может говорить о намерении компании в будущем вернуться на российский рынок, полагают эксперты. Срок их правовой охраны истекает в 2025 году.
стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках за год выросла на 36,8%, до 27 тысяч рублей в месяцКакая у нас там инфляция?)
Капуста подешевела, значит нет инфляции. Что-то дорожает, что-то дешевеет.
Ты этотчего, раскачиваешь там?!
Какая инфляция? Это признак гнилой западной цивилизации!
Скоро у нас деньги совсем отменят, пока запретили, оставили только рубли, юани и рупии, но и им недолго!
Так что ты прекращай! Раз подорожала аренда, значит, люди просто богаче стали и могут себе позволить.
Доля отечественного ПО для проектирования составила 90% в денежном выражении😂 Ну здесь-то много ума не нужно.
Скука...всем выходных...
Не с чего порваться с утра. 🥱
Coca-Cola, Sprite и Fanta — что за неведомое россиянам диво?
У нас больше 80 всяческих кол всех вкусов, от байкала до апельсина.