День 845: продажи Lada в ОАЭ могут начаться в 2024 году, спрос на стендап-концерты в первом квартале вырос

По данным «МТС Live» (управляет Ticketland, Ticketscloud), продажи билетов на стендап в первом квартале год к году по России выросли на 234%, пишет «Ъ». Средний чек в сегменте стендап-концертов тоже увеличился — 5,4 тысячи рублей против 3,6 тысячи годом ранее. По данным «Яндекс Афиши», число мероприятий за первый квартал год к году выросло на 51%, количество заказов — на 69%. Средний чек у платформы чуть снизился: в первом квартале 2023 года он составлял 4,7 тысячи рублей, а в 2024-м — 4,3 тысячи.
Продажа лады в дубае = стэндап
Не ту страну выбрали для старта международных продаж. Надо было в Китай. Вот бы китайцы охренели!
Ну и хотя бы проблем с запчастями не будет. ))
ну иногда на стэнадпе тоже можно заработать
= стэндаун ((:
Продажи-то начнутся, вот будут ли покупать в тех объемах, на какие мы надеемся. И как теперь будут происходить расчеты?
Будет забавно , когда они обратно поедут , серовозами , дешевле ......
Да что ж тако Эмираты им сделали-то? Всю хренотень пихают туда в этом году.