Илон Маск задумался о возвращении опционов для сотрудников Tesla, которые «делают что-то выдающееся для компании» — Reuters

В 2022 году источники The Information сообщали, что для большинства сотрудников опционы заменили денежными выплатами.Илон Маск сообщил сотрудникам Tesla, что компания работает над программой поощрения «высокоээфективных сотрудников», пишет Reuters со ссылкой на источники, которые ознакомились с внутренней памяткой.Согласно ей, в течение «нескольких недель» Tesla проведёт оценку всех сотрудников, чтобы предоставить им опционы на акции за «исключительную производительность».Также компания введёт постоянную программу по выдаче опционов — их будут предоставлять тем, кто «делает что-то выдающееся для компании». Какие именно критерии оценки — не уточняется.В октябре 2022 года The Information сообщало, что Tesla решила заменить опционы на денежные выплаты для большинства сотрудников. Как пишет Reuters, работники автопроизводителя перестали получать акции в 2023 году.#новости #tesla
56 ярдов сами себя не потратят?)
Ну план хороший, Илон знает как мотивировать людей. Тесла сейчас не в очень хорошем положении, не выгребает конкуренцию и чтобы опять взлететь надо начинать с сотрудников, верное решение!
Как по мне очень хороший способ мотивации сотрудников
это круто, поощрять выдающихся и ценных специалистов , тем самым мотивируют их трудиться в той же силе
Себя любимого поощрить не забыл бы в суматохе...
Ну задумался и задумался. Чо бухтеть-то.
которые «делают что-то выдающееся для компании»Такой красавец там только один (-: