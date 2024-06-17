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Таня Боброва
Деньги

День 845: продажи Lada в ОАЭ могут начаться в 2024 году, спрос на стендап-концерты в первом квартале вырос

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Lada Iskra. Фото: «Прайм»
Lada Iskra. Фото: «Прайм»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-17 июня: доллар — 89,06 рубля (на 86 копеек больше, чем 14 июня), евро — 95,15 рубля (на 32 копейки больше).

Какие есть проблемы и трудности

Как стало известно «Ъ», группа консультантов из «Сбербанка» и «Газпром нефти» проводит аудит на заводах ОАК, где производятся новые гражданские самолёты SJ 100, МС-21, Ил-114 и Ту-214. По словам источников, проверка проходит по поручению правительства, данному весной.

Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств, рассказали источники «Ведомостей». Собеседники связывают это с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы, отсутствием допфинансирования, а также пересмотром планов Минпромторга.

Кто и как адаптируется

Продажи Lada в ОАЭ могут начаться в 2024 году, на данный момент идёт процесс их сертификации для рынка, рассказал в интервью «РИА Новости» президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Основные узлы и агрегаты проекта российского электромобиля «Атом» будут выпускаться совместно с китайскими компаниями или будут закупаться в КНР. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы российской компании. Среди наиболее затратных для создания узлов электрокара полностью российскими будут платформа, интеллектуальные системы помощи водителю (ADAS) и «Атом ОС», следует из материалов стартапа.

Контекст

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в мае 2024 года выросли на 2,1%, до 512,9 тысячи штук, приводит «Ъ» данные «Автостата». По сравнению с апрелем реализация выросла на 0,7%. Но по итогам января-мая на вторичном рынке продали 2,3 млн автомобилей — на 0,1% меньше год к году.

По данным «МТС Live» (управляет Ticketland, Ticketscloud), продажи билетов на стендап в первом квартале год к году по России выросли на 234%, пишет «Ъ». Средний чек в сегменте стендап-концертов тоже увеличился — 5,4 тысячи рублей против 3,6 тысячи годом ранее. По данным «Яндекс Афиши», число мероприятий за первый квартал год к году выросло на 51%, количество заказов — на 69%. Средний чек у платформы чуть снизился: в первом квартале 2023 года он составлял 4,7 тысячи рублей, а в 2024-м — 4,3 тысячи.

В 2023 году в России работало около 32 тысяч иностранных высококвалифицированных специалистов, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской. С 2022 года численность почти не изменилась, а по сравнению с 2021-м их стало на 12 тысяч меньше.

За последний год в России сократилось число компаний, в которых сотрудникам разрешено работать удалённо, пишет «Ъ» со ссылкой на опрос SuperJob. Доля организаций, в которых существует такой формат, упала сразу на 10 п.п. — до 32%. В опросе участвовали более 1000 сотрудников кадровых служб.

Новости предыдущего дня, 16 июня — здесь.

#новости

4
29
29 комментариев
Gegard Musasi

Продажа лады в дубае = стэндап

15
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S.Capusta

Не ту страну выбрали для старта международных продаж. Надо было в Китай. Вот бы китайцы охренели!
Ну и хотя бы проблем с запчастями не будет. ))

2
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Kayleigh Marie

ну иногда на стэнадпе тоже можно заработать

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Арми Сол

= стэндаун ((:

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Вячеслав Копытов

Продажи-то начнутся, вот будут ли покупать в тех объемах, на какие мы надеемся. И как теперь будут происходить расчеты?

1
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YCbluKOBPbl

Будет забавно , когда они обратно поедут , серовозами , дешевле ......

9
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Вадим Д.

Да что ж тако Эмираты им сделали-то? Всю хренотень пихают туда в этом году.

3
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