День 842: средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках за год увеличилась на треть

Доля отечественного ПО для проектирования в госзакупках к концу 2023 года составила 90% в денежном выражении, выяснили «Ведомости». При этом на рынке говорят, что значительную часть до сих пор занимают пиратские версии иностранного софта, а на российские программы приходится всего 15-20% используемых лицензий.