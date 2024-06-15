День 843: Минэк и Минпромторг работают над импортозамещением оборудования на горнолыжных курортах

РБК спросило у участников ИТ-сферы, как они оценивают возможные последствия новых санкций Минфина США, связанных с поставками ПО и ИТ-услуг в Россию. Некоторые говорят, что компании с 2022 года начали переходить на российские решения и продумывать запасные планы действий. Пересмотреть способы хранения данных стоит, но катастрофы быть не должно. Кто-то допускает, что санкции всё-таки коснутся и рядовых пользователей — например, Microsoft могла бы прекратить поставку обновлений. Но ясности пока нет.
Импортозамещение- никаких вам креселок/бугелей, топай пешкодралом на склон. Но абонемент по времени взять не забудь!
любишь кататься, люби и саночки возить
Зато когда освоим производство оборудования для горнолыжных курортов потом будем его по всему миру продавать. 💰
да хули там осваивать? мотор тянет веревочку, космические технологии прям
Мне другое интересно, понятно, что когда (если) снимут санкции, то заказчикам выгоднее будет работать со старыми поставщиками. Из-за условий, качества и сроков. Потому что одно дело, когда у тебя завод на 5 подъёмников в год и совсем другое, когда на 500. Что будет с этими компаниями, которые сейчас импортозамещают?
А это за горизонтом планирования. Что было 5 лет назад? О чём мечтали, что планировали?