ВТБ снова приостановит выдачу ИТ-ипотеки из-за исчерпанного лимита

С 17 июня 2024 года.Банк продолжит принимать заявки, но саму выдачу возобновит, как только правительство примет «решение по дальнейшему финансированию» льготной программы, сообщило «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.Источник фото: «РИА Недвижимость»Льготную ипотеку для айтишников запустили в мае 2022 года — чтобы поддержать ИТ-отрасль. Взять её может специалист из аккредитованной ИТ-компании в возрасте от 18 до 50 лет.Ставка — 5%. Максимальный размер кредита для покупки квартиры, дома или участка в городах-миллионниках – 18 млн рублей. В остальных – 9 млн рублей.В феврале 2024 года увеличить объём денег, выделенных на ИТ-ипотеку, предложило Минцифры. К тому моменту часть банков перестала принимать заявки, так как израсходовала лимиты. Идею поддержал Минфин.Объём средств увеличили в апреле 2024 года с 500 млрд рублей до 700 млрд рублей, чтобы ещё «не менее 15 тысяч [айтишников] смогли оформить займы».По данным Минцифры, с мая 2022-го по начало апреля 2024 года банки получили свыше 183 тысяч заявок и выдали более 56 тысяч кредитов на сумму около 500 млрд рублей. Сам ВТБ рассказал «Интерфаксу», что к июню 2024 года одобрил 15,9 тысячи заявок на общую сумму свыше 154 млрд рублей.#новости #ипотека
Всё ясно.. 56 тысяч айтишников понабрали халявных денег и задрали цены на новостройки.. оставив простых работях с хером..
Ломом им по горбатой спине. 😠
Все проблемы в стране из-за айтишников этих ебучих
Ну кто мешал выдавать ипотеку на вторичку?
О, ломом по спине, отнять и поделить. Друг, сейчас я объясню, почему с ипотекой (и водкой) всё так складывается. Дело в том, что айти-специалисты - это фактически элита, трудовая и интеллектуальная. А работяги - ну, к сожалению, не очень. подробнее я это разбирал в своей гениальной статье вот здесь: https://vc.ru/hr/1223961-iz-taksi-v-it-ne-pomogut-dazhe-luchshie-kursy (да, многим не понравилось, но такова жизнь). Да, мне хватило интеллекта написать статью, а работяги сдюжили только комменты в духе "фу высер". Но речь не об этом.
Так вот: статистика показывает, что работяги прекрасно размножаются в полуторных хрущёвках, сидя друг у друга на головах вшестером.
Работягам вместо ипотеки лучше давать потребительские кредиты, на них они купят себе машины подержанные (чтобы те стояли во дворе, ну чтоб "как у всех", пока работяга едет на автобусе работать работу). А айтишникам так не нравится. 2\3 моих знакомых в айти вообще не имеют своей машины (потому что это гигантские расходы, но ведь работягам так нужно подчеркнуть свой "статус" пред соседями!), предпочитают общественный транспорт и самокаты, над которыми так потешаются работяги с пикабу.
Это ведь у вас алкотестеры на проходной, а у айтишников - элитные кофемашины. Это вам - очереди в поликлиниках и подорожание водки, а нам - корпоративный ДМС и фитнес, мы водку не пьём, значит, зарабатывать надо на более массовом сегменте (работягах).
У меня подруга работала в салоне сотовой связи, рассказывала что во время ковида случались пики продаж гаджетов - угадайте когда? Правильно, когда давали детские пособия: работяги и их жёны приходили в сотовые салоны и скупали СЕБЕ смартфоны в кредит, добавляя детские деньги в качестве первого взноса. Ну и зачем вам льготная ипотека?
К чему это я: скорее всего, жизнь и альше будет давать ломом по хребтине работягам и их детям, а все плюшки снова достанутся нам, лучшим в мире айтишникам :)
Самый конченый банк
Отличный банк , просто пользоваться услугами нужно уметь
Спешите взять, пока не отменили (с) Сезон 17 Серия 8