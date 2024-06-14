Business Research Insights прогнозирует: к 2032 году объём мирового рынка фриланса достигнет $18,73 млрд, это +15% каждый год. Но в реальности тех, кто зарабатывает деньги в интернете, гораздо больше, просто их очень трудно подсчитать. Онлайн — до сих пор во многом серая зона с точки зрения права. Некоторые из способов быстрого заработка в интернете просто нелегальные, другие — например, арбитраж трафика, онлайн-казино, ставки, трейдинг — сопряжены с высокими рисками. В этой статье мы разберём, как и на чём можно заработать деньги в онлайне.