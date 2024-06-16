День 844: с 1 июля 2024 года ввозить в Россию иностранную табачную продукцию можно будет только с акцизными марками

С 3 июня по 9 июня 2024 года показатель Mall Index, который отражает количество посетителей на 1000 м² торговых площадей, немного вырос год к году. В Москве — на 5%, по России в целом — на 1%. За неделю до этого трафик тоже увеличился. В Focus Technologies называют это «реализацией отложенного спроса после холодного мая».