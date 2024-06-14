Акционеры Tesla поддержали выплату $56 млрд Илону Маску в виде вознаграждения — ранее её отменил суд в Делавэре

Посчитав выплату «несправедливой».Инвесторы также одобрили перерегистрацию Tesla из Делавэра в Техас, сообщило The Verge. Ранее оттуда же «переехала» Neuralink, которая под руководством Маска занимается интерфейсами для прямой связи мозга с компьютером.По мнению издания, голосование о выплате негласно считали «референдумом», который в некоторым смысле решает судьбу предпринимателя как главы Tesla. При нём компания переживает «период крупных потрясений».Весной 2024 года Tesla сократила свыше 10% штата, в том числе в подразделении зарядных проектов, отчиталась о падении продаж и прибыли в первом квартале, отозвала часть Cybertruck, а также снизила стоимость систем автономного вождения и автомобилей на нескольких рынках.Некоторые ведущие консалтинговые фирмы склонялись к тому, что голосовать нужно против выплаты. Однако у Tesla «нетипично много розничных инвесторов», которые не стали прислушиваться к их мнению. Как отмечает The Verge, их не смутили ни новости о сексуальных домогательствах в SpaceX, ни спорные политические высказывания Маска, ни обвинения в том, что он распыляется на проекты вроде Х.Многие инвесторы также допускали: выступи акционеры против, акции Tesla, скорее всего, обвалились бы, тем самым сократив и стоимость инвесторских портфелей.Решение акционеров не отменяет судебного вердикта и потому не гарантирует, что Маск получит выплату, замечает Bloomberg. Но его могут учесть при рассмотрении апелляции со стороны Tesla. Если возражение отклонят, совет также сможет попытаться «восстановить» решение через суды в Техасе.После собрания Маск выступил перед акционерами, где признался им в любви и заявил: прогресс Tesla в разработках автономного транспорта и систем, которые позволят превратить уже выпущенные машины в автономные средства, может повысить ценность компании «в десять раз».Он также рассказал, что в 2025 году Tesla начнёт «ограниченное производство» роботов-гуманоидов Optimus и будет тестировать их на своих же фабриках. По прогнозам Маска, в 2025-м в Tesla «будет работать более 1000 роботов Optimus».Илон Маск на ежегодном собрании акционеров. Источник: ХСовет директоров компании одобрил выплату предпринимателю компенсационного пакета опционов на $56 млрд в 2018 году. В обмен на это Tesla под его руководством должна была достигнуть определённых показателей (и у неё получилось).Суд штата Делавэр аннулировал решение в январе 2024 года. Он пришёл к выводу, что совет действовал не в интересах компании, а с подачки самого Маска.Последний тогда посоветовал предпринимателям «никогда не открывать компанию в Делавэре» и спросил у подписчиков в Х, стоит ли Tesla «изменить штат регистрации на Техас».#новости #маск #tesla
новости о сексуальных домогательствах в SpaceXОбъяснение новенькой проектировщице, какой формы должна быть ракета не считается сексуальным домогательством. А свет выключил, потому что электричество компании экономит. А шлепок, это имитация звука, с которым ракета приземляется. Мой подзащитный невиновен, товарищ судья.
ваш подзащитный в мовзалее
их не смутили ни новости о сексуальных домогательствах в SpaceX, ни спорные политические высказывания МаскаКрасавчики, пора всем уже оставить эти повесточки и просто заниматься своими делами.
Эти "новости" появляются ровно когда нужно, прямо день в день
их не смутили ни новости о сексуальных домогательствах в SpaceX, ни спорные политические высказывания Маска, ни обвинения в том, что он распыляется на проекты вроде Х
начинаю на полном серьезе верить в секту почитателей Маска,по другому это желание нести Маску такие деньги я объяснить не могу
Секта почитателей Макса называется "акционеры Tesla". Учитывая сколько крупных компаний создал Маск, эти люди явно умнее среднестатистических землян.