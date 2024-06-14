Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Торговля
Приёмная
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

Акционеры Tesla подали иск против Илона Маска из-за решения создать «конкурирующую xAI»

По мнению истцов, предприниматель перенаправлял кадры и ресурсы из компании в свой стартап.

  • Несколько акционеров Tesla обвинили Илона Маска и совет директоров в том, что они сознательно перенаправляют «таланты и ресурсы» из компании в «конкурирующую xAI». Об этом пишут The Verge и TechCrunch.
  • Согласно иску, годами Маск рассказывал о Tesla не просто как об автопроизводителе, а как о компании, которая занимается искусственным интеллектом. Эти заявления якобы помогли поднять цену акций Tesla. При этом Маск перенаправлял «дефицитные» ресурсы из компании в xAI и привлекал «миллиарды долларов» в стартап.
  • Истцы подали заявление в суд Делавэра, где пока зарегистрирована Tesla. На общем годовом собрании накануне инвесторы одобрили перерегистрацию Tesla из Делавэра в Техас.
  • Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре xAI запустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу, а в мае 2024-го стартап привлёк $6 млрд.

#новости #tesla #илонмаск

1
8
8 комментариев
Boris Lovchev

я чего то не знаю и сегодня всемирный день Маска?) все новости на вс сегодня про него)

Ответить
Полина Лааксо

а есть какие-то возражения?

1
Ответить
xMax

Вчера было собрание акционеров тесла

Ответить
Вадим Д.

Это те же акционеры, одобрившие ему выплату в $56 лярдов?

Ответить
ввп

сумма иска 56 млрд долларов

Ответить
Виталий Иванов

Ну не знаю, там же в будущем Тесла боты на ней будут работать, так что синергия должна быть.

Ответить
Олег Бринц

Хотят забрать премию в 56 ярдов.

Ответить