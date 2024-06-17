Банк «Интеза» приостановил конвертацию и переводы в евро, «ОТП Банк» — операции по безналичному обмену валюты

Из-за санкций против Мосбиржи.Банк «Интеза», «дочка» итальянской группы Intesa Sanpaolo в России, с 13 июня 2024 года приостановил конвертацию евро, а также переводы в этой валюте, заявили Frank Media в службе поддержки банка. При этом клиенты по заявке могут снять валюту со счёта. Также об этом пишет Telegram-канал MarketOverview. Банк с апреля 2023-го не открывает новые валютные счета физлицам.«ОТП Банк» же с 17 июня приостановил операции по обмену безналичной валюты. Их вернут, когда решат «ряд технических вопросов, связанных с остановкой торгов долларами и евро на Мосбирже». Клиенты по-прежнему могут совершать обмен валюты в отделениях «ОТП Банка», проблем со снятием средств со счёта и их переводом нет. 12 июня 2024 года Минфин США ввёл санкции против Мосбиржи, НРД, Национального клирингового центра. Биржа сообщила, что из-за этого с 13 июня приостановит торги долларом США и евро. А ЦБ заявил, что будет использовать для определения официальных курсов доллара и евро банковскую отчётность и сведения платформ внебиржевых торгов.После о приостановке работы с валютой заявляли «Кредит Европа банк», «Солидарность», «Центрокредит» и «Сургутнефтегазбанк». Большая часть ограничения вводить не стала.Полина ЛааксоДеньги13 июняЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным» Несмотря на то, что рассчитывать его будут по внебиржевым данным.#новости #отпбанк #интеза #валюта
А не приостановили бы - никто бы про них и не узнал.
Они были широко известными в узких кругах. Не Райффайзеном единым
вот они надоели уже