День 843: Минэк и Минпромторг работают над импортозамещением оборудования на горнолыжных курортах

РБК спросило у участников ИТ-сферы, как они оценивают возможные последствия новых санкций Минфина США, связанных с поставками ПО и ИТ-услуг в Россию. Некоторые говорят, что компании с 2022 года начали переходить на российские решения и продумывать запасные планы действий. Пересмотреть способы хранения данных стоит, но катастрофы быть не должно. Кто-то допускает, что санкции всё-таки коснутся и рядовых пользователей — например, Microsoft могла бы прекратить поставку обновлений. Но ясности пока нет.