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Евгения Евсеева
Деньги

Банк «Интеза» приостановил конвертацию и переводы в евро, «ОТП Банк» — операции по безналичному обмену валюты

Из-за санкций против Мосбиржи.

  • Банк «Интеза», «дочка» итальянской группы Intesa Sanpaolo в России, с 13 июня 2024 года приостановил конвертацию евро, а также переводы в этой валюте, заявили Frank Media в службе поддержки банка. При этом клиенты по заявке могут снять валюту со счёта. Также об этом пишет Telegram-канал MarketOverview. Банк с апреля 2023-го не открывает новые валютные счета физлицам.
  • «ОТП Банк» же с 17 июня приостановил операции по обмену безналичной валюты. Их вернут, когда решат «ряд технических вопросов, связанных с остановкой торгов долларами и евро на Мосбирже». Клиенты по-прежнему могут совершать обмен валюты в отделениях «ОТП Банка», проблем со снятием средств со счёта и их переводом нет.
  • 12 июня 2024 года Минфин США ввёл санкции против Мосбиржи, НРД, Национального клирингового центра. Биржа сообщила, что из-за этого с 13 июня приостановит торги долларом США и евро. А ЦБ заявил, что будет использовать для определения официальных курсов доллара и евро банковскую отчётность и сведения платформ внебиржевых торгов.
  • После о приостановке работы с валютой заявляли «Кредит Европа банк», «Солидарность», «Центрокредит» и «Сургутнефтегазбанк». Большая часть ограничения вводить не стала.
Полина Лааксо
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ЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным»

Несмотря на то, что рассчитывать его будут по внебиржевым данным.

Источник фото: «РИА Новости»

#новости #отпбанк #интеза #валюта

1
2
3
3 комментария
Вадим Д.

А не приостановили бы - никто бы про них и не узнал.

2
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Михаил Иванович

Они были широко известными в узких кругах. Не Райффайзеном единым

2
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Vladimir

вот они надоели уже

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