Правительство обсуждает исключение Москвы и Санкт-Петербурга из программы льготной ИТ-ипотеки — «Ведомости»

А минимальный порог уровня зарплат могут увеличить, говорит источник.Минцифры и Минфин по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко до конца июня 2024 года должны проработать вопрос продления программы льготной ИТ-ипотеки. Об этом сообщают «Ъ» и «Ведомости».Правительство планирует выделить 28,5 млрд рублей на покрытие банкам расходов по уже выданным в 2024 году кредитам. Собеседник «Ъ» в одном из крупных банков рассказал, что совокупный объём денег, из которого «Дом.рф» компенсирует выдачу ИТ-ипотек, «может закончиться в ближайшее время».В Минцифры заявили, что прорабатывают«параметры продолжения программы». По словам источника «Ведомостей», близкого к правительству, обсуждается повышение минимального порога уровня зарплат ИТ-специалистов, а также исключение из программы Москвы и Санкт-Петербурга.Показатели выдачи ИТ-ипотеки по итогам 2023 года превысили ожидания правительства более чем на 50%, отметили в Минцифры. За время реализации программы льготами воспользовались более 70 тысяч специалистов, а объём выданных кредитов составил 630 млрд рублей.14 июня 2024 года ВТБ сообщил, что с 17 июня приостановит выдачу ИТ-ипотеки из-за исчерпанного лимита. Банк продолжает принимать заявки, но саму выдачу возобновит, как только правительство примет «решение по дальнейшему финансированию» программы.Льготную ипотеку для айтишников запустили в мае 2022 года — чтобы поддержать ИТ-отрасль. Ставка по ней — 5%. Получить её может специалист из аккредитованной ИТ-компании в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы пока не нужно. Для остальных минимальный порог по составляет от 70 тысяч до 150 тысяч рублей в зависимости от региона.В июле 2024 года объём выделенных на программу средств увеличили с 500 млрд до 700 млрд рублей. К тому моменту часть банков перестала принимать заявки, так как израсходовала лимиты.#новости #итипотека
Ведь хорошо известно, что главные ИТ-кластеры в РФ расположены в Магадане и Воркуте
Воркута это житница кадров России.
Кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты и Магадана есть ещё несколько десятков крупных городов. Но накинуть ради кармы, бесценно, понимаю.
Говорят, там есть кластеры, которые бесплатно обеспечивают жильем и пропитанием, даже без ипотек
Многие вернулись, поэтому уже не актуально.
А кто не вернулся, их не заманишь ипотекой.
Интересно что с другими льготными будет.
И как следствие с ценой на недвижимость.
Может ли она просесть.
Цена на недвижимость будет расти. Льготная ставка по ипотечным платежам может являться катализатором роста стоимости квадратного метра, но ее отсутствие никак не повернет рост вспять. Подтверждено годами.
Отменять будут,оставят многодетным,100% кто с войны придет и проч,а обычным людям придется 2,5 квартиры покупать в лучшем случае,1 себе 1,5 банку.