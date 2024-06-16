День 844: с 1 июля 2024 года ввозить в Россию иностранную табачную продукцию можно будет только с акцизными марками

С 3 июня по 9 июня 2024 года показатель Mall Index, который отражает количество посетителей на 1000 м² торговых площадей, немного вырос год к году. В Москве — на 5%, по России в целом — на 1%. За неделю до этого трафик тоже увеличился. В Focus Technologies называют это «реализацией отложенного спроса после холодного мая».
Ну что, проект нового ндфла уже в разработке.
На очереди самозанятые (хотя до 2028 года типа менять ничего не могут, но почему-то опрашивают уже сейчас).
https://www.rbc.ru/economics/15/06/2024/666c56249a794756a2e66a62
Раза в два поднимут, а про пенсию и налоговые вычеты забудут
Сейчас везде налоги высокие. В любой стране , есть группа вооруженных лиц не установленной причастности , которые требуют делиться собственно ручно добытой кровью и потом едой , под страхом расстрела.
«Результаты будут использованы для улучшения режима налога на профессиональный доход»
Улучшения!
Щас патриарх разберется за сижки-то! А то придумали, безакцизки в обход святых возить.
Будьте аккуратны , товарищи разработчики и думайте с кем работаете. Цап царап возможен. Без вашего личного ценного мнения.