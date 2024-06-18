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Таня Боброва
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В App Store появилось приложение «Умный Онлайн» с функциями «Сбербанк Онлайна»

«Сбер» посоветовал скачать его сейчас, «ведь версии приложения 14.11 и ниже скоро перестанут работать».

  • О приложении «Умный Онлайн» для iPhone сообщил «Сбер» в своём Telegram-канале и отметил, что скачав его, «сервисы “Сбербанк Онлайн” будут всегда под рукой».
  • В банке рекомендовали загрузить приложение как можно скорее, поскольку «версии 14.11 и ниже скоро перестанут работать».
  • ТАСС уточняет, что банк будет «планомерно отключать самые старые версии приложений “Сбербанк Онлайн” для iOS» и до конца 2024 года прекратит поддержку версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022-го, после чего App Store удалил мобильное приложение банка. Периодически в магазине появлялись копии «Сбербанк Онлайн», но их удаляли.
  • В марте 2024 года «Сбер» начал устанавливать своё iOS-приложение в офисе клиентов или на дому. В отделениях банк загружает их с конца 2022 года.

#новости #сбер

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8 комментариев
Вадим Д.

Генератор названий не вывозит у них, есть же нейро-сбер-что-то-там, почто не привлекают?
Ну и: 3... 2...

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Максим Ростокин

Дружно жмём на репорт!

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Дмитрий

Твоих усиков?

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Ale K

Мне кажется далеко не умный

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unknown

Модерация Apple когда видит очередную попытку сбера пролезть в AppStore:

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Андрей

Сейчас у них вклады стали очень привлекательные, бонусы по дебетовым адекватные и акции банка раздают за подключение. Получается, пенсионеры мрут, пора биться за клиента

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Fred Han

Если такой умный, то почему история расходов сохраняется только за 1 год? В чем прекол

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