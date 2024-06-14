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Как заработать в интернете

Настоящие деньги, а не плохую репутацию.

Как заработать в интернете

Business Research Insights прогнозирует: к 2032 году объём мирового рынка фриланса достигнет $18,73 млрд, это +15% каждый год. Но в реальности тех, кто зарабатывает деньги в интернете, гораздо больше, просто их очень трудно подсчитать. Онлайн — до сих пор во многом серая зона с точки зрения права. Некоторые из способов быстрого заработка в интернете просто нелегальные, другие — например, арбитраж трафика, онлайн-казино, ставки, трейдинг — сопряжены с высокими рисками. В этой статье мы разберём, как и на чём можно заработать деньги в онлайне.

Оглавление:

Кто зарабатывает в интернете

Как и в реальной жизни, в интернете могут работать и получать деньги разные люди. Если говорить о формах занятости, то можно выделить четыре группы.

Предприниматели и посредники. Сами продают товары и услуги или выступают посредниками. Заработок предпринимателя зависит от его опыта и первоначальных вложений.

К интернет-предпринимателям относятся, например, контент-агентства и продавцы на маркетплейсах, к посредникам — байеры, которые покупают нужные клиентам позиции в других странах и доставляют в Россию за комиссию. К слову, после ухода зарубежных производителей из России рынок байеров вырос в разы. Покупают в основном одежду, обувь, аксессуары, а также технику и эксклюзивные предметы вроде коллекционных гитар.

Удалённые сотрудники. Работают в штате компании, но онлайн. Раньше в таком формате в основном трудились программисты, бухгалтеры и дизайнеры. Но пандемия показала, что почти все офисные задачи подходят для удалёнки. В 2023 году в мире практически каждый восьмой штатный сотрудник работал полный рабочий день удалённо.

Фрилансеры. Оказывают услуги удалённо одному или нескольким заказчикам. Фрилансером может стать почти кто угодно — репетитор, редактор, программист, маркетолог. Количество фрилансеров в России растёт: если в 2020 году их число оценивали в 14 млн человек, то в 2023-м — уже в 19 млн.

Одни специалисты выходят на фриланс для подработки, для других он становится основным видом занятости. Доля последних на биржах фрилансеров увеличилась с 25% в 2020 году до 35% в 2024-м, следует из данных Национальной гильдии фрилансеров.

Блогеры и креаторы. Создают контент, который привлекает подписчиков, а потом монетизируют его. Они могут зарабатывать на рекламе, партнёрских программах, продаже своих товаров или услуг. Причём для этого не обязательно иметь сотни тысяч подписчиков, главное — знать особенности платформ и форматов.

В 2023 году ежемесячный доход российских блогеров вырос на 27%. Во многом это был эффект выхода из пике. После ухода западных медиасервисов российские компании, во-первых, перераспределили бюджеты на доступные платформы. Во-вторых, стали больше вкладываться в инфлюенсеров: контекстная и таргетированная реклама на иностранных площадках в России недоступна, а тот же процесс на новых российских платформах пока не полностью отлажен.

На чём можно зарабатывать в интернете

На своих знаниях

Что делать: давать частные или групповые уроки, проводить консультации, разрабатывать гайды или авторские курсы.

Что надо уметь:

  • хорошо разбираться в какой-то сфере, например школьном предмете или профессиональной области;
  • структурировать информацию, чтобы выстраивать ход занятия, урока или консультации;
  • объяснять вещи, в том числе сложные, простым языком.

Что понадобится: для репетиторства или консультаций достаточно ноутбука с фронтальной камерой и интернета — этого хватит, чтобы созваниваться удалённо. Для разработки собственного курса придётся освоить сервисы, которые помогут его записать и продвигать. Вот несколько таких сайтов для продажи онлайн-курсов:

  • Stepik. Берёт комиссию, её размер зависит от способа продвижения. Если вы самостоятельно привлекаете учеников, комиссия составляет 7%. Если же вы хотите, чтобы платформа привлекала учеников через свои рассылки и каталоги, комиссия составит 40%.
  • GetCourse. Есть бесплатный пробный период 14 дней, потом платформа списывает ежемесячную плату. Стоимость зависит от количества авторизованных пользователей и объёма файлового хранилища.
  • Lava.top. На сайте можно создавать курсы, публиковать предложения по консультациям, получать донаты (пожертвования) и вводить платные подписки. Платформа берёт комиссию 8% с продажи.

Сколько можно зарабатывать: доход репетиторов зависит от предмета, стажа и формы преподавания. Например, урок по иностранным языкам в России в среднем стоит от 400 до 1000 рублей. Доход тех, кто проводит свои курсы, зависит от их опыта и возможностей для расширения.

Где искать клиентов: авторы курсов могут привлекать слушателей через сервисы по их созданию, соцсети или рекламу в интернете. Репетиторы и консультанты чаще всего ищут клиентов через онлайн-доски объявлений.

  • «Яндекс.Услуги». Не берёт комиссию, есть услуга платного продвижения.
  • «Профи.ру». Чтобы откликнуться на заказ, исполнители должны оплатить услуги платформы. Есть два варианта оплаты — фиксированная комиссия от стоимости взятого заказа или плата за каждый отклик, даже если заказчик в итоге выбрал другого исполнителя.
  • «Юду». Сервис берёт плату за клики: если на ваше предложение никто не откликнулся, вы ничего не потеряете. Можно подключить безлимит на день, чтобы за фиксированную сумму принимать неограниченное количество откликов по разным предложениям.

На текстах

Что делать: писать тексты для бизнеса — посты в соцсети, статьи в медиа или блоги компаний, СМС- и имейл-рассылки, переводить сценарии, документы или научные статьи.

Что надо уметь: искать информацию, разбираться в разных форматах текстовой коммуникации, выстраивать структуру, брать интервью. В случае с переводами — лучше знать пару иностранных языков, один из которых редкий. В обоих случаях может понадобиться знание научных и юридических терминов, навыки вёрстки и конвертирования файлов.

Что понадобится: компьютер и интернет.

Сколько можно заработать: доход у копирайтеров и переводчиков зависит от опыта, сферы и объёма текстов. В начале 2024 года средняя медианная зарплата копирайтера составляла 55–66 тысяч рублей в зависимости от сферы, переводчика — 68 тысяч рублей, показало исследование «Т–Ж».

Где искать клиентов: на биржах фрилансеров, сайтах компаний или в телеграм-каналах.

  • FL.ru. Биржа, которая работает с российскими компаниями или индивидуальными заказчиками. Платная подписка повышает рейтинг на 20% и даёт доступ к более дорогим проектам.
  • Workzilla. Биржа с заказчиками из России и Европы. Расчёты доступны и в рублях, и в долларах. Для того чтобы начать работать на этой платформе, нужно будет пройти тест с ответами на элементарные вопросы.
  • Freelance.ru. Биржа с заказчиками из России. Есть платная подписка, которая даёт приоритет при размещении объявлений и доступ к закрытым проектам.
  • Work for writers. Телеграм-канал с вакансиями для копирайтеров и редакторов.
  • «Карьера» The BluePrint. Телеграм-канал с вакансиями в творческой сфере, которые не ограничиваются текстами.
  • Работа в медиа. Телеграм-канал с вакансиями в СМИ и медиа.
  • Лингвохантер. Телеграм-канал с вакансиями для переводчиков.

На дизайне

Что делать: создавать иллюстрации для сайтов компаний, статей или печатной продукции; обрабатывать фото; создавать 3D-визуализации или придумывать дизайн упаковок.

Что надо уметь: иллюстраторам достаточно уметь обрабатывать иллюстрации в Photoshop или Figma; визуализаторам нужно освоить программы для 3D-моделирования — например, Maya, Blender, SketchUp или ZBrush; для ретуши фото понадобятся навыки работы с графическими редакторами — Photoshop, Affinity Photo, Lightroom или Capture One.

Что понадобится для работы: компьютер с мощной видеокартой; иллюстраторам и фоторедакторам может пригодиться планшет.

Сколько можно заработать: на основе опубликованных в 2024 году вакансий можно сказать, что средняя зарплата графического дизайнера в России — 63 тысячи рублей, 3D-визуализатора — почти 74 тысячи рублей, дизайнера упаковки — 71 тысяча рублей, фоторедактора — 52,5 тысячи рублей.

Где искать клиентов: на биржах фриланса, агрегаторах вакансий или в телеграм-каналах.

  • Вакансии для дизайнеров. Телеграм-канал с вакансиями для графических, продуктовых и веб-дизайнеров.
  • 3DDD. Сервис для продажи 3D-моделей.
  • «Турбосквид». Ещё один сервис для поиска 3D-моделей и продажи своих работ.

На стоках

Что делать: продавать свои работы (фото, видео, музыку) на стоках — специальных онлайн-платформах. Стоки могут специализироваться на конкретном продукте, но чаще всего размещают сразу всё: фото, графические элементы, видео- и аудиоматериалы.

Что надо уметь: фотографировать, обрабатывать фото, рисовать, писать музыку, снимать видео.

Что понадобится для работы: техника для съёмки и обработки фото и видео, инструменты для записи музыки.

Сколько можно заработать: по-разному, зависит от востребованности продуктов конкретного автора. Например, на фотостоке «Лори» один снимок стоит от 200 рублей, при комиссии сервиса в 30–50%.

Где искать клиентов:

  • PressFoto. Российский фотобанк, для регистрации в котором нужно подтвердить своё мастерство — загрузить три снимка. Если администраторам сайта снимки понравятся, то можно будет дальше сотрудничать. Автор получает 30% от продажи фото, остальное забирает платформа.
  • iStock. Иностранный сток для разных материалов, для работы в нём понадобится зарубежный счёт.
  • «Лори». Российский фотосток. Чтобы размещать на нём фото, автору нужно заключить договор с площадкой. Пока договор не подписан, можно разместить только 20 фотографий.

На играх

Что делать: стримить — то есть транслировать видео с процессом игры в реальном времени. Наиболее популярны стримы тех, кто играет в видеоигры, но у формата нет ограничений, поэтому можно делать хоть разговорные, хоть кулинарные прямые эфиры. Главное, чтобы это было увлекательно: заработок стримера зависит от размера аудитории. Также можно прокачивать чужие аккаунты или продавать редкие предметы из игр, но разработчики обычно негативно относятся к таким способам заработка, а иногда запрещают их.

Что надо уметь: играть, выстраивать ракурс камеры для съёмки и привлекать аудиторию.

Что понадобится для работы: игровой компьютер или консоль, микрофон или гарнитура, камера.

Сколько можно заработать: от 100 долларов до нескольких тысяч в месяц — в зависимости от количества зрителей.

Где искать клиентов: чтобы начать зарабатывать на трансляциях, нужно создать аккаунт на платформе — например, на одной из тех, что указаны ниже, — и начать записывать контент, общаться со зрителями и вовлекать их в процесс.

Платформы, где можно проводить стримы:

  • VK Play. При выводе денег с платформы на банковскую карту напрямую взимается комиссия 3%, минимальная комиссия — 50 рублей.
  • YouTube. Прекратил монетизацию контента российских креаторов, но на стримах можно зарабатывать через рекламные интеграции или нативную рекламу, оплачиваемую напрямую, а не платформой.
  • Twitch. Стриминг, который специализируется на компьютерных играх. Комиссия в нём достигает 50%.

На чужих покупках

Что делать: закупать товары за границей и отправлять их или перевозить самостоятельно. Байер — это человек, который знает, где найти качественный товар по низкой цене и как организовать его пересылку. Чаще всего к байерам обращаются за выкупом одежды и обуви, техники, игрушек и коллекционных предметов.

Что надо уметь: знать поставщиков, вести с ними переговоры, делать закупки, знать правила ввоза товаров через российскую таможню и уметь заполнять декларации. Например, таможня запрещает ввозить некоторые товары, но предметы повседневного быта, как правило, к этим категориям не относятся.

Что понадобится для работы: по сути, необходимо лишь иметь зарубежную платёжную карту (например, казахскую), а также контакты в другой стране. Как правило, доставка в Россию из Европы и США идёт через Казахстан, Кыргызстан или Беларусь. Лично присутствовать в третьих странах не нужно: многие российские байеры сами работают через посредников, за небольшой процент.

Самое обременительное в работе байера — заполнение деклараций. Этот документ объёмный, и малейшая неточность в нём может привести к задержке отправления или возврату посылки. За свои услуги байер берёт комиссию: в неё обычно входит логистика, затраты на конвертацию и таможенные пошлины.

Сколько можно заработать: опытные байеры в среднем зарабатывают 50 000 рублей. Как отмечают в Международной ассоциации байеров, тем, кто оказывает услуги выкупа, выгоднее работать с люкс-сегментом. Если комиссия на доставку массмаркета редко составляет выше 15%, комиссия за люксовые позиции обычно составляет 20%. В некоторых случаях — если, например, товар эксклюзивный и сложнодоступный — до 40%.

Где искать клиентов: заказы можно искать на сайтах объявлений, таких как «Авито» или «Юла», или через соцсети.

На поисковых системах

Что делать: работать асессором — оценивать соответствие сайтов запросам в поисковых системах, выявлять ошибки в их работе, актуализировать страницы.

Что нужно уметь: определять релевантность страниц, менять расположение сайта в поисковиках, оценивать актуальность информации и сайтов, проверять жалобы, выявлять причины ошибки 404.

Что понадобится для работы: компьютер с выходом в интернет.

Сколько можно заработать: средняя зарплата асессора в России — около 45 тысяч рублей.

Где искать вакансии: в крупных компаниях — например, асессоров ищут Wildberries, «Яндекс», «Т-Банк», Ozon, Skyeng, Naumen.

На нейросетях

Что делать: работать ИИ-тренером и обучать искусственный интеллект. Помогать формулировать этичные и соответствующие запросам пользователей ответы. Например, написать ответ-образец, оценить ответы самой нейросети, исправить ошибки в сгенерированных текстах, в том числе неэтичный контент.

Что нужно уметь: проверять информацию, знать законы и этические нормы. Также полезно понимать устройство современных нейросетей и умение быстро разбираться в разных сферах.

Что потребуется: компьютер с выходом в интернет.

Сколько можно зарабатывать: «Яндекс» предлагает ИИ-тренерам на старте от 75 тысяч рублей, а руководители групп могут получать от 130 000 рублей.

Где искать вакансии: в ИТ-отделах компаний, которые разрабатывают собственные нейросети. Например, МТС, «Сбер», «Т-банк», «Яндекс».

Чего избегать при поиске работы в интернете

В интернете часто встречаются объявления с обещаниями высокого заработка. К ним нужно относиться с осторожностью, потому что за ними могут скрываться мошенники или не совсем честные способы. Бывают и обратные ситуации, когда заработок буквально не стоит потраченного времени. Вот каких предложений стоит избегать.

Клики и просмотр рекламы. Вы переходите по ссылке со специального сайта (или приложения) и смотрите рекламу. Это может быть опасно, так как хакеры используют подобные площадки для распространения вредоносных вирусов. В итоге вместо того, чтобы заработать, вы можете лишиться важных данных.

Лайки и комментарии в соцсетях. Есть сервисы, которые предлагают лайки и комментарии за деньги. Однако соцсети отслеживают аккаунты, занимающиеся накруткой, и блокируют их. Поэтому приходится постоянно создавать новые.

Разгадывание капчи. Чтобы бороться со спамом, сайты используют капчу. Боты пока не умеют определять автомобили на картинках или распознавать буквы на размытом фоне, поэтому спамеры платят людям за решение таких заданий. Но оплата очень низкая, да и цели спамеров не самые благие.

Криптовалютные краны и эйдропы криптовалют. Краны — это сайты, которые бесплатно раздают криптовалюту. В прошлом на таких платформах можно было заработать десятки биткоинов, но сейчас они приносят копейки. Эйдроп — это тоже раздача монет, но она больше похожа на рекламную кампанию для новой валюты. Нет гарантии, что вы получите что-либо во время эйрдропа: новая криптовалюта распределяется случайным образом среди всех участников раздачи.

Чтобы не нарваться на мошенников, следуйте следующим советам:

  • Не покупайте материалы для обучения и не оставляйте деньги «под залог».
  • Будьте осторожны с незнакомыми ссылками. Проверяйте адрес сайта, чтобы убедиться, что это не подделка для фишинга.
  • Устраиваясь на работу, вы должны получать деньги, а не тратить их. Если компания просит вас оплатить какой-либо этап трудоустройства, то, скорее всего, это мошенники.
  • Не соглашайтесь на испытательный срок без договора. Закон предусматривает только оплачиваемый испытательный срок, который начинается сразу после подписания документов. Если фрилансите, то заключайте договоры с заказчиками, так у вас будет гарантия, что вам заплатят.
  • Не верьте компаниям, которые обещают высокую зарплату без опыта работы. Проверяйте вакансию, которую видите в интернете. Хотя бы вбейте способ заработка в поисковике и посмотрите результаты выдачи. Как правило, все схемы мошенников быстро становятся известны.
  • Проверяйте работодателей на сайтах с отзывами бывших сотрудников: Dreamjob, «Правда сотрудников», hh.ru.
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