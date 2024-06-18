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Артур Томилко
Деньги

Правительство обсуждает исключение Москвы и Санкт-Петербурга из программы льготной ИТ-ипотеки — «Ведомости»

А минимальный порог уровня зарплат могут увеличить, говорит источник.

  • Минцифры и Минфин по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко до конца июня 2024 года должны проработать вопрос продления программы льготной ИТ-ипотеки. Об этом сообщают «Ъ» и «Ведомости».
  • Правительство планирует выделить 28,5 млрд рублей на покрытие банкам расходов по уже выданным в 2024 году кредитам. Собеседник «Ъ» в одном из крупных банков рассказал, что совокупный объём денег, из которого «Дом.рф» компенсирует выдачу ИТ-ипотек, «может закончиться в ближайшее время».
  • В Минцифры заявили, что прорабатывают«параметры продолжения программы». По словам источника «Ведомостей», близкого к правительству, обсуждается повышение минимального порога уровня зарплат ИТ-специалистов, а также исключение из программы Москвы и Санкт-Петербурга.
  • Показатели выдачи ИТ-ипотеки по итогам 2023 года превысили ожидания правительства более чем на 50%, отметили в Минцифры. За время реализации программы льготами воспользовались более 70 тысяч специалистов, а объём выданных кредитов составил 630 млрд рублей.
  • 14 июня 2024 года ВТБ сообщил, что с 17 июня приостановит выдачу ИТ-ипотеки из-за исчерпанного лимита. Банк продолжает принимать заявки, но саму выдачу возобновит, как только правительство примет «решение по дальнейшему финансированию» программы.
  • Льготную ипотеку для айтишников запустили в мае 2022 года — чтобы поддержать ИТ-отрасль. Ставка по ней — 5%. Получить её может специалист из аккредитованной ИТ-компании в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы пока не нужно. Для остальных минимальный порог по составляет от 70 тысяч до 150 тысяч рублей в зависимости от региона.
  • В июле 2024 года объём выделенных на программу средств увеличили с 500 млрд до 700 млрд рублей. К тому моменту часть банков перестала принимать заявки, так как израсходовала лимиты.

#новости #итипотека

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44 комментария
Невкусно и грустно

Ведь хорошо известно, что главные ИТ-кластеры в РФ расположены в Магадане и Воркуте

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Пролетая над ведром картошки.

Воркута это житница кадров России.

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Maxim Sergeev

Кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты и Магадана есть ещё несколько десятков крупных городов. Но накинуть ради кармы, бесценно, понимаю.

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Иван Кусто

Говорят, там есть кластеры, которые бесплатно обеспечивают жильем и пропитанием, даже без ипотек

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Ware Wow

Многие вернулись, поэтому уже не актуально.
А кто не вернулся, их не заманишь ипотекой.

Интересно что с другими льготными будет.
И как следствие с ценой на недвижимость.
Может ли она просесть.

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Wittgenstein

Цена на недвижимость будет расти. Льготная ставка по ипотечным платежам может являться катализатором роста стоимости квадратного метра, но ее отсутствие никак не повернет рост вспять. Подтверждено годами.

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Mr Black

Отменять будут,оставят многодетным,100% кто с войны придет и проч,а обычным людям придется 2,5 квартиры покупать в лучшем случае,1 себе 1,5 банку.

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