Банки Кыргызстана начали снимать ограничения на перевод денег в Россию и из неё

Они действовали около суток. О возобновлении работы с системами денежных переводов «Юнистрим», «Золотая корона», Astrasend и Contact сообщили в «РСК-банке».Операцию с рублями и системой «Юнистрим» также возобновил банк «Компаньон», передаёт ТАСС.13 июня 2024 года несколько банков в Кыргызстане ограничили пополнение и конвертации по рублёвым счетам, а также переводы денег в Россию и из неё. Меры объясняли «волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка».Некоторые банки ссылались на технические проблемы. Часть из них позволяла переводить деньги только через отделения по номеру расчётного счёта.#новости #банки
Гастарбайтерам же нужно деньги из России переводить на родину
Они уже тут со всеми семьями ты че
Оо! Когда уже и KZ проснётся)
А нах KZ нужен это?😂
прекрасно
!унисп в радУ