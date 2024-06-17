День 845: продажи Lada в ОАЭ могут начаться в 2024 году, спрос на стендап-концерты в первом квартале вырос

По данным «МТС Live» (управляет Ticketland, Ticketscloud), продажи билетов на стендап в первом квартале год к году по России выросли на 234%, пишет «Ъ». Средний чек в сегменте стендап-концертов тоже увеличился — 5,4 тысячи рублей против 3,6 тысячи годом ранее. По данным «Яндекс Афиши», число мероприятий за первый квартал год к году выросло на 51%, количество заказов — на 69%. Средний чек у платформы чуть снизился: в первом квартале 2023 года он составлял 4,7 тысячи рублей, а в 2024-м — 4,3 тысячи.