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Артур Томилко
Деньги

День 842: средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках за год увеличилась на треть

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 июня: доллар — 88,20 рубля (на 82 копейки меньше, чем 13 июня), евро — 94,83 рубля (на 90 копеек меньше).

Кто и как адаптируется

Американская The Coca-Cola Company, которая ушла с российского рынка весной 2022 года, подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta, пишут «Ведомости». Продление регистрации прав на бренды может говорить о намерении компании в будущем вернуться на российский рынок, полагают эксперты. Срок их правовой охраны истекает в 2025 году.

Российский разработчик ИИ-систем Softlogic инвестирует 2 млрд рублей в производство «умных» камер для дронов, предназначенных для контроля правопорядка, рассказали «Ъ» в компании. Подобные системы уже используются МВД Беларуси. Softlogic совместно с одним из российских производителей беспилотников планирует поставлять оборудование в городские службы и правоохранительные органы.

Сеть Azimut Hotels запускает гостиничный бренд Libra, который будет работать в сегменте «пять звезд». Один из первых отелей планируют открыть в Нижнем Новгороде в 2027 году. Других деталей проекта в компании не раскрыли.

Какие есть проблемы и трудности

Доля отечественного ПО для проектирования в госзакупках к концу 2023 года составила 90% в денежном выражении, выяснили «Ведомости». При этом на рынке говорят, что значительную часть до сих пор занимают пиратские версии иностранного софта, а на российские программы приходится всего 15-20% используемых лицензий.

Контекст

Выручка российских разработчиков ПО для ресторанного бизнеса в 2023 году увеличилась на 68% и достигла 5,8 млрд рублей, подсчитали в Smart Ranking. На это повлияли уход иностранных конкурентов и восстановление общепита после падения в 2022 году.

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках за год выросла на 36,8%, до 27 тысяч рублей в месяц, рассказали «Ъ» в «Яндекс Аренде». Рост средних цен на треть отмечают и в «Циан.Аналитике». Подорожание спровоцировано в том числе сворачивающейся госпрограммой льготной ипотеки, говорят эксперты.

Новости предыдущего дня, 13 июня — здесь.

#новости

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24 комментария
Укладчик стекловаты

стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках за год выросла на 36,8%, до 27 тысяч рублей в месяцКакая у нас там инфляция?)

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Влад Шушкевич

Капуста подешевела, значит нет инфляции. Что-то дорожает, что-то дешевеет.

1
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Вадим Д.

Ты этотчего, раскачиваешь там?!
Какая инфляция? Это признак гнилой западной цивилизации!
Скоро у нас деньги совсем отменят, пока запретили, оставили только рубли, юани и рупии, но и им недолго!
Так что ты прекращай! Раз подорожала аренда, значит, люди просто богаче стали и могут себе позволить.

1
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Вадим Д.

Доля отечественного ПО для проектирования составила 90% в денежном выражении😂 Ну здесь-то много ума не нужно.

2
2
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Po...

Скука...всем выходных...

3
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Иванов Иван

Не с чего порваться с утра. 🥱

1
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Вадим Д.

Coca-Cola, Sprite и Fanta — что за неведомое россиянам диво?
У нас больше 80 всяческих кол всех вкусов, от байкала до апельсина.

1
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