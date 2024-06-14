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Артур Томилко
Деньги

Банки Кыргызстана начали снимать ограничения на перевод денег в Россию и из неё

Они действовали около суток.

  • О возобновлении работы с системами денежных переводов «Юнистрим», «Золотая корона», Astrasend и Contact сообщили в «РСК-банке».
  • Операцию с рублями и системой «Юнистрим» также возобновил банк «Компаньон», передаёт ТАСС.
  • 13 июня 2024 года несколько банков в Кыргызстане ограничили пополнение и конвертации по рублёвым счетам, а также переводы денег в Россию и из неё. Меры объясняли «волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка».
  • Некоторые банки ссылались на технические проблемы. Часть из них позволяла переводить деньги только через отделения по номеру расчётного счёта.

#новости #банки

1
8
8 комментариев
Недопил

Гастарбайтерам же нужно деньги из России переводить на родину

1
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Андрей

Они уже тут со всеми семьями ты че

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Alex Shevchenko

Оо! Когда уже и KZ проснётся)

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Санжар Елбасы

А нах KZ нужен это?😂

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Руслан Астафьев

прекрасно

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Ivan sss

!унисп в радУ

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