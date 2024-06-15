Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил разблокировку активов с участием НРД

Из-за того, что Национальный расчётный депозитарий (НРД) попал под блокирующие санкции Минфина США.«Мы анализируем влияние [санкций в отношении НРД] на Euroclear Bank. До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», — говорится в письме, с которым ознакомилось РБК. Его направили профессиональным участникам рынка.Минфин США разрешил завершить операции с НРД до 13 августа 2024 года. В теории, если инвестор уже получил лицензию на разблокировку активов, то до этого срока его бумаги можно будет перевести в другой депозитарий. «Как будет по факту, пока никто не знает», — сообщила глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.Необходимость получить разъяснение от бельгийского регулятора — «обычная практика» для Euroclear, пояснил партнёр юрфирмы BGP Litigation Сергей Гландин. Депозитарий должен понять, может ли он исполнять лицензию Минфина Бельгии без дополнительной лицензии от США или же должен запрашивать разрешения в США в каждом отдельном случае, чтобы избежать вторичных санкций.«По общему правилу» депозитарию потребуются обе лицензии, сказала партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Но не исключено, что поручения по уже полученным бельгийским разрешениям всё-таки дадут исполнить без лицензии от США.Хандошко говорит, что пока остаётся только «ждать» дальнейших комментариев от Euroclear, но советует тем, кто ещё не подавал лицензии на разблокировку, сделать это, — потому что «лучше подать, чем нет».Если Euroclear окончательно свернёт процесс по разблокировке бумаг с участием НРД, то единственным вариантом останется «обмен активами». Если же нужно будет получать американские лицензии, то увеличатся сроки разблокировки. Гландин отметил, что «сейчас» на получение такой лицензии уходит около года.Источник фото: Global Look Press12 июня 2024 года США ввели санкции против Мосбиржи и двух её структур — Национального клирингового центра и НРД, который к тому моменту уже находился под санкциями ЕС. 13 июня к мерам против всей тройки присоединилась Великобритания.Артур ТомилкоДеньги13 июняРоссийские брокеры начали предлагать клиентам обмен замороженных активов в обход официальной схемы — «Ведомости» Процесс предполагает заключение договора с иностранными контрагентами и получение разрешений от регуляторов. #новости #инвестиции #санкции
Необходимость получить разъяснение от бельгийского регулятора — «обычная практика» для Euroclear, пояснил партнёр юрфирмы BGP Litigation Сергей Гландин. Депозитарий должен понять, может ли он исполнять лицензию Минфина Бельгии без дополнительной лицензии от США или же должен запрашивать разрешения в США в каждом отдельном случае, чтобы избежать вторичных санкций.как будто в заведении для умственно отсталых и недееспособных побывал
Вы сейчас увидели представителей подвида человека - Бюрократус Обыкновенус.
туда и попали, вы не ошиблись
Добро пожаловать в мир бюрократии 🤷