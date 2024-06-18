Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Торговля
Приёмная
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

Илон Маск задумался о возвращении опционов для сотрудников Tesla, которые «делают что-то выдающееся для компании» — Reuters

В 2022 году источники The Information сообщали, что для большинства сотрудников опционы заменили денежными выплатами.

  • Илон Маск сообщил сотрудникам Tesla, что компания работает над программой поощрения «высокоээфективных сотрудников», пишет Reuters со ссылкой на источники, которые ознакомились с внутренней памяткой.
  • Согласно ей, в течение «нескольких недель» Tesla проведёт оценку всех сотрудников, чтобы предоставить им опционы на акции за «исключительную производительность».
  • Также компания введёт постоянную программу по выдаче опционов — их будут предоставлять тем, кто «делает что-то выдающееся для компании». Какие именно критерии оценки — не уточняется.
  • В октябре 2022 года The Information сообщало, что Tesla решила заменить опционы на денежные выплаты для большинства сотрудников. Как пишет Reuters, работники автопроизводителя перестали получать акции в 2023 году.

#новости #tesla

8
8 комментариев
Я сказал свое имя машине

56 ярдов сами себя не потратят?)

1
Ответить
MegaAnders

Ну план хороший, Илон знает как мотивировать людей. Тесла сейчас не в очень хорошем положении, не выгребает конкуренцию и чтобы опять взлететь надо начинать с сотрудников, верное решение!

Ответить
Ale K

Как по мне очень хороший способ мотивации сотрудников

Ответить
Михаил Кондратьев

это круто, поощрять выдающихся и ценных специалистов , тем самым мотивируют их трудиться в той же силе

Ответить
Александр Голубев

Себя любимого поощрить не забыл бы в суматохе...

Ответить
Слегка Придурковатый

Ну задумался и задумался. Чо бухтеть-то.

Ответить
Вадим Д.

которые «делают что-то выдающееся для компании»Такой красавец там только один (-:

Ответить