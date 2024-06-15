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Полина Лааксо
Деньги

День 843: Минэк и Минпромторг работают над импортозамещением оборудования на горнолыжных курортах

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «<a href="https://ria.ru/20211202/gornolyzhniki-1761846871.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-17 июня: доллар — 89,06 рубля (на 86 копеек больше, чем 14 июня), евро — 95,15 рубля (на 32 копейки больше).

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США против Национального расчётного депозитария, сообщило РБК со ссылкой на письмо клиентам, профессиональным участникам рынка.

Какие есть проблемы и трудности

Slack начал предупреждать пользователей из России о приостановке учётных записей из-за санкций США. Письма якобы приходят даже тем, кто покупал лицензию за рубежом.

Кто и как адаптируется

Минпромторг ищет потенциальных разработчиков российской игровой приставки, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Контекст

Минэкономразвития рассказало, что совместно с Минпромторгом работает над импортозамещением оборудования на горнолыжных курортах страны. Речь, например, о пассажирских подвесных канатных дорогах гондольного и кресельного типов, а также о системах искусственного снегообразования.

РБК изучило данные Министерства иностранных дел России на 24 апреля 2024 года и в инфографике показало, гражданам каких стран Россия выдала больше всего виз в 2023 году. По количеству полученных туристических виз лидирует Китай. На втором и третьем месте — Германия и Турция. Если брать в расчёт визы всех типов, то Германию потеснил Туркменистан.

Источник инфографики: РБК
Источник инфографики: РБК
Источник инфографики: РБК
Источник инфографики: РБК

По итогам 2023 года внутренний турпоток в России составил 152 млн человек, пишет «Прайм» со ссылкой на подсчёты «СберАналитики». С 2019 года прирост составил 32%. С этого же года главными «центрами туристического притяжения» остаются Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленобласть и Татарстан.

РБК спросило у участников ИТ-сферы, как они оценивают возможные последствия новых санкций Минфина США, связанных с поставками ПО и ИТ-услуг в Россию. Некоторые говорят, что компании с 2022 года начали переходить на российские решения и продумывать запасные планы действий. Пересмотреть способы хранения данных стоит, но катастрофы быть не должно. Кто-то допускает, что санкции всё-таки коснутся и рядовых пользователей — например, Microsoft могла бы прекратить поставку обновлений. Но ясности пока нет.

Новости предыдущего дня, 14 июня — здесь.

#новости

3
25
25 комментариев
Дмитрий Пинчук
2
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Nix Green

Импортозамещение- никаких вам креселок/бугелей, топай пешкодралом на склон. Но абонемент по времени взять не забудь!

1
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Inspector Gadget

любишь кататься, люби и саночки возить

2
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Иванов Иван

Зато когда освоим производство оборудования для горнолыжных курортов потом будем его по всему миру продавать. 💰

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Photuum

да хули там осваивать? мотор тянет веревочку, космические технологии прям

2
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Дмитрий

Мне другое интересно, понятно, что когда (если) снимут санкции, то заказчикам выгоднее будет работать со старыми поставщиками. Из-за условий, качества и сроков. Потому что одно дело, когда у тебя завод на 5 подъёмников в год и совсем другое, когда на 500. Что будет с этими компаниями, которые сейчас импортозамещают?

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Рулон Абоев

А это за горизонтом планирования. Что было 5 лет назад? О чём мечтали, что планировали?

2
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