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Полина Лааксо
Деньги

День 844: с 1 июля 2024 года ввозить в Россию иностранную табачную продукцию можно будет только с акцизными марками

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «<a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.evening-kazan.ru%2Fekonomika%2Fnews%2Fvvoz-inostrannogo-tabaka-razreshat-tolko-s-akcizom&amp;psig=AOvVaw3JfiXVAawbB-N1OZh_GanX&amp;ust=1718624288923000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBMQjhxqFwoTCIDbr-CE4IYDFQAAAAAdAAAAABAE" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Вечерняя Казань</a>»
Источник фото: «Вечерняя Казань»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-17 июня: доллар — 89,06 рубля (на 86 копеек больше, чем 14 июня), евро — 95,15 рубля (на 32 копейки больше).

Контекст

Более 50 российских компаний объявили дивиденды за 2023 год и первый квартал 2024 года. «РБК Инвестиции» собрали список предстоящих выплат и главных новостей по теме. По итогам 2023 года наибольшая дивидендная доходность была у акций «Сургутнефтегаза», банка «Санкт-Петербург» и «Совкомфлота» (новость не содержит инвестиционных рекомендаций и носит ознакомительный характер — vc.ru).

С 1 июля 2024 года ввоз в Россию иностранной табачной продукции будет возможен только с акцизными марками, пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление кабмина.

С 3 июня по 9 июня 2024 года показатель Mall Index, который отражает количество посетителей на 1000 м² торговых площадей, немного вырос год к году. В Москве — на 5%, по России в целом — на 1%. За неделю до этого трафик тоже увеличился. В Focus Technologies называют это «реализацией отложенного спроса после холодного мая».

Президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил «РИА Новости», что на середину июня 2024 года автодилеры «не превышают цены на Lada». Последние соответствуют рекомендованным ценам производителя.

12 июня 2024 года Минфин США анонсировал санкции в отношении российских компаний и ограничил оказание услуг в сфере ПО лицам на территории России. «Ъ» считает, что некоторые компании будут в выигрыше — например, представители ИТ-сектора, — поскольку спрос на их продукцию вырастет на фоне «более быстрого сокращения со стороны зарубежных [поставщиков]».

Новости предыдущего дня, 15 июня — здесь.

#новости

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6 комментариев
Вячеслав Романович

Ну что, проект нового ндфла уже в разработке.
На очереди самозанятые (хотя до 2028 года типа менять ничего не могут, но почему-то опрашивают уже сейчас).
https://www.rbc.ru/economics/15/06/2024/666c56249a794756a2e66a62

www.rbc.ru
Счетная палата проверит эффективность налогового режима для самозанятых
Счетная палата оценит эффективность налогового режима для самозанятых, узнал РБК. Аудиторы спросили работающих на себя, готовы ли они платить налог по более высокой ставке и отчислять на пенсию
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Dmitry

Раза в два поднимут, а про пенсию и налоговые вычеты забудут

2
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Robert47

Сейчас везде налоги высокие. В любой стране , есть группа вооруженных лиц не установленной причастности , которые требуют делиться собственно ручно добытой кровью и потом едой , под страхом расстрела.

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Anti Anti

«Результаты будут использованы для улучшения режима налога на профессиональный доход»
Улучшения!

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Nix Green

Щас патриарх разберется за сижки-то! А то придумали, безакцизки в обход святых возить.

1
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Robert47

Будьте аккуратны , товарищи разработчики и думайте с кем работаете. Цап царап возможен. Без вашего личного ценного мнения.

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