Акционеры Tesla подали иск против Илона Маска из-за решения создать «конкурирующую xAI»

По мнению истцов, предприниматель перенаправлял кадры и ресурсы из компании в свой стартап.Несколько акционеров Tesla обвинили Илона Маска и совет директоров в том, что они сознательно перенаправляют «таланты и ресурсы» из компании в «конкурирующую xAI». Об этом пишут The Verge и TechCrunch.Согласно иску, годами Маск рассказывал о Tesla не просто как об автопроизводителе, а как о компании, которая занимается искусственным интеллектом. Эти заявления якобы помогли поднять цену акций Tesla. При этом Маск перенаправлял «дефицитные» ресурсы из компании в xAI и привлекал «миллиарды долларов» в стартап.Истцы подали заявление в суд Делавэра, где пока зарегистрирована Tesla. На общем годовом собрании накануне инвесторы одобрили перерегистрацию Tesla из Делавэра в Техас.Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре xAI запустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу, а в мае 2024-го стартап привлёк $6 млрд.#новости #tesla #илонмаск
я чего то не знаю и сегодня всемирный день Маска?) все новости на вс сегодня про него)
а есть какие-то возражения?
Вчера было собрание акционеров тесла
Это те же акционеры, одобрившие ему выплату в $56 лярдов?
сумма иска 56 млрд долларов
Ну не знаю, там же в будущем Тесла боты на ней будут работать, так что синергия должна быть.
Хотят забрать премию в 56 ярдов.